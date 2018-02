Slovenské tenistky zabojujú vo Fed Cupe proti Ruskám, duel otvorí Kužmová s Vichľancevovou

BRATISLAVA 9. februára (WebNoviny.sk) - Domáca dvojka Viktória Kužmová a jednotka kádra hostiek Natalia Vichľancevová v sobotu o 15.30 h otvoria v Bratislave víkendové stretnutie Slovensko - Rusko v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie 2018 tenisových reprezentačných družstiev žien.

Po nich sa na tvrdom povrchu DecoColor pod zatiahnutou strechou NTC predstavia jednotka singlovej zostavy hostiteliek Magdaléna Rybáriková a dvojka "zbornej" v tomto zápase Anna Kalinská.

Stanovil to piatkový žreb programu priamo v dejisku. V nedeľu od 15.00 h postupne prídu na rad dvojhry Rybáriková - Vichľancevová a V. Kužmová - Kalinská a potom záverečná štvorhra, na ktorú kapitáni Matej Lipták a Anastasia Myskinová nahlásili páry Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová a Veronika Kudermetovová, Anastasia Potapovová. V druhý deň sa však podľa pravidiel týchto MS tímov pod hlavičkou Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF) môžu udiať zmeny.

Slovensku chýba Cibulková

Slovensku chýba bývalá štvrtá žena singlového renkingu a terajšia národná dvojka Dominika Cibulková (30.), Rusku hneď sedem najlepších hráčok podľa postavenia v počítačovom poradí k 5. februáru: Svetlana Kuznecovová (19.), Anastasia Pavľučenkovová (22.), Jelena Vesninová (23.), Daria Kasatkinová (24.), Jekaterina Makarovová (36.), Maria Šarapovová (41.) a Jekaterina Alexandrovová (85.), pričom Kuznecovová a Šarapovová zhodne sú viacnásobné grandslamové šampiónky vo dvojhre a Makarovová s Vesninovou spoločne figurujú na tretej pozícii v deblovom hodnotení.

Vichľancevová (94. v systéme pre nasadzovanie), Kalinská (150.), Potapovová (200.) a Kudermetovová (238.) interne figurujú až a iba na 8., 11., 18. a 19. pozícii medzi Ruskami podľa postavenia v hierarchii WTA. Pravda, napospol ide o mladé hráčky derúce sa nahor. Dvadsaťročná Vichľancevová má za sebou jeden duel vo Fed Cupe, 19-ročná Kalinská tiež (zhodne minulý rok proti Taiwančankám) a 20-ročná Kudermetovová si zahrala tzv. mŕtvy zápas už v sezóne 2014. Ešte len 16-ročná Potapovová zatiaľ neokúsila atmosféru tejto súťaže.

Dvadsaťdeväťročná piešťanská rodáčka Rybáriková sa nachádza na svojej rekordnej 18. priečke po prieniku do osemfinále januárových melbournských grandslamových Australian Open. Zostávajúce tri hráčky SR pochádzajú z Košíc. Dvadsaťštyriročná niekdajšia členka Top 50 Čepelová figuruje na 114. pozícii, 19-ročná novicka Kužmová sa nachádza na 121. mieste, čo je jej doterajšie maximum, a 23-ročnej Kar. Schmiedlovej patrí 131. post, v minulosti bola aj 26. v rebríčku.

Kužmová vo skvelej forme

"Babám som oznámil moje rozhodnutie o zostave včera. Urobil som ho na základe týždňa prípravy a okolností, ktoré - myslím si - môžu zavážiť. Podľa mňa bude lepšie, že Viki absolvuje premiéru v situácii, keď ešte nepôjde o rozhodujúci bod. Viktória sa ukazuje byť vo skvelej forme a pocitovo mi sedí na tieto súperky viac ako ďalšie naše hráčky, ktoré prichádzali do úvahy na pozíciu dvojky za Magdou. Pevne verím, že to odobrí aj na kurte a naštartuje nás správnym smerom," povedal Lipták.

"Rusko je veľká krajina a pre nás vždy aj veľká výzva. Viackrát sme boli blízko k fedcupovému úspechu proti nemu, azda nám to vyjde tentoraz. Áno, renkingové postavenia prítomných hráčok napovedajú, že sme favorit, ale rebríček často napokon nebýva v špecifickom Fed Cupe až taký podstatný - aj v tomto prípade napokon padne rozhodnutie až na kurte," dodal Lipták.

"Uznávam, že naša šanca na úspech sa pri týchto konkrétnych kádroch zväčšila, ale nesmieme nič podceniť, bude to ťažký zápas. Mínusom pre mladé tenistky v Pohári federácie je, že ešte nezažili dostatok súbojov takéhoto typu. Mnohé je totiž odlišné v porovnaní s turnajmi. Zároveň však plusom v takejto situácii môže byť menší psychický tlak a známosť pre súperky," podotkol Lipták rok po tom, ako o značne prekvapivom triumfe Sloveniek v rovnakej fázev Taliansku rozhodla debutantka Rebecca Šramková.

Rusky s mladým tímom

"Všetci vieme, aký nabitý je program turnajov: Australian Open, minulotýždňový Petrohrad, budúcotýždňová Dauha, potom Dubaj. Pre top hráčky je naozaj náročné začleniť si do toho ešte aj Fed Cup. Už minulý rok sme sa s funkcionármi našej federácie rozhodli, že dáme príležitosť mladým kandidátkam, aby sa adaptovali na túto súťaž, nazbierali v nej skúsenosti, okúsili atmosféru. Verím, že predvedieme to naj, čo je v našich silách," povedala Myskinová na stredajšej prezentačnej tlačovej besede.

"Dali sme dokopy mladý tím. Dúfame, že dievčatá sa postupne začlenia do takto významných súperení, teraz okúsia atmosféru. Uvedomujeme si, že to pre ne bude premiérové či maximálne druhé vystúpenie v národnom drese. Nadobudnú však skúsenosti a nádejame sa, že to bude dobrý základ," povedala 36-ročná víťazka parížskeho antukového grandslamového Roland Garros 2004 a niekdajšia dvojka svetového rebríčka Myskinová, citoval ju web Championat.com.

"Sústavne sa zameriavame na triumfy. V tomto prípade je však zjavné, že omladina ešte nie je pripravená zbierať trofeje. Nadchádzajúci fedcupový víkend výrazne poznačila Dauha, ktorá sa začne 12. februára, ponúka prémiový balík vyše milióna a k tomu veľký prídel renkingových bodov. Všetky hráčky chcú byť pri tom. Pravidelne poukazujeme, že fedcupový, ale aj daviscupový kalendár je často postavený veľmi nešťastne. Poprední hráči potom pod vplyvom takejto nahustenosti podujatí a pre výdatnú fyzickú aj psychickú záťaž vypúšťajú tímové súťaže. Slovenkám z tohto dôvodu bude chýbať Dominika Cibulková, nám obvyklé líderky. Realitou je, že potrebujeme formovať mladé hráčky, takže terajší stav nevnímame ako obetovanie našich fedcupových záujmov, ale prípravu viacerých zostáv, ktoré raz budú mať na boj o celkové víťazstvo," skonštatoval pre portál národnej federácie FTR prezident tejto organizácie Šamiľ Tarpiščev.

Rybárikovej sa pozdávali tréningy

"Sú to stále Rusky, nemôžeme nič podceniť, akokoľvek by sa možno zdalo, že poslali len nejaký ´C-tím´. Všetky tie baby sú mladé, možno o 2-3 roky budú v Top 50. Sama som sa nedávno vracala cez turnaje ITF a dobre si pamätám, že aj na takej úrovni súperky hrajú dobre. Naše vyhliadky na úspech sa zrejme zvýšili, ale treba si dať pozor. Stále platí, že to nebude jednoduché," upozornila Rybáriková ešte minulú stredu v rozhovore pre SITA.

"Kvalitne sme sa pripravili, na tréningoch to vyzeralo dobre. Nech počas víkendu zvíťazí ten lepší. Nebude to pre nás jednoduché, ale tešíme sa na zápas," skonštatovala Rybáriková. "Dáme do toho všetko," predznamenala Kužmová a k nedávnemu petrohradskému triumfu nad Vichľancevovou uviedla: "Bol to ťažký zápas. Ja som v ten deň zahrala naozaj veľmi dobre. Verila som si a lepšie som zvládla dôležité momenty. Dúfam, že to bude rovnaké v sobotu." Vichľancevová na margo čerstvej konfrontácie vyhlásila: "Viktória fakt hrala veľmi kvalitne. Dúfam, že tentoraz to mne pôjde viac a nájdem môj optimálny tenis." Kužmová minulý pondelok vo finále kvalifikácie v Petrohrade zdolala Vichľancevovú 6:2, 7:5, pomstila tým Čepelovú z nedele (3:6, 2:6).

Hrať sa bude loptami Dunlop Fort All Court na dva získané sety z troch - bez výnimky tzv. tajbrejkových. Vstupenky do 4-tisícového hľadiska stoja na každý z dní 15 a 20 eur, sú v distribúcii v sieťach TicketPortal.sk a Predpredaj.sk. Hlavnou rozhodkyňou bude Talianka Maria Cristina Barbaranová, empajrovými Švédka Louise Azemarová-Engzellová a Francúz Alexandre Robein, kontrolný systém Hawk-Eye bude mať na starosti Poľka Milena Pelková.

Víťaz zabojuje o svetovú skupinu

Víťaz postúpi do play-off o svetovú skupinu edície 2019. Zdolaný takisto 21. - 22. apríla bude hrať v play-off o II. svetovú skupinu nasledujúcej edície. Držiteľky Fed Cupu 2002 Slovenky hrajú v osemčlennej "II. lige" počnúc sezónou 2015. Po dvoch zvládnutiach "záchranárskych prác" si vlani prvý raz počas predmetného obdobia vybojovali pokus vrátiť sa medzi elitu, ale neuspeli. Slovensko je 16. vo fedcupovom renkingu Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF), šampiónovi z rokov 2004, 2005 a 2007 a 2008 Rusku patrí 8. priečka.

Slovenky zostali v II. svetovej skupine Fed Cupu po tom, ako v apríli podľahli Holanďankám 2:3 v bratislavskom play-off o elitu a neskôr delegáti na augustovom výročnom valnom zhromaždení ITF vo vietnamskom Hočiminovom Meste dosť nečakane neodsúhlasili avizované rozšírenie svetovej skupiny z ôsmich družstiev na šestnásť s platnosťou od sezóny 2018, hoci ho predtým schválila Rada riaditeľov ITF. Tím SR minulý rok vo februári v 1. kole II. svetovej skupiny, teda v rovnakej fáze ako teraz, triumfoval vo Forli nad Taliankami 3:2.

Slovensko bolo pri septembrovom žrebe medzi nenasadenou štvoricou spolu s Austráliou, Kanadou a Španielskom. Ako súperi prichádzali okrem Ruska do úvahy aj Rumunsko, Taliansko a Ukrajina. Slovenky mali šancu 75 % na výhodu domáceho prostredia. Určite by hostili Rusky (čo aj nastalo) a Talianky, v prípade Ukrajiniek a Rumuniek by vzhľadom na absenciu vzájomnej minulosti rozhodol dodatočný žreb.

V poslednom vzájomnom zápase triumfovali Rusky

Slovenky v apríli 2013 prehrali v Moskve na antuke v Športovom centre Krylatské s Ruskami v semifinále Fed Cupu 2:3, hoci po sobote viedli 2:0, keď najprv Cibulková zdolala Pavľučenkovovú a potom Hantuchová prekonala Mariu Kirilenkovú. V nedeľu však Cibulková prehrala s Kirilenkovou, Hantuchová nestačila na Makarovovú a Cibulková s Hantuchovou vo štvorhre podľahli Makarovovej s Vesninovou (mali pritom náskok 1:0 na sety). V kádri hostiek boli aj Rybáriková a Čepelová, nedostali sa do akcie.

Pred necelými piatimi rokmi to bol už tretí vzájomný duel. "Zborná" najprv triumfovala 3:2 na antuke Olympijského štadióna v Moskve v júlovom semifinále ročníka 1999. Práve v tomto zápase debutovala vo Fed Cupe Hantuchová. Rusky mali navrch - znova 3:2 - aj v júli 2001 v Bratislave v 2. kole. Vtedy sa ešte hralo s iným formátom a víťazky postúpili na finálový turnaj do Madridu medzi osem najlepších. V tomto prípade sa rozhodnutie zrodilo až vo štvorhre, v ktorej Karina Cíleková-Habšudová a Henrieta Nagyová nestačili na Jelenu Lichovcevovú s Naďou Petrovovou, dohrávalo sa až v pondelok. Singlové body domácich získali Hantuchová a Nagyová, obe však na antuke starého centrálneho dvorca v "jame" na Slovane (ešte pred výstavbou terajšieho objektu Národného tenisového centra) prehrali s Jelenou Dementievovou. Z nespomenutých hráčok vtedy boli v kádroch aj Lenka Dlhopolcová a Lina Krasnorucká.

Rusko pred svojím prvým celkovým triumfom v PF prehralo v štyroch finále a po dosiaľ poslednom prvenstve neuspelo v sezónach 2011, 2013 a 2015. "Zborná" počnúc a vrátane finále 2015 v Česku prehrala v štyroch z piatich stretnutí, hoci sezóny 2016 a 2017 bez výnimky strávila doma. Vlani triumfovala nad Taiwanom v 1. kole II. svetovej skupiny, ale neposunula sa medzi elitu, keďže následne podľahla Belgicku v play-off. V prvom prípade boli v kádri Makarovová, Vichľancevová, Anna Blinkovová a Kalinská, v druhom Vesninová, Pavľučenkovová, Kasatkinová a Blinkovová.

Výsledok žrebu stretnutia Slovensko – Rusko



Sobota (postupne dve dvojhry od 15.30 h):

Viktória Kužmová – Natalia Vichľancevová

Magdaléna Rybáriková – Anna Kalinská



Nedeľa (postupne dve dvojhry a štvorhra od 15.00 h):

Magdaléna Rybáriková – Natalia Vichľancevová

Viktória Kužmová – Anna Kalinská

Jana Čepelová, Karolína Schmiedlová – Veronika Kudermetovová, Anastasia Potapovová



Kádre:



SLOVENSKO

Magdaléna Rybáriková (18. vo svetovom rebríčku WTA vo dvojhre k 5. februáru, 405. vo štvorhre)

Jana Čepelová (114. / 259.)

Viktória Kužmová (121. / 642.)

Karolína Schmiedlová (131. / 939.)

kapitán: Matej Lipták



RUSKO

Natalia Vichľancevová (94. / 689.)

Anna Kalinská (150. / 163.)

Anastasia Potapovová (200. / 246.)

Veronika Kudermetovová (238. / 61.)

kapitánka: Anastasia Myskinová



Kompletné bilancie zo vzájomných zápasov:

Rybáriková – Vichľancevová 0:0

Rybáriková – Kalinská 0:0

Rybáriková – Potapovová 0:0

Rybáriková – Kudermetovová 0:0

Čepelová – Vichľancevová 0:1 (2018 Petrohrad /Rus./ tvrdý povrch v hale 2. kolo kvalifikácie 3:6, 2:6)

Čepelová – Kalinská 0:0

Čepelová – Potapovová 1:0 (2017 Miami /USA/ tvrdý povrch vonku 2. kolo kvalifikácie 6:3, 6:1)

Čepelová – Kudermetovová 0:0

Kužmová – Vichľancevová 1:0 (2018 Petrohrad /Rus./ tvrdý povrch v hale finálové 3. kolo kvalifikácie 6:2, 7:5)

Kužmová – Kalinská 2:3 (bez výnimky juniorské stretnutia)

Kužmová – Potapovová 0:0

Kužmová – Kudermetovová 0:0

Schmiedlová – Vichľancevová 0:0

Schmiedlová – Kalinská 0:0

Schmiedlová – Potapovová 1:0 (2017 Las Vegas /USA/ tvrdý povrch vonku 1. kolo 2:6, 6:4, 7:6 /5/)

Schmiedlová – Kudermetovová 1:0 (juniorské stretnutie)



Bilancie v Pohári federácie:

Rybáriková 14:11 (7:7 vo dvojhre, 7:4 vo štvorhre)

Čepelová 6:8 (3:5 / 3:3)

Kužmová ešte nehrala

Schmiedlová 7:5 (5:3 / 2:2)

—————————————

Vichľancevová 1:0 (1:0 / -)

Kalinská 1:0 (- / 1:0)

Potapovová ešte nehrala

Kudermetovová 0:1 (0:1 / -)



Výsledok dosiaľ posledného vzájomného zápasu:

Svetová skupina – semifinále:

RUSKO – SLOVENSKO 3:2, Rusky postúpili do finále

(20. – 21. apríla 2013, Moskva, antuka v hale v Športovom komplexe Krylatské)

Sobota:

Dvojhry:

Anastasia Pavľučenkovová – Dominika Cibulková 7:5, 1:6, 4:6 za 151 minút

Maria Kirilenková – Daniela Hantuchová 2:6, 4:6 za 103 minút

Nedeľa:

Dvojhry: Maria Kirilenková – Dominika Cibulková 7:5, 6:1 za 101 minút

Jekaterina Makarovová – Daniela Hantuchová 6:3, 4:6, 6:4 za 149 minút

Štvorhra:

Jekaterina Makarovová, Jelena Vesninová – Dominika Cibulková, Daniela Hantuchová 4:6, 6:3, 6:1 za 148 minút

