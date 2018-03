Slovenské pôrodníctvo potrebuje zásadné systémové zmeny, informovala Slovenská komora sestier

BRATISLAVA 11. marca (WebNoviny.sk) - Slovenské pôrodníctvo je zastarané a potrebuje zásadné systémové zmeny tak, aby z pôrodov pre ženy nebol veľký strašiak, ale naopak z nemocníc odchádzali spokojné mamičky so zdravými bábätkami.

Pod záštitou ministra zdravotníctva

Jednou z tých zmien by malo byť, aby sa o bezproblémové tehotenstvo, pôrod a šestonedelie starala pôrodná asistentka. Vyplynulo to z tretieho ročníka vedeckej konferencie pôrodných asistentiek s názvom „Minulosť, súčasnosť a budúcej pôrodnej asistencie“, o ktorej informovala Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA).



Dvojdňovú vedeckú konferenciu organizovala komora sestier v spolupráci s Regionálnou komorou sestier a pôrodných asistentiek Zvolen, Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety bl. Sáry Salkaházi Rožňava a Nemocnicou Zvolen, členom skupiny AGEL. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou ministra zdravotníctva Tomáša Druckera, poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku, predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Jána Luntera či primátorky mesta Zvolen Lenky Balkovičovej.

"Prax v pôrodníctve stále pomaly reaguje na zmeny požiadaviek našich žien. Je potrebné zásadne zmeniť prístup k rodičkám a k novorodencom na základe najnovších vedeckovýskumných poznatkov založených na dôkazoch. Veľmi ma mrzí, že naše nespokojné ženy so súčasným systémom radšej chodia rodiť do blízkeho pohraničia do susedných českých, alebo rakúskych pôrodníc či dokonca v hraničných prípadoch rodia doma," konštatovala prezidentka SK SaPA Iveta Lazorová.

Iné očakávania

Šéfka komory podotkla, že vyriešiť sa to nedá zo dňa na deň, ale určite je potrebné dostať pôrodné asistentky k ženám už počas tehotenstva. Starostlivosť s normálnym priebehom tehotenstva a pôrodu patrí podľa nej do rúk pôrodným asistentkám. Lazorová rovnako poznamenala, že pôrodným asistentkám v žiadnom prípade nejde o to, aby nahradili gynekológov či pediatrov, chcú sa len starať o ženy a ich bábätká v domácnostiach tak, ako to rodičky požadujú.



Manažéri gynekologicko-pôrodníckych oddelení si podľa prezidentky Lazorovej musia uvedomiť, že v súčasnosti sú požiadavky a očakávania žien úplne iné, ako boli v minulosti. Dnešné ženy sa na pôrod informačne pripravujú, a preto nie všetky iba pasívne prijímajú pokyny od zdravotníkov, tak ako to bývalo zvykom v minulosti.

"Pre ženy je veľmi dôležité zachovanie intimity, otvorená a korektná komunikácia zo strany odborníkov. Častokrát si ženy pripadajú, ako keby boli neviditeľné. Je smutné, keď sa žene počas pôrodu nepredstaví lekár či zdravotnícky personál," uviedla Lazorová s tým, že v pôrodniciach je potrebné zmeniť zaužívané stereotypy a brať do úvahy aj názory matiek.

Pôrodné asistentky sú skúsené

V minulosti pôrodné asistentky podľa hlavnej organizátorky vedeckej konferencie a viceprezidentky SK SaPA pre pôrodné asistentky Adriany Nemčokovej pracovali v teréne a starali sa o ženy počas tehotenstva i v šestonedelí. Ako objasnila, boli v rodine vítané a očakávané, pretože mamičky potrebovali získať vedomosti a zručnosti spojené s tehotenstvom, pôrodom a šestonedelím, nevynímajúc dojčenie a starostlivosť o novorodenca. Svoju prax vykonávali vždy v spolupráci s gynekologickou a pediatrickou ambulanciou.



V súčasnosti však pôrodné asistentky podľa viceprezidentky vykonávajú svoje povolanie iba v nemocniciach a v ambulanciách gynekológov, kde je obmedzená ich samostatnosť v rozhodovaní a uplatňovaní kompetencií na základe ich odborných vedomostí, čo má za následok pokles záujmu o štúdium povolania pôrodnej asistentky.

Ako upozornila Nemčoková, na Slovensku stúpa záujem tehotných žien a šestonedieľok o poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou v domácom prostredí. "Pôrodné asistentky sú erudované a skúsené, v rámci starostlivosti sa môžu venovať životospráve, odpovedať na otázky týkajúce sa vývoju plodu, priebehu tehotenstva, ako sa stravovať v tehotenstve či počas dojčenia.

Pôrodníctvo potrebuje systémovú zmenu

Významná oblasť, ktorej je potrebné venovať náležitú pozornosť, je príprava na pôrod. Mamičky by tiež určite privítali pomoc pri starostlivosti o dieťa po pôrode," zhrnula. Podľa nej by pomohlo, keby poskytovanie zdravotnej starostlivosti pôrodnou asistentkou, bolo uhrádzané v priebehu tehotenstva a šestonedelia z verejného zdravotného poistenia v plnom rozsahu.

Hlavná odborníčka MZ SR pre pôrodnú asistenciu Elena Drapáčová poukazuje na to, že pôrodníctvo sa neustále vyvíja a to, čo sa považovalo v minulosti za správne, nemusí byť pravdou dnes. "Pôrodníctvo potrebuje systémovú zmenu. Veľmi by som si priala, keby sme sa vrátili do histórie, keď bola pôrodná asistentka spoločnosťou veľmi vážená.

Želala by som si, keby pôrodná asistentka mohla v praxi vykonávať činnosti, ktoré vie. Pôrodné asistentky vedia pracovať samostatne. Majú svoje kompetencie, ktoré sú schopné vykonávať v praxi a tak pomáhať a viesť ženy v predpôrodnom období, počas pôrodu a v popôrodnom období. Vedia poskytnúť adekvátnu starostlivosť o matku a dieťa v nemocničnom i domácom prostredí,” poznamenala.

