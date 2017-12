Slovenské florbalistky zdolali Nórky a zahrajú si o piate miesto na majstrovstvách sveta

BRATISLAVA 8. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenské florbalové reprezentantky zdolali hráčky Nórska 7:4 v piatkovom stretnutí v skupine o 5. - 8. miesto na domácich MS v Bratislave (1. - 9. decembra 2017).

Zverenky Michala Jedličku si zahrajú o piatu priečku v sobotu o 11.15 h proti Lotyškám. Tie v piatok zdolali súperky z Poľska 5:1. Slovenky majú Lotyškám čo vracať, na predchádzajúcich MS s nimi prehrali v skupine o 5. - 8. miesto po samostatných nájazdoch.

Slovenky si na domácom turnaji s istotou zlepšia svoje doterajšie maximum zo svetových šampionátov. Na predchádzajúcich MS v roku 2015 vo fínskom Tampere skončili na ôsmej pozícii.

Nórky potrestali chyby Sloveniek

Slovenky nezačali dobre a už v 6. min prehrávali, dokázali však vyrovnať zásluhou Michaely Šponiarovej. Nórky však trestali chyby slovenského výberu a po prvej tretine viedli 3:1. Slovenské florbalistky gólmi Šponiarovej a Denisy Ferenčíkovej vyrovnali na 3:3, ale Nórky si potom vypracovali najtesnejší náskok.





Prišli chvíle Paulíny Hudákovej, ktorá dvoma presnými zásahmi v rozpätí 34 sekúnd nielen premiérovo v zápase poslala Slovenky do vedenia 5:4, ale zlepšila absolútne maximum bodov jednej hráčky na MS. Doterajším rekordom bolo 25 bodov Švédky Emelie Lindströmovej na dvoch šampionátoch po sebe - v rokoch 2009 a 2011.

Košturiaková skórovala do prázdnej bránky

Definitívnu bodku za duelom dali dva góly Sloveniek v závere - v 59. min zvýšila na 6:4 Katarína Klapitová a 15 sekúnd pred treťou sirénou skórovala do prázdnej bránky aj kapitánka Lucia Košturiaková. Zaujímavosťou je, že slovenské reprezentantky v piatok využili obe presilové hry.





MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Pre slovenské reprezentantky to je štvrtá účasť na MS - predtým štartovali vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 florbalistiek& – o 5. – 8. miesto

piatok, Bratislava (ZŠ Ondreja Nepelu):



Slovensko – Nórsko 7:4 (1:3, 4:1, 2:0)

Góly: 12. Šponiarová (Ferenčíková), 23. Šponiarová, 26. Ferenčíková (P. Hudáková), 35. P. Hudáková (Ferenčíková), 36. P. Hudáková (Ďuríková), 59. Klapitová (K. Hudáková), 60. Košturiaková – 6. Thorvaldsenová (Holmová), 16. Holmová (Thorvaldsenová), 19. Hjortová (Holmová), 31. EinstulenováVylúčené: 0:2 na 2 min, presilovky: 2:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kirjonen a Sirkka (obaja Fín.), 732 divákov



Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – M. Šponiarová, Ďuríková, Šidlová, Trošková, Robová, Boľová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – K. Hudáková, Kocurová, Klapitová – Cupráková, Bobotová, Kvasková – Dzurinová, V. Grossová, Pintérová



Hlasy (zdroj: RTVS a SITA):



Michal Jedlička (tréner SR): „Bol to ťažký duel. Vo štvrtok dievčatá proti Fínkam bojovali a siahali na senzáciu, no dnes mali v úvode veľmi ťažké nohy, bolo to až hrôzostrašné. Našťastie sme zmobilizovali sily a od druhej tretiny sme hrali dobre. Prvá formácie to dnes vzala na seba, ale všetky dievčatá šli na sto percent a previedli kvalitný tímový vykon.“



Katarína Klapitová (hráčka SR, autorka gólu): „Som veľmi rada, že mi to tam v závere padlo a upokojilo nás to. V prvej polovici zápasu sme ťahali za kratší koniec. Zlomilo sa to, keď sme mali hernú prevahu a pribúdali na naše konto góly. Tréner nás vedie k tomu, že nič nie je nemožné a dokážeme otočiť zápasy, v ktorých prehrávame. Teraz sa tešíme na duel proti Lotyškám, ktorým máme čo vracať. Chceme ich zdolať a verím, že nás prídu fanúšikovia povzbudiť.“



Denisa Ferenčíková (útočníčka SR): „Hnevalo ma, ako sme k tomu pristúpili, nebola tam žiadna dravosť, nejaká myšlienka, rýchlosť. Čakala som, že po prvej tretine bude v šatni ,rošambo´, ale tréner sa nás snažil iba namotivovať, bolo to príjemné, vysvetlil nám to a myslím, že každá hráčka si to uvedomila. Nemohli sme hrať s takým nasadením ako proti Fínsku, pretože sily ubúdali. Snažili sme sa hrať s loptičkou, otvoriť hru a vytvárať si šance. Usilovali sme sa vyvarovať nórskych protiútokov, pretože súperky hrali iba na to.“

