Slovenské basketbalistky po dráme a trojnásobnom predĺžení doma zdolali Bosnu o päť bodov

RUŽOMBEROK 14. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská basketbalová reprezentácia žien doma v Ružomberku zdolala výber Bosny a Hercegoviny 100:95 po trojnásobnom predĺžení v stredajšom stretnutí A-skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy do Srbska a Lotyšska.

Nadviazali na triumf

Zverenky trénera Petra Kováčika oplatili hostkám nezdar zo Sarajeva a v tabuľke "áčka" sa posunuli na druhú priečku o skóre za Čiernohorky. Bosna zmazala manko v poslednej sekunde štvrtej štvrtiny. Najlepšou strelkyňou Slovenska bola Angelika Slamová, ktorá dosiahla 19 bodov. Na rozhodnutie boli potrebné až tri päťminútovky navyše. Slovenky napokon doviedli duel do víťazného konca a nadviazali na sobotňajší zisk dvoch bodov z Čiernej Hory.

Slovensko sa týmito triumfmi výrazne priblížilo k postupu na záverečný turnaj. Na ME postúpia víťazi skupín a šesť družstiev z druhého miesta. Slovensko uzavrie kvalifikáciu v novembri, najprv sa 17. 11. predstaví na Islande, o štyri dni neskôr v Ružomberku proti Čiernej Hore.

Prvá štvrtina bola vyrovnaná

Oba tímy začali opatrne, ako prvé sa presadili Slovenky zásluhou Miroslavy Mištinovej. Priebeh prvej štvrtiny bol vyrovnaný, napokon ju lepšie zakončili hostky s vedením 17:16. Druhá 10-minútovka začala podobne ako prvá, Angelika Slamová trojkou naklonila misky váh na stranu domácich. Vedenie sa však Slovensku nepodarilo udržať, Bosna sa postupne dostala na rozdiel 9 bodov. Zverenky trénera Kováčika však zabrali a do polčasovej prestávky išli s trojbodovým mankom.





V tretej časti to bola ako na hojdačke, väčšinou boli na koni Bosnianky, v závere však prebrali iniciatívu Slovenky a do záverečného dejstva išli s bodovým náskokom. V poslednej štvrtine zápasu sa hostky dostali opäť do vedenia. Tri a pol minúty pred koncom viedli o sedem bodov, Slovenky však zlepšili obranu, blysli sa 10-bodovou sériou a boli iba krok od víťazstva. V poslednej sekunde sa však Hruščáková dopustila osobnej chyby a Marica Gajičová vyrovnala.

V predĺžení sa zopakoval záver riadneho hracieho času, Slovenky prišli o víťazstvo až v závere - 20 sekúnd pred koncom Bosna vyrovnala trestnými hodmi. V druhom predĺžení sa ani jedno družstvo nedostalo do výraznejšieho trháku. Dva trestné hody Márie Félixovej v závere nestačili, keď si Bosnianky dokázali vynútiť aj tretie predĺženie. V tom Slovenky síce doťahovali, no najprv Slamová a potom Terézia Páleníková trafili spoza trojkového oblúka, rozhodli o víťazstve SR.

A-SKUPINA

kvalifikácia o postup na majstrovstvá Európy



Slovensko – Bosna a Hercegovina 100:95 po trojnásobnom predĺžení (16:17, 19:21, 17:13, 18:19 – 11:11, 7:7, 12:7)

Zostava a body Slovenska: Hruščáková 18 (10 doskokov), T. Páleníková a Oroszová po 15, Bálintová 11, Mištinová 9 (Slamová 19, Remenárová 9, Felixová 4, Kováčiková a Hašková po 0)

Najviac bodov Bosny: Gajičová 39 (19 doskokov), Deuraová 24 (3 trojky), Vrančičová 10

TH: 22/18 – 30/23, fauly: 28 – 22, trojky: 6 – 4, rozhodovali: Krug, Michajlov (obaja Rus.) a Vecerskis (Lit.), 1500 divákov



Čierna Hora – Island 69:37 (12:14, 23:17, 19:3, 15:3)

Tabuľka



1. Čierna Hora 4 3 1 301:227 7

2. Slovensko 4 3 1 318:308 7

3. Bosna a Herc. 4 2 2 326:310 6

4. Island 4 0 4 228:328 4



Hlas:

Peter Kováčik (tréner SR): „Slovensko zažilo prvýkrát zápas s tromi predĺženiami. Ja mám za sebou už veľa duelov, ale toto sa mi ešte nestalo. Dosiahli sme výnimočný úspech, že sme zvíťazili v oboch zápasoch. Som hrdý na tím, že sa dal dokopy a doviedol duel do víťazného konca. Triumfom v Čiernej Hore sme získali sebavedomie a bolo to vidno v závere, hrali sme jednoducho a uvoľnene.“

