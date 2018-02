Slovenské tenistky spoznali súperky v play-off o svetovú skupinu Fed Cupu

LONDÝN 13. februára (WebNoviny.sk) - Bielorusky vo svojom prostredí budú 21. - 22. apríla súperkami slovenských tenistiek v play-off o svetovú skupinu Pohára federácie 2019 reprezentačných družstiev žien.

Rozhodol o tom utorňajší žreb v londýnskej centrále Medzinárodnej tenisovej federácie (ITF). Tím SR rovnako ako Austrália, Taliansko a Rumunsko nebol medzi nasadenou štvoricou, do úvahy preň prichádzali aj Belgicko, Holandsko a Švajčiarsko. Na základe pravidla o reciprocite by Slovenky mali výhodu domácej pôdy len proti Švajčiarkam.





Víťazky Fed Cupu 2002 Slovenky si vyslúžili túto príležitosť víkendovým bratislavským úspechom 4:1 proti Ruskám v 1. kole II. svetovej skupiny. V "II. lige" v hierarchii MS tímov ITF hrajú počnúc sezónou 2015. Najprv dvakrát zvládli záchranárske práce (Švédsko, Kanada) a potom vlani neuspeli pri pokuse o návrat do svetovej skupiny (Holandsko).





Slovenky sa teoreticky môžu napokon dostať do elitnej spoločnosti v lete administratívnym spôsobom. Stane sa to, ak 13. - 16. augusta počas výročného valného zhromaždenia ITF v americkom Orlande delegáti tentoraz odobria zámer Rady ITF zdvojnásobiť počet účastníkov svetovej skupiny. Minulý rok sa to vo vietnamskom Hočiminovom meste značne prekvapivo nestalo. Ak projekt prejde, triumf Sloveniek nad "zbornou" by sa spätne ukázal ako "zbytočný".

