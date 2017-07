Slovenská K4 získala na majstrovstvách Európy striebro, víťazmi sa stali Maďari

Slováci si postup do finále vybojovali v piatkovom semifinále, predtým im veľmi tesne ušiel priamy postup do finále z rozjázd. Vlajková loď slovenskej kanoistiky sa na ME v Plovdice ešte predstaví v nedeľu o 9.39 h SELČ vo finále K4 na 1000 m. V tejto tradičnejšej disciplíne, ktorá však už nebude olympijská, Myšák, Vlček, Tarr a Linka obhajujú zlato z ME 2016 v Moskve.