Slovenskí hokejisti na MS v hokeji 2018 majú záujem o Cháru v tíme, Šatan sa s ním snaží spojiť

KODAŇ 7. mája (WebNoviny.sk) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie má záujem o príchod obrancu Zdena Cháru do dejiska 82. majstrovstiev sveta v Dánsku.

Ako v pondelok popoludní informoval generálny manažér tímu SR Miroslav Šatan, po vypadnutí Bostonu v play-off zámorskej NHL zatiaľ nemá správy o tom, či skúsený bek môže a chce reprezentovať Slovensko na MS 2018.

"Zatiaľ nemáme nič nové. Dúfam, že sa nám s ním podarí spojiť ešte v priebehu dnešného dňa. V USA je ráno a verím, že tomto prípade padne rozhodnutie ešte dnes. Máme záujem, aby Zdeno doplnil náš tím," povedal Miroslav Šatan.

Dve stretnutia, jeden bod

Na slovenskej turnajovej súpiske sú zatiaľ voľné štyri miesta, jedno pre brankára a tri pre korčuliarov. Zo súčasného slovenského kádra na nej nefigurujú Denis Godla, Marek Hovorka, Mário Grman a Andrej Kudrna. "Každý deň sa bavíme o tom, ako budeme pracovať so súpiskou. Keď sa pre nejaký krok rozhodneme, budeme o tom informovať," pokračoval.



Slováci majú za sebou na turnaji v Kodani dve stretnutia, získali v nich jeden bod. V sobotu večer podľahli Česku 2:3 po predĺžení, v nedeľu Švajčiarom 0:2.

"V zápase s Českom nám chýbalo pár sekúnd. Tretia tretina z našej strany nebola dobrá, veľmi sme bránili jednogólový náskok a nevyplatilo sa nám to. V súboji so Švajčiarskom nám nevyšla prvá tretina, v ktorej sme boli príliš pasívni. Ten duel nám nevyšiel tak, ako by sme chceli. Máme za sebou dva zápasy, s ktorých výsledkami nie sme spokojní. Čaká nás však ešte päť stretnutí, na ktoré sa naplno sústredíme," hovorí Šatan.

Zlá kvalita ľadu v Royal Arene

Od začiatku turnaja majú organizátori v Kodani problém s kvalitou hlavnej ľadovej plochy. V Royal Arene je totiž poriadne teplo, na ľade sa robia veľké ryhy, hokejistom sa hrá ťažko.

"Mali sme direktoriát, počas ktorého sa viaceré družstvá sťažovali na kvalitu ľadu v hlavnej hale. Dopadlo to tak, že tam zrušili všetky tréningy a pozatvárali dvere. Presunuli to do tréningovej haly. Veria, že sa ľad zlepší. Aj my veríme, že sa to zmení k lepšiemu," doplnil Šatan.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.