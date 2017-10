Slovenskí futbalisti sú pred zápasom v Škótsku vo výhode, vo štvrtok môžu mať istotu baráže

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) - S vedomím, že v kombinácii s priaznivým výsledkom z Londýna si môžu definitívne zabezpečiť účasť v baráži, nastúpia slovenskí futbaloví reprezentanti v Glasgowe proti domácim Škótom (20.45 h SELČ) vo štvrtkovom zápase F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

Predpokladaná základná zostava Slovenska

Kozáčik - Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan - Lobotka - Mak, Kucka, Hamšík, Weiss - A. Nemec

Slovákom patrí po ôsmich kolách 2. priečka v tabuľke F-skupiny. „Kozákova“ družina v tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1) a júnový úspech v Litve (2:1), doma proti Slovinsku (1:0) a prehra v londýnskom Wembley s Angličanmi (1:2).

Anglicko je s 20 bodmi lídrom „efka“ a je veľmi blízko k postupu na MS. Slovensko má 15 bodov, Slovinsko a Škótsko po 14, Litva päť, Malta dosiaľ nebodovala.

Priamy postup na svetový šampionát do Ruska si zabezpečia víťazi každej z deviatich eliminačných skupín. Pre posledné mužstvo z tabuľky „druhých“ sa kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v baráži o zostávajúce štyri európske miestenky.

Škóti zmenili filozofiu

Slováci už vo štvrtok večer môžu mať istotu nielen konečnej 2. priečky v "efku", ale aj účasti v baráži - potrebujú na to víťazstvo nad Škótmi a londýnske víťazstvo Angličanov nad Slovincami.





"Pred naším prvým vzájomným zápasom mali Škóti štyri body a my nulu. Teraz sme na tom my o čosi lepšie," povedal tréner SR Ján Kozák a pokračoval: "Škóti zmenili filozofiu, stavili na kostru mužstva z Celticu Glasgow a tím dopĺňajú. Hrajú v dobrých kluboch a hrajú pravidelne. Tréner má dostatočne široký káder a má z čoho vyberať, ich forma v kvalifikácii graduje. Je to zápas, kto z koho. Je dobré, že to máme vo svojich rukách, ideme si to s nimi rozdať. Hráme v cudzom prostredí, u nepríjemného súpera. My však máme kvalitu, viackrát sme ju potvrdili. Cítim, že to bude vyrovnaný duel, rozhodnú maličkosti a to, kto urobí menej chýb. Vyhrať dva zápasy je istota, hrali by sme baráž. Remíza v Škótsku by nám podľa mňa napokon tiež zabezpečila druhé miesto, aj keď by sme sa museli pozerať na výsledok Slovinska v Anglicku a je tam aj tabuľka tímov z druhých priečok."

Škriniar pre trest nenastúpi

V súboji proti Škótsku sa pre kartový trest nepredstaví stopér Interu Miláno Milan Škriniar, pre zranenie chýba útočník ruského Orenburgu Michal Ďuriš.

Tabuľka F-skupiny:

1. Anglicko 8 6 2 0 16:3 20

2. Slovensko 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14

4. Škótsko 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0

Naopak, kormidelník SR môže pre blížiace sa stretnutia rátať s uzdraveným brankárom Matúšom Kozáčikom, k dispozícii je aj gólman pražskej Sparty Martin Dúbravka. "Teší ma, že je takýto stav. Martin podáva dlhodobejšie dobré výkony, uchytil sa aj Matúš. Pravidelne chytá aj Polaček, aj keď ten má menej skúseností s takýmito súbojmi," skonštatoval Kozák

Na margo Škótov slovenský kormidelník doplnil: "Zranený je kapitán mužstva Brown, chýbať bude aj Armstrong. Je to zásah do ich kolektívu, aj keď ten káder je dosť široký. Títo dvaja však v posledných zápasoch boli členmi základnej zostavy. Odsledovali sme toho dosť, vieme o možných alternatívach. Máme ich zmapovaných, oni nás tiež."





Dôležitý zápas pre oboch

V prvom vzájomnom zápase vlani v októbri v Trnave (3:0) uzavrel gólový účet Adam Nemec. "Na ten duel by som asi skôr zabudol. Hráme v Škótsku. Viem, akú atmosféru tam dokážu fanúšikovia spraviť. Bude to fantastické. Pre nich aj pre nás je to veľmi dôležitý zápas. Budeme musieť tvrdo bojovať, aby sme vydreli víťazstvo. Ja niečo prijmem, niečo rozdám. Budem sa tam zrážať, ak budem hrať, a budem sa snažiť pomôcť tímu dobrou hrou, prípadne nejakým gólom. Verím, že to zvládneme," skonštatoval 32-ročný zakončovateľ Dinama Bukurešť.





Škóti majú podľa Nemca v poslednom období dobré výsledky. "Potvrdili to remízou s Angličanmi a nejakými víťazstvami. Je to kľúčový zápas, ktorý potrebujeme zvládnuť. Určite sú na tom lepšie než vtedy, keď pred rokom hrali u nás. Dobré výsledky nakopnú každé mužstvo," povedal.

Krídelník s dobrou kľučkou Vladimír Weiss dodal: "Škóti hrajú doma solídne, to vieme, ale my sme lepšie mužstvo a pokúsime sa proti nim dokázať to, čo v prvom vzájomnom zápase - vyhrať. Proti Škótsku sa vždy hrá ťažko. Nie som prekvapený, že má stále šancu na postup. My sa však sústredíme na seba, na nikoho iného. Doteraz sme si v kvalifikačnej skupine počínali veľmi dobre a našu sebadôveru budeme chcieť preniesť aj do duelu so Škótmi."

Mak strelil Škótom v Trnave dva góly

Dva presné zásahy v Trnave proti Škótom dosiahol Róbert Mak. "Určite to bude veľmi náročné. Takéto zápasy však máme veľmi radi, všetci to mohli vidieť aj v našich septembrových dueloch proti Slovinsku a Anglicku, odohrali sme dva vynikajúce duely," vyhlásil 26-ročný krídelník gréckeho PAOK Solún.

Podľa neho to v Glasgowe bude úplne iný súboj. "Škóti vymenili viacero hráčov, majú inú taktiku, vyhrali pár zápasov za sebou, sú v pohode. Darí sa im, majú bojovné mužstvo, nič nedarujú zadarmo, chcú sa pobiť o každú loptu. Navyše, v Glasgowe bude vypredaný štadión, parádna atmosféra. Nebude to jednoduché, ale my máme svoju silu a myslím si, že to môžeme zvládnuť. V prípade, že budeme hrať tak ako v ostatných dvoch stretnutiach, keď sme držali dobre loptu a ako mužstvo sme boli silní v kombinačnej hre, tak máme veľkú šancu uspieť. Posledné dva zápasy boli aj v mojom prípade herne asi najlepšie, čo som v reprezentácii," povedal kmeňový hráč ruského Zenitu Petrohrad.

Slováci podľa Maka nikdy nehrajú na remízu, vždy na víťazstvo. "Cestujeme do Glasgowa s tým, aby sme tam vo štvrtok vyhrali, a potom to doma v nedeľu úspešne zavŕšili s Maltou. Myslím si, že Trnava bude v nedeľu večer na sto percent oslavovať postup do baráže," dodal Mak.

Hamšík má na dosah 100 reprezentačných štartov

Zo slovenského pohľadu vlieva optimizmus fakt, že počas uplynulého víkendu vo svojich kluboch skórovalo viacero ofenzívnych hráčov - Nemec, Ondrej Duda a aj Marek Hamšík. Stredopoliar SSC Neapol Hamšík môže v Glasgowe zaokrúhliť počet svojich reprezentačných štartov, na konte má 99 vystúpení.

"Chceme si utvoriť takú pozíciu, aby sme šli do súboja s Maltou ako do nášho kvalifikačného finále, v ktorom môžeme o všetkom rozhodnúť v domácom prostredí. Ak získame šesť bodov, baráž by nám nemala ujsť existuje možnosť, že aj so štyrmi bodmi v nej budeme. Urobíme všetko pre to, aby sme už v Škótsku uhrali potrebný výsledok a potom doma o všetkom rozhodli," uviedol v rozhovore pre web Slovenského futbalového zväzu (SFZ) obranca Peter Pekarík.

Na margo najbližšieho súpera Pekarík doplnil: "Musíme sa pripraviť na jedenásť protivníkov na ihrisku a dvanásteho na tribúnach, lebo prostredie bude búrlivé. Na to sa teším. Čo si zobrať z prvého zápasu? Odhodlanie pobiť sa o výsledok."

Hlavným rozhodcom Milorad Mažič

Koučovi Škótov Gordonovi Strachanovi budú chýbať spomenutí stredopoliari Celticu Glasgow Scott Brown a Stuart Armstrong a aj záložník Newcastlu United Matt Ritchie. "Chýbajú nám traja dobrí hráči, no v tomto priestore sme silní. Máme v tíme Calluma McGregora, ktorý dal počas víkendu dva góly John McGinn teraz tiež skóroval dvakrát a hral fantasticky je tam tiež Barry Bannan, aj on hral počas víkendu výborne. V strede poľa je to v poriadku," vyhlásil Strachan, citoval ho portál BBC.

Ak Škóti zvíťazia nad Slovákmi a aj v nedeľu v Ľubľane nad Slovincami, v F-skupine obsadia 2. miesto. V takom prípade by čakali na vývoj v ostatných skupinách a na to, či by prenikli medzi okteto účastníkov baráže.

"Dostali sme sa do pozície, že máme v rukách svoj osud. Vo futbale nejestvuje nič lepšie. Ak budeme mať loptu na kopačkách častejšie než oni, je menej pravdepodobné, že Hamšík sa dostane do príležitosti. V tom tkvie tajomstvo - musíte si dať pozor na dobrých hráčov, no zároveň byť silní s loptou. Veľmi pochybujem, že ho udržíme počas celého zápasu je príliš dobrý. Majú viacero dobrých hráčov, dobre sa poznajú. Slovenský tím je ako mužstvo kvalitného klubu," doplnil Strachan.

Hlavným arbitrom štvrtkového súboja v Hampden Parku je Srb Milorad Mažič, na čiarach mu pomôžu jeho krajania Milovan Ristič a Dalibor Djurdjevič. Tejto trojici zverili vlaňajší septembrový trnavský duel Slovensko - Anglicko. Hostia vtedy zvíťazili gólom Adama Lallanu z 95. min súboj nedohral kapitán SR Martin Škrtel, ktorý v 25. min dostal žltú kartu, v 57. min druhú žltú a následne červenú kartu. Zaujímavosťou je, že Mažič je jediný hlavný arbiter, ktorý má na starosti dva zápasy SR v kvalifikácii o postup na MS 2018.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.