Slovenskí futbalisti pred duelom s Maltou a vyvrcholením kvalifikácie veria v priaznivý scenár

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti nastúpia v nedeľu v Trnave proti Malťanom (18.00 h) na záver bojov v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska s vedomím, že ani víťazstvo im nemusí stačiť na prienik na konečné druhé miesto v "efku", ktoré môže znamenať účasť v baráži o svetový šampionát. Zverenci Jána Kozáka vo štvrtok v Glasgowe nezvládli predposledný a jeden z kľúčových zápasov eliminácie, domácim Škótom podľahli 0:1 vlastným gólom kapitána Martina Škrtela z 89. min.

Slovákom patrí po deviatich kolách 3. priečka v tabuľke F-skupiny. „Kozákova“ družina v tejto eliminácii najskôr , nasledovala , trnavské víťazstvá a a naposledy a , a prehra a vo štvrtok





Slováci vo štvrtok definitívne prišli o šancu na priamy postup na svetový šampionát, ten v "efku" dosiahli Angličania (23 bodov). V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, sú ešte tri krajiny - Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.). Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou. Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku. Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre. Následne by Slováci čakali na vývoj v zostávajúcich skupinách. Pre posledné mužstvo z tabuľky "druhých" sa totiž kvalifikácia skončí, zostávajúcich osem tímov z druhých priečok bude v novembri bojovať v play-off o zostávajúce štyri európske miestenky.





V Trnave bude plný štadión

"Dvojročné úsilie prakticky jedným zápasom ide nazmar. Mrzí ma len to, že to mužstvo má skutočne kvalitu a silu a pri plnej kondícii všetkých hráčov by zamiešalo karty nielen v baráži, ale aj ďalej. Škoda, lebo je to mimoriadna generácia hráčov, ktorá si zaslúžila vyvrcholenie svojej bohatej reprezentačnej kariéry. Treba sa čo najlepšie pripraviť na zápas s Maltou, to aj urobíme," povedal po prehre v Glasgowe tréner SR Ján Kozák. Ten pre súboj proti Malte nemôže rátať s vykartovaným krídelníkom Róbertom Makom. Naopak, do zostavy sa môže vrátiť defenzívny univerzál Milan Škriniar, ktorý si vo štvrtok odpykal kartový trest.

"Stále máme pred sebou jeden zápas, už to však nemáme v rukách. Verím, že nás zápas zvládneme a že v Slovinsku sa zrodí taký výsledok, ktorý nám pomôže. Stále sme v hre, v Trnave bude plný štadión. Verím, že to nebude posledný zápas v tejto kvalifikácii. Pripravíme sa na to a spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," vyhlásil stopér Škrtel. Zbrane neskladá ani stredopoliar Celty Vigo Stanislav Lobotka: "Je tu veľa skúsených hráčov. Vieme, že stále tá šanca žije, aj keď je malá. Kým máme šancu biť sa o druhé miesto a play-off, určite sa o to budeme biť."

Budú bojovať do konca

Pred záverečným vystúpením v F-skupine burcuje tiež slovenská dvojica z Herthy Berlín. "Máme ešte všetko pred sebou, nedeľňajší zápas treba zvládnuť a potom si treba počkať. Verím, že to zvládneme a napokon sa budeme radovať. Fanúšikom by som odkázal, aby nám stále verili my sme na ihrisku odovzdali maximum. Verím, že ľudia nás doma proti Malte budú podporovať a hnať za víťazstvom," skonštatoval stredopoliar Ondrej Duda, doplnil ho pravý bek Peter Pekarík: "Šanca žije a budeme bojovať do konca. Budeme sa snažiť doma zvíťaziť potrebujeme, aby nám trochu prialo aj šťastie. Zápas v Škótsku nás stál veľa síl, ale myslím si, že každý jeden z nás bude na nedeľu nabudený a stopercentne pripravený, aby sme domáce publikum a vypredaný štadión potešili dobrým výkonom a najmä výsledkom. Som pozitívny človek a verím absolútne do konca. Kvalifikácia sa ráta po poslednom zápase. Urobíme všetko pre to, aby sme doma uspeli a pri troche šťastia sa do tej baráže dostali."





Druhú stovku štartov v reprezentácii v nedeľu s veľkou pravdepodobnosťou načne ofenzívny líder Marek Hamšík. "Slovinci musia svoj zápas vyhrať, aby mali nejakú šancu. Myslím si, že Škóti to tam budú mať ťažké, v náš prospech hrá aj remíza. Myslím si, že je to reálne," povedal kapitán talianskeho SSC Neapol. Brankár Martin Dúbravka, ktorý sa proti Škótsku zaskvel viacerými skvelými zákrokmi, dodal: "Musíme sa otriasť, máme pred sebou ďalší zápas. Dôležité bude zvládnuť ho a potom počkať na iné výsledky. Mali by sme ukázať našu silu, kombinačný futbal. Za každého stavu to musí byť obetavý výkon. Verím, že nadviažeme na dobré výkony, zvíťazíme a budeme čakať na to, ako sa vyvinú iné zápasy. Pevne verím a dúfam, že v náš prospech."

Malta na ihrisku súpera nestrelila gól

Zaujímavosťou je, že Malťania na ihriskách súperov v kvalifikácii o MS 2018 nestrelili ani jeden gól a v každom zo štyroch takýchto vystúpení inkasovali dvakrát. Slováci v marcovom prvom meraní síl uspeli vo Vallette 3:1 gólmi Vladimíra Weissa, Jána Greguša a Adama Nemca. Vo výbere trénera maltskej reprezentácie Pietra Ghedina sú aj traja legionári - obranca Sam Magri (Ebbsfleet United/Angl.), stredopoliar Luke Gambin (Luton Town/Angl.) a útočník André Schembri (Apollon Limassol/Cyp.). Trnavský zápas v City Arene bude pre Ghedina derniérou na lavičke maltskej reprezentácie dosiaľ odkoučoval 71 zápasov tohto národného tímu a je rekordérom. Šesťdesiatštyriročný taliansky kormidelník viedol Malťanov od mája 2012, predtým tiež v rokoch 1992 - 1995.





"Kvalifikačné súboje proti Litve a Slovensku sú moje posledné zápasy vo funkcii trénera Malty," povedal Ghedin, citoval ho web národnej asociácie MFA. "Národný tím som počas tohto druhého obdobia viedol takmer šesť rokov, bola to skvelá skúsenosť. Som hrdý na kus práce, ktorý sme odviedli. Vydal som zo seba to najlepšie v prospech maltského futbalu a musím povedať, že som pri tom tiež mnoho dostal," doplnil Ghedin.

Hlavným arbitrom nedeľňajšieho súboja v Trnave je Talian Paolo Mazzoleni, asistentmi sú jeho krajania Mauro Tonolini a Andrea Crispo.

Predpokladaná základná zostava Slovenska na nedeľňajší zápas v Trnave proti Malte (18.00 h) v F-skupine európskej časti kvalifikácie o postup na MS 2018 do Ruska:

Dúbravka - Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan - Škriniar, Lobotka - A. Rusnák, Hamšík, Weiss - A. Nemec

TABUĽKA F-SKUPINY

1. Anglicko 9 7 2 0 17:3 23 – istý postup na MS

2. Škótsko 9 5 2 2 15:10 17

3. Slovensko 9 5 0 4 14:7 15

4. Slovinsko 9 4 2 3 10:5 14

5. Litva 9 1 3 5 7:19 6

6. Malta 9 0 1 8 3:22 1

