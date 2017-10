Slovenská futbalová „21“ v kvalifikácii o ME 2019 podľahla favorizovaným Španielom

POPRAD 10. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti do 21 rokov prehrali s rovesníkmi zo Španielska 1:4 (0:1) v utorkovom stretnutí kvalifikácie o postup na ME 2019 vo futbale. Španieli sa v popradskom Národnom tréningovom centre ujali vedenia v 26. min zásluhou Mikela Merina.

Po zmene strán pridali ďalšie dva góly favorita v 49. min Mikel Oyarzabal a v 56. min Rodrigo Hernández. Potom sa presadil z priameho kopu slovenský kapitán Denis Vavro, ale španielska kvalita priniesla v 69. min aj štvrtý gól v podaní Daniho Ceballosa.





Zverenci trénera Pavla Hapala majú po štyroch zápasoch v 2. skupine kvalifikácie o postup na ME 2019 na konte 6 bodov za víťazstvá v Estónsku (2:1) a doma nad Severným Írskom (1:0).

V ďalších dvoch domácich zápasoch Slováci nečakane podľahli Islanďanom (0:2) a aktuálne podľa predpokladov aj Španielom (1:4). Najbližším súperom "sokolíkov" budú 14. novembra v Cartagene opäť Španieli.

Kvalifikácia ME 2019 do 21 rokov: 2. skupina

utorok

Slovensko „21“ – Španielsko „21“ 1:4 (0:1)

Góly: 59. Vavro – 26. Merino, 49. Oyarzabal, 56. R. Hernández, 69. Ceballos, ŽK: 16. F. Lesniak, 20. Vavro – 56. Núňez, rozhodovali: Irrati – Passeri, Posado (všetci Tal.), 5574 divákov

Zostava SR „21“: Rodák – D. Kružliak, Vavro, Sipľak, Hancko – F. Lesniak – Čmelík (62. Jirka), Káčer, Urblík, Špalek (81. R. Černák) – T. Vestenický (46. S. Mráz)

I. polčas

Španielska ofenzívna kvalita sa prejavovala od začiatku zápasu. Prvý pohrozil v 8. min Caricol, ale o dve minúty neskôr mali jednu z mála príležitostí Slováci. Po štandardke Lesniaka sa dostal v šestnástke súpera k zakončeniu kapitán Vavro, nenamieril medzi tri žrde.

Španielsku hru umne dirigoval hráč Realu Madrid Ceballos, ale prvú gólovú akciu vymyslel Oyarzabal zo San Sebastiánu. Po akcii na pravej strane prihrávkou našiel úplne voľného Merina a ten sa mohol spýtať Rodáka, kam to chce – 0:1.

II. polčas

Kontinuálna španielska prevaha priniesla ďalšie góly až po zmene strán a to hneď dva v rozpätí siedmich minút. Najprv v 49. min striedajúci Núňez parádne vysunul Oyarzabala a ten nezávahal a zvýšil náskok úradujúcich strieborných medailistov z ME do 21 rokov – 0:2. O čosi neskôr Hernández usmernil za chrbát Rodáka strieľanú prihrávku Ceballosa – 0:3.

Úrodná desaťminútovka priniesla gól aj na opačnej strane. Priamy kop po faule na striedajúceho Mráza zahral kapitán Vavro tvrdo a presne a lopta sa zatrepala za chrbtom brankára Simóna – 1:3. O triedu lepší Španieli pridali aj štvrtý gól, ktorého autorom bol ich najlepší hráč Ceballos – 1:4. Jeho strela do rohu domácej bránky spoza šestnástky bola pre fajnšmekrov.

Skóre jednoznačného zápasu sa už potom nemenilo, Slováci nemali nárok a Španieli už ďalšie góly nepotrebovali.

Hlasy

zdroj: TV Dajto

Pavel Hapal (tréner SR „21“): „Chceli sme vydržať so súperom čo najdlhšie pri výsledku 0:0. Kvalita Španielov je však neskutočná, sú výborní s loptou. Oni hrajú strojový futbal, my sme dosť behali bez lopty, čo stálo mužstvo veľa síl. Pre nás to bol veľmi náročný duel, strácali sme lopty. Musíme uznať silu protivníka, tá je neuveriteľná. Jednoduchou a presnou kombináciou sa dostávali do našej šestnástky. Ďakujeme divákom v Poprade, boli skvelí. Škoda, že sme sa im neodvďačili proti Islandu či teraz proti Španielsku nejakým bodovým ziskom. Dnes si však musíme priznať, že súper bol jednoznačne lepší. Treba sa poučiť a nachystať sa na novembrový súboj v Španielsku.“

Denis Vavro (obranca a kapitán SR „21“): „Pri mojej prvej šanci som to mal lepšie trafiť. Nevieme ubrániť ľahké situácie, zaslúžene sme prehrali. Španieli sú niekde inde ako my, mali veľké individuality, ktoré rozhodli zápas. iV odvete to musíme zatvoriť a čakať na jednu šancu. Kvalifikácia je ešte dlhá, treba zabrať, vyhrávať a dostať sa na druhé miesto.“

