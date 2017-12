Slovenské florbalistky zdolali Lotyšky, dosiahli najlepší výsledok na majstrovstvách sveta

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) - Slovenské florbalové reprezentantky zdolali hráčky Lotyšska 6:4 v sobotňajšom stretnutí o 5. miesto na domácich MS v Bratislave (1. - 9. decembra 2017).

Zverenky Michala Jedličku si zlepšili doterajšie maximum zo svetových šampionátov. Na predchádzajúcich MS v roku 2015 vo fínskom Tampere skončili na ôsmej pozícii.

Slovenky mali jediný cieľ

Na Slovenkách bolo od začiatku vidieť jediný cieľ - zvíťaziť. Darilo sa im to, keď mali na ihrisku prevahu a v prvej tretine si vypracovali dvojgólové vedenie presnými zásahmi Paulíny Hudákovej a Michaely Šponiarovej. Domáce hráčky i napriek optickej prevahe v druhej tretine inkasovali po ojedinelej akcii z hokejky Zeltite Bankavovej. Florbalistky spod Tatier kontrolovali loptičku, no ich strely väčšinou netriafali priestor lotyšskej bránky. V 44. min zvýšila náskok Sloveniek svojim druhým presným zásahom v zápase Šponiarová. Lotyšky sa znovu dotiahli na rozdiel jedného gólu už o 39 sekúnd, keď skórovala Ieva Priedeová.





Lotyšky vyrovnali v 57. min zásahom Pauly Egleovej. Opätovné vedenie Sloveniek zariadila Kristína Hudáková, keď sa najlepšie zorientovala pred lotyšskou brankárkou Laumou Visnevskou po strele Klaudie Robovej a dostala loptičku do bránky.

Lotyšky v závere znížili

Osemdesiat sekúnd pred záverečnou sirénou sa strelecky presadila opäť Kristína Hudáková. V záverečných sekundách znížila Liga Garklavová a Lotyšky sa pokúsili vyrovnať pri hre bez brankárky, no ešte raz inkasovali od Denise Ferenčíkovej, ktorá spečatila triumf domácich.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Pre slovenské reprezentantky to je štvrtá účasť na MS - predtým štartovali vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 FLORBALISTIEK– O 5. MIESTO

sobota, Bratislava (ZŠ Ondreja Nepelu):



Slovensko – Lotyšsko 6:4 (2:0, 0:1, 4:3)

Góly: 6. P. Hudáková (Šponiarová), 18. Šponiarová (Ferenčíková), 44. Šponiarová (Ďuríková), 55. K. Hudáková (Robová), 59. K. Hudáková (Cupráková), 60. Ferenčíková (Klapitová) – 28. Bankavová (Gaugerová), 44. Priedeová (Mikovová), 52. Egleová, 60. Garklavová (Bankavová)

Vylúčené: 0:3 na 2 min, presilovky a oslabenia::0:0, rozhodovali: J. Andersson, Dufwenberg (obaja Švéd.), 2378 divákov

Zostava SR: Krištofová (Hlavatá) – Ďuríková, M. Šponiarová, Kocurová, Šidlová, Dzurinová, Bobotová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – K. Hudáková, Trošková, Klapitová – Cupráková, Robová, Kvasková – Boľová, V. Grossová, Pintérová



Hlasy (zdroj: RTVS):



Michal Jedlička (tréner SR): „Snažili sme sa robiť dobre našu prácu a vrátilo sa nám to. Zápasy o umiestnenie boli veľmi ťažké, ale so šťastím sme to zvládli. Musím povedať, že druhá tretina sa nám príliš nevydarila. Boli sme zbrklí, vôbec sme nehrali to, čo sme chceli. Lotyšky boli v tejto fáze lepšie. Ak mám zhodnotiť celý šampionát, najlepší zápas sme odohrali proti Fínsku. Aj duely v skupine boli super, dali sme v nich množstvo gólov, ale vrcholom bol určite súboj s Fínskom. Potešil ma celý tím. Ťahali sme za jeden povraz. Dievčatá sa poriadne posunuli vpred, bol tu dobrý kolektív, realizačný tím, všetko fungovalo skvele a vyplatilo sa nám to.“



Lucia Košturiaková (kapitánka SR): „Počas celého zápasu som verila, že vyhráme, rovnako tak celý tím. Súperky nás trošku potrápili, hlavne v tretej tretine, keď vyrovnali na 3:3. Vtedy to trošku bolo o hlave. Podržala nás však druhá päťka, ktorá vsietila dva góly a otočila to na našu stranu. Bola to hlavne jej zásluha. Byť na 5. mieste na svete je skvelý pocit. Je to niečo, za čo sme dlhé roky bojovali.“



Denisa Ferenčíková (útočníčka SR): „Som veľmi spokojná. Za tých 10 dní sme predviedli fantastický tímový výkon. Som veľmi rada za toto umiestnenie a verím, že do ďalšieho cyklu sa ešte zlepšíme. Celkovo naše účinkovanie bolo podľa predstáv. V skupine sme dali veľa gólov a odskúšali sme si taktiku. Proti Nemecku to bol asi najdôležitejší zápas, bola to dráma, našťastie sme ho však zvládli. Posledné dva zápasy sme oddreli, dali sme do toho srdiečko a rozhodli sme o historicky najlepšom umiestnení Slovenska.“



Paulína Hudáková (útočníčka SR): „Išli sme do zápasu s tým, že ideme zvíťaziť a nič Lotyškám nedarovať. V predchádzajúcich zápasoch sme s nimi nedopadli práve najlepšie a mali sme im čo vracať. To sa potvrdilo a triumfovali sme. S Lotyškami sme mali vždy problémy, patria medzi tie lepšie tímy, našťastie sme v tretej tretine zabrali a spoločnými silami sme to zvládli. Som rada, že Kristíne to tam začalo padať, už som bola nervózna, čo s ňou je tento šampionát, ale jej sila prišla v najdôležitejší moment a rozhodla.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.