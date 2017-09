Slovenská futbalová „21“ vstúpila víťazne do kvalifikácie o postup na ME 2019

TALLINN 1. septembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí futbaloví reprezentanti do 21 rokov (roč. nar. 1996 a mladší) v piatok vstúpili víťazne do kvalifikácie o postup na ME 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska.

Zverenci českého trénera Pavla Hapala v Tallinne zvíťazili 2:1 nad domácimi rovesníkmi z Estónska v rámci 2. skupiny eliminácie a získali prvé tri body.

Rozhodol vlastný gól v 89. minúte

V neúplnej tabuľke im patrí 2. miesto za šesťbodovými Severnými Írmi. V 2. skupine sú aj mladí Španieli, Islanďania a Albánci. Z pohľadu SR nasledujú tri domáce vystúpenia - o štyri dni v Senici proti Severnému Írsku (5. 9. o 20.30 h) a v októbri v NTC Poprad proti Islandu (5. 10.) a Španielsku (10. 10.).

Skóre stretnutia otvoril už v 14. min obranca poľskej Cracovie Krakov Mihal Sipľak, ale domácim sa v 83. min podarilo vyrovnať na 1:1 zásluhou presného zásahu nepokrytého Markusa Pooma. Mladí Slováci o triumfe rozhodli v 89. min, keď po centri Lászlóa Bénesa do pokutového územia súpera poslal za vlastného brankára estónsky hráč Kaspar Mutso.

Na šampionát prvýkrát 12 mužstiev

Na kontinentálnom šampionáte bude po druhý raz štartovať 12 mužstiev, v hre je 11 miesteniek (Taliansko má istotu účasti, San Maríno ako spoluorganizátor nie). Na záverečný turnaj ME postúpia priamo víťazi skupín.

Štyria najlepší z druhých priečok (do úvahy sa budú brať výsledky s prvým, tretím, štvrtým a piatym tímom v skupine) dostanú šancu v baráži hranej na odvetu.

Šampionát v Taliansku bude zároveň európskou olympijskou kvalifikáciou - štyria semifinalisti ME 2019 preniknú na turnaj do Tokia 2020.

Kvalifikácia ME 2019 hráčov do 21 rokov

2. skupina



TALLINN

Estónsko „21“ – Slovensko „21“ 1:2 (0:1)

Góly: 83. Poom – 14. Sipľak, 89. Mutso (vlastný), ŽK: 35. Berggren, 36. Mutso, 75. Kuusk, 87. Vaikla, 90.+ Siňavskij (všetci Est.), rozhodoval: Järvinen (Fín.)

Zostava SR „21“: Rodák – Chvátal, Vavro, Sipľak, Hancko – Hromada – Špalek (70. Čmelík), Káčer, Bénes, Polievka (86. Jirka) – Vestenický (76. Balaj)

Tabuľka 2. skupiny:



1. Severné Írsko 2 2 0 0 3:1 6

2. Slovensko 1 1 0 0 2:1 3

3. Albánsko 2 0 1 1 0:1 1

4. Estónsko 3 0 1 2 2:4 1



Pozn.: Island a Španielsko ešte nehrali.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.