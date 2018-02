Slovenské florbalistky absolvujú tréningy v Nemšovej, v nominácii pribudnú aj nové tváre

NEMŠOVÁ 2. februára (WebNoviny.sk) - Slovenské florbalové reprezentantky počas týchto dní absolvujú zraz v Nemšovej - je to pre nich prvé stretnutie od decembrových bratislavských MS, na ktorých vybojovali pre SR historické 5. miesto. Informuje o tom web Slovenského zväzu florbalu (SZFB).

Dvadsaťštyri hráčok v poli a tri brankárky v Nemšovej absolvujú tréningy pod vedením českého trénera Michala Jedličku, ktorý sa v januári dohodol s vedením SZFB na predĺžení vzájomnej spolupráce do MS 2019 vo Švajčiarsku.





"Máme dosť veľa zmien v nominácii, no jadro tímu pricestuje v kompletnom zložení sú ním naše legionárky. Mrzí ma - a je to na zamyslenie - prečo sa nám ospravedlnilo tak veľa hráčok. Prejaví sa to však v nasledujúcej nominácii. Dáme priestor aj iným hráčkam a chceme spoznať nové tváre," povedal Jedlička a a margo tréningového procesu dodal: "Dievčatá to budú mať pestré, no chceme sa zamerať najmä na streľbu a na hru jednej proti jednej."

Kouč Sloveniek chce byť iniciátorom užšej spolupráce s klubmi, ktoré majú v kádri reprezentantky. "Chcem sa pozrieť do jednotlivých klubov na Slovensku a zistiť, ako pracujú, prípadne pomôcť či poradiť a, samozrejme, získať poznatky o prípadných nových adeptkách pre širší káder reprezentácie," uzavrel Michal Jedlička.

Slovenská ženská florbalová reprezentácia

nominácia na zraz do Nemšovej



Brankárky: Jana Dupčáková, Andrea Habovská, Karolína Krištofová

Hráčky v poli: Alžbeta Bachorcová, Kristína Blehová, Viktória Bobotová, Šárka Boľová, Miriam Buková, Lenka Dobrodejová, Veronika Dobrodejová, Alžbeta Ďuríková, Denisa Ferenčíková, Rebeka Gáliková, Viktória Grossová, Kristína Hudáková, Paulína Hudáková, Petra Kňažková, Barbora Kocúrová, Valéria Malichová, Katarína Marcinková, Monika Pintérová, Andrea Šidlová, Michaela Šponiarová, Zuzana Šponiarová, Jana Trošková, Patrícia Vankúšová, Terézia Zajacová

