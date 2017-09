Slovenské futbalistky v úvode kvalifikácie na majstrovstvá sveta vysoko prehrali s Nórkami

SARPSBORG 19. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskej futbalovej reprezentácii žien nevyšiel vstup do európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2019 do Francúzska.

Zverenky trénera Zsolta Pakuszu vo svojom úvodnom vystúpení v 3. skupine tejto eliminácie prehrali na trávniku v nórskom Sarpsborgu s domácim tímom jednoznačne 1:6 (0:6). Favorizované a mimoriadne efektívne severanky rozhodli o presvedčivom víťazstve už v prvom polčase, v ktorom strelili všetkých šesť gólov.

Najbližšie nastúpia proti Írkam

Dvakrát skórovala Caroline Grahamová Hansenová (raz z 11 m), jeden presný zásah si pripísali Lisa-Marie Utlandová, Elise Thorsnesová, Guro Reitenová a kapitánka Maren Mjeldeová z pokutového kopu. Za Slovenky znížila a stanovila konečný rezultát v 55. min Klaudia Fabová. Zverenky švédskeho trénera Martina Sjögrena po zmene strán trochu stiahli nohy z plynu a po poltucte gólov v prvom dejstve už neprekonali brankárku slovenského tímu Máriu Korenčiovú.

Futbalistky Nórska sú s dvoma víťazstvami, plným počtom 6 bodov a skóre 10:2 priebežne na čele 3. skupiny, druhé Severné Írsko a tretie v poradí Slovensko zatiaľ v jedinom doterajšom vystúpení nebodovali, duo Holandsko (úradujúci majster Európy) a Írska republika ešte nehrali. Slovenky v tejto kvalifikácii najbližšie nastúpia v utorok 24. októbra v Senci proti Írkam.

Priamo postúpia víťazky skupín

Na svetový ženský futbalový šampionát do Francúzska postúpia priamo víťazky siedmich kvalifikačných skupín. Štyri najlepšie tímy z druhých miest pôjdu do zápasov play-off, resp. baráže, ktoré vo dvoch kolách určia posledného ôsmeho postupujúceho z Európy. Play-off súboje sa uskutočnia v čase od októbra do novembra 2018: prvé kolo, resp. semifinále bude 1.- 9. októbra, druhé kolo, čiže finále 5. - 13. novembra 2018.

Záverečný turnaj MS vo futbale žien sa bude konať 7. júna - 7. júla 2019 vo Francúzsku. Predstaví sa na ňom 24 tímov, deväť z nich bude z Európy vrátane organizátora - Francúzok. Obhajkyňami prvenstva z roku 2015 sú Američanky, ktoré vo finále zdolali Japonky 5:2.

KVALIFIKÁCIA MS 2019

3. skupina:

SARPSBORG:

Nórsko - Slovensko 6:1 (6:0)

27. a 42. C. Grahamová Hansenová (druhý z pok. kopu), 4. Utlandová, 9. Thorsnesová, 21. Reitenová, 37. Mjeldeová (z pok. kopu) - 55. Fabová, : 41. J. Vojteková, 41. L. Haršányová (obe SR), : Sofia Karagiorgiová (Cyp.)

: Korenčiová - Šušková, L. Haršányová, Bíróová, J. Vojteková - Bartovičová, D. Škorvánková, L. Ondrušová (76. Šušolová) - Hmírová, Fabová - Maťavková (68. Líšková)

Hlasy (zdroj: SFZ):

“Vyhrali sme obidva úvodné zápasy, čo je veľmi dôležité. Proti Slovensku sme hrali fantastický futbal vo všetkých fázach hry. Boli sme výborní v útoku i v obrane. Náš výkon v druhom polčase mal klesajúcu tendenciu, ale výsledok 6:1 je skvelý."

"Domáce futbalistky hrali v prvom polčase veľmi dobre. To musíme uznať bez debaty. Celý zápas hrali veľmi útočne a prezentovali sa vynikajúcim futbalom. My sme naopak hrali zle. Tie góly, ktoré domáce strelili, sme im veľmi ľahko umožnili. Toto je pre mňa veľkým sklamaním. Treba športovo uznať, že v prvom polčase niektoré naše hráčky doslova vybuchli. Celé mužstvo malo v súbojoch mizernú úspešnosť. Vyhrali sme iba 30 percent súbojov, a preto sme ani nemohli rátať s lepším polčasovým výsledkom. Po zmene strán sme toho veľa nezmenili, ale dievčatám sme v kabíne povedali, aby hrali na maximum svojich možností. Hrali aktívnejšie i dôraznejšie a tým náš výkon bol diametrálne lepší. To, že sme vyhrali druhý polčas, nebolo tým, že by Nórky hrali slabšie a upustili zo svojej hry, ale bolo to naozaj naším zlepšeným výkonom. Okrem gólu sme mali aj ďalšie šance. Práve na druhom polčase u súpera z prvého koša musíme stavať v ďalších zápasoch. Ak budeme hrať takto aj proti Írsku, môžeme rozmýšľať o lepšom výsledku.”

Tabuľka 3. skupiny:

1. Nórsko 2 2 0 0 10:2 6

2. Severné Írsko 1 0 0 1 1:4 0

Holandsko a Írska republika ešte nehrali.

