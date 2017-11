Slovenskí futbalisti vyzvú Ukrajincov, rok chcú uzavrieť dobrými výsledkami

BRATISLAVA 10. novembra (WebNoviny.sk) - Túžili po dvoch novembrových súbojoch proti tomu istému súperovi napokon síce doma a vonku, no budú čeliť dvom protivníkom.

Slovenskí futbaloví reprezentanti v októbri definitívne prišli o šancu na účasť na budúcoročných MS v Rusku a v aktuálnom asociačnom termíne ich namiesto vytúženej baráže o svetový šampionát čakajú dva prípravné zápasy - piatkový na pôde Ukrajiny (Ľvov, 19.00 h SEČ) a o štyri dni neskôr v Trnave proti Nórom (v utorok 14. 11. o 18.00 h).

Ukrajina skončila tretia v I-skupine

Slovensko v rámci európskej časti kvalifikácie MS 2018 obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže.

Ukrajina v I-skupine skončila na treťom mieste za Islandom a Chorvátskom, ktorému doma podľahla 0:2 v záverečnom priamom súboji o barážovú miestenku.

Predpokladaná zostava SR:

Kozáčik – Pekarík, Gyömbér, Škriniar, Hubočan – Lobotka – Mak, Duda, Hamšík, A. Rusnák – A. Nemec

"Som presvedčený, že všetci by sme radšej hrali vážne zápasy o postup, život však priniesol niečo iné. Určité veci neviem prehltnúť, ešte ma to neprešlo. Asi to dlho neprejde," povedal počas zrazu národného tímu v Senci tréner Slovákov Ján Kozák.





Kozák má stále pocit, že mužstvo malo na to, aby hralo baráž. "Urobili sme chyby v úvode kvalifikácie, boli sme rozhádaní. Stav nebol optimálny. Ušiel nám minimálne bod. V závere prišli ťažké zápasy v Anglicku a Škótsku. Hra nebola zlá, ale nezapadlo to do seba tak, ako malo. Jeden bod nám chýbal. Pred nami však je nová výzva, príprava na Ligu národov a kvalifikáciu ME 2020," povedal.

Weissa trápi viróza

V októbrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 24. miesto, Ukrajine 30. pozícia.

"Ani na chvíľu som nezaváhal, keď sme mali možnosť hrať s Ukrajinou. Disponuje veľmi kvalitným kádrom. Majú veľmi dobrých hráčov, štadióny na úrovni. Verím, že príde dosť ľudí. Chcem dať šancu chlapcom, ktorí hrali menej. Je to súper približne na našej úrovni. Uvidíme, ako sa bude zápas v Ľvove vyvíjať," skonštatoval Ján Kozák.





Kozák sledoval kľúčový kvalifikačný zápas Ukrajincov proti Chorvátom. "V prvom polčase boli lepší, no prepálili tempo a neudržali ho. Teším sa na tento duel, pre našich hráčov je dostatočná motivácia, aby proti silnému tímu odohrali dobrý zápas," dodal.

Na duel proti Ukrajine Kozák nemá k dispozícii z osvedčených mien zraneného stredopoliara Jána Greguša, záložníka Juraja Kucku a ani krídelníka Vladimíra Weissa, ktorého trápi viróza

Bero očakáva náročný duel

Slovensko má v pamäti dva nedávne súboje proti Ukrajine v rámci úspešnej kvalifikácie o postup na ME 2016 do Francúzska. V Kyjeve Kozákovi zverenci zvíťazili 1:0 gólom Róberta Maka, v žilinskej odvete vybojovali cennú bezgólovú remízu, ktorá ich výrazne priblížila k európskemu šampionátu.

"S Ukrajincami máme veľa skúseností, hrali sme s nimi ešte aj pred kvalifikáciou ME 2016. Súpera poznáme, boli to vždy vyrovnané zápasy. Myslím si, že to isté nás čaká v piatok. Prípravné duely sú na to, aby si zahral každý a minutáž sa rozložila," uviedol kapitán talianskeho SSC Neapol Marek Hamšík.





Zaspomínal si aj obranca Herthy Berlín Peter Pekarík: "Ukrajinci potvrdili svoju kvalitu, výsledky s nimi boli veľmi tesné, v dvojzápase padol iba jeden gól. Aj teraz očakávame ťažký zápas, pretože Ukrajinci sú doma silní. V nedávnej kvalifikácii MS prehrali doma len s Chorvátskom."

Stredopoliar tureckého Trabzonsporu Matúš Bero očakáva náročný duel: "Ukrajinu som videl v zápase proti Chorvátsku, keď sa hralo o dôležitý výsledok pre nás. Chorváti to zvládli, no Ukrajina podala najmä v prvom polčase veľmi dobrý výkon a hostí jednoznačne prevýšila, mala šance, hrala dobre. Nečaká nás nič jednoduché. Dnes už neexistuje priateľský zápas. Vždy sa o niečo hrá ak nie o body, tak o víťazstvo."

Ďurica sa lúči s reprezentáciou

Krídelník Realu Salt Lake Albert Rusnák by rád pridal ďalší štart v seniorskej reprezentácii.

"V základnej zostave som v kvalifikácii na MS 2018 odohral jeden zápas, posledný v skupine proti Malte. Ukrajina a Nórsko sú lepšie mužstvá. Teším sa, je to už príprava na Ligu národov. Hoci ide iba o prípravné zápasy, je to konfrontácia s kvalitnými mužstvami i hráčmi. Kvalifikácia či prípravný duel, rozdiel v tom nerobím v každom zápase vydám zo seba maximum. Ukrajinci mali ťažkú kvalifikačnú skupinu na majstrovstvá sveta a takmer z nej postúpili. Majú niekoľko hráčov, ktorých pozná celý futbalový svet," skonštatoval Rusnák.

Doplnil ho skúsený stopér Ján Ďurica, ktorý sa v novembri rozlúči s dresom národného mužstva: "Ukrajina je naozaj silný súper. Možno nenastúpi v najsilnejšej zostave, aj ich tréner vyskúša ďalších hráčov. Tréner Kozák už teraz musí budovať a pripravovať mužstvo pre ďalšiu kvalifikáciu, ďalšie duely. Treba k tomu zápasu pristúpiť zodpovedne."

Ševčenko musel robiť zmeny v nominácii

Tréner ukrajinskej reprezentácie Andrij Ševčenko musel v nominácii urobiť niekoľko vynútených zmien. Z pôvodného menoslovu hráčov ubudli stopér Jaroslav Rakickij, stredopoliari Denis Garmaš, Vitalij Bujalskij a Taras Stepanenko a aj útočník Arťom Kravec.

Namiesto nich pribudla do kádra šestica hráčov: Arťom Šabanov, Olexandr Svatok, Jevgen Šachov, Sergij Miakuško, Viačeslav Tankovskij a Arťom Besedin.

V aktualizovanej nominácii sa nachádza 22 hráčov, až šiesti sú bez štartu v seniorskej reprezentácii. Nechýbajú brankár Šachtaru Doneck Andrij Piatov a skúsení stredopoliari: Andrij Jarmolenko z Borussie Dortmund, Ruslan Rotaň z pražskej Slavie či Jevgen Konopľanka zo Schalke.

Ľvovský duel povedú rozhodcovia z Lotyšska - hlavným je 32-ročný Andris Treimanis, asistentmi jeho krajania Haralds Gudermanis a Aleksejs Spasjonnikovs.

