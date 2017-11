Slovenské futbalistky v kvalifikácii prehrali aj tretí zápas, Holanďanky strelili päť gólov

SENEC 24. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskej futbalovej reprezentácii žien nevyšlo ani tretie vystúpenie v európskej časti kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2019 do Francúzska.

Zverenky trénera Zsolta Pakuszu po septembrovej prehre v Nórsku (1:6) a októbrovej na trávniku NTC SFZ v Senci s Írskou republikou (0:2) podľahli v 3. skupine tejto eliminácie v piatok večer tiež na trávniku pri Slnečných jazerách favorizovanému tímu Holandska presvedčivo 0:5 (0:3).

Slovenky sú na poslednom mieste

Úradujúce európske šampiónky (6. augusta zdolali vo finále v domácom prostredí Dánky 4:2, pozn.) rozhodli o očakávanom víťazstve nad Slovenkami, ktoré nastúpili bez viacerých zranených opôr, už v prvom polčase: strelili v ňom tri góly, po zmene strán pridali ešte dva presné zásahy. V drese Holanďaniek dvakrát skórovali Stephanie Van der Gragtová a hráčka londýnskeho Arsenalu Vivianne Miedemová, raz sa presadila kapitánka Sherida Spitseová.

Na čele 3. skupiny sú futbalistky Nórska so 6 bodmi z troch zápasov, ale už iba lepším skóre pred Holandskom ("oranjes" však absolvovali len dva duely, pozn.), tretie sú hráčky Írskej republiky - tiež s poltuctom bodov z dvoch stretnutí. Na štvrtom mieste figuruje Severné Írsko a rovnako bez bodu, ale už s tromi odohranými zápasmi a horším skóre uzatvára tabuľku na piatej priečke reprezentácia Slovenska. Hráčky SR najbližšie nastúpia v utorok 28. novembra o 17.30 h v Žiline práve proti Severným Írkam.

Na MS sa predstaví 24 tímov

Na svetový ženský futbalový šampionát do Francúzska postúpia priamo víťazky siedmich kvalifikačných skupín. Štyri najlepšie tímy z druhých miest pôjdu do zápasov play-off, resp. baráže, ktoré vo dvoch kolách určia posledného ôsmeho postupujúceho z Európy. Play-off súboje sa uskutočnia v čase od októbra do novembra 2018: prvé kolo, resp. semifinále bude 1. - 9. októbra, druhé kolo, čiže finále 5. - 13. novembra 2018.

Záverečný turnaj MS vo futbale žien sa bude konať 7. júna - 7. júla 2019 vo Francúzsku. Predstaví sa na ňom 24 tímov, deväť z nich bude z Európy vrátane organizátora - Francúzok. Obhajkyňami prvenstva z roku 2015 sú Američanky, ktoré vo finále zdolali Japonky 5:2.

KVALIFIKÁCIA NA MS 2019

3. skupina:



SENEC

Slovensko – Holandsko 0:5 (0:3)

Góly: 8. a 90.+ Van der Gragtová, 45.+ a 46. Miedemová, 42. Spitseová, ŽK: 13. Hollá (Slovensko), rozhodovala: Ciarešková (Bielor.)

Zostava SR: Korenčiová – Havranová, Bíróová, Bartovičová, Hollá – Fabová (69. J. Vojteková), Šušolová, Mikolajová, Hmírová – Sluková (90.+ A. Horváthová), Maťavková (83. Košlabová)

Tabuľka 3. skupiny:



1. Nórsko 3 2 0 1 10:3 6

2. Holandsko 2 2 0 0 6:0 6

3. Írska republika 2 2 0 0 4:0 6

4. Severné Írsko 2 0 0 2 1:6 0

5. Slovensko 3 0 0 3 1:13 0



Najbližší program 3. skupiny:

Utorok 28. novembra: Slovensko – Severné Írsko (Žilina, 17.30 h), Holandsko – Írska republika (Nijmegen, 20.00 h)

