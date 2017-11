Slovenská futbalová „21“ utŕžila debakel v kvalifikácii o postup na ME 2019

CARTAGENA 14. novembra (WebNoviny.sk) - Slovenskí reprezentanti dio 21 rokov prehrali v Cartagene s domácimi Španielmi 1:5 (1:1) v utorkovom stretnutí kvalifikácie o postup na ME 2019 vo futbale. Úradujúci vicemajstri Európy v tejto vekovej kategórii Španieli strelili Slovákom ešte o gól viac ako v októbrovom prvom kvalifikačnom meraní síl v Poprade.





Slováci po sľubnom začiatku viedli od 23. min po vlastnom góle Fabiana Ruiza Peňu, Španieli vyrovnali v 38. min zásluhou Daniho Ceballosa. Ofenzívny líder domácich pridal po zmene strán ďalšie dva góly a spolu s Iňigom Córdobom a Borjom Mayoralom spečatili slovenský osud v tomto stretnutí.

Zatiaľ čo Španieli sa s plným počtom 12 bodov zo štyroch stretnutí opäť dostali pred Severných Írov na čelo tabuľky 2. skupiny, zverenci trénera Pavla Hapala klesli na predposledné piate miesto.

Po piatich zápasoch kvalifikácie o postup na ME 2019 mladí Slováci majú na konte stále iba 6 bodov za víťazstvá v Estónsku (2:1) a doma nad Severným Írskom (1:0). V ďalších troch domácich zápasoch "sokolíci" nečakane doma podľahli Islanďanom (0:2) a dvakrát jednoznačne Španielom (doma 1:4 a vonku 1:5).

Kvalifikácia ME 2019 do 21 rokov – 2. skupina

utorok



Estónsko „21“ – Island „21“ 2:3 (1:0)



Španielsko „21“ – Slovensko „21“ 5:1 (1:1)

Góly: 38. a 55. a 61. Ceballos, 53. Córdoba, 86. Mayoral – 23. Ruiz Peňa (vlastný)

ŽK: 56. Caricol, 71. Ceballos – 12. Hancko, 38. Čmelík, 54. Hromada, rozhodovali: Pandžič – Nilsson, Sjöblom (Švéd.), 12 812 divákov



Zostavy:

Španielsko „21“: Simón – Maffeo, Vallejo, Meré, Caricol (70. Lato) – Ceballos (82. Fornals), Hernández, Ruiz Peňa – Oyarzabal (46. Córdoba), Mayoral, Soler

SR „21“: Jakubech – Chvátal, D. Kružliak, Sipľak, Hancko – Káčer, Lesniak (68. Herc), Hromada – Čmelík (68. Špalek), S. Mráz (87. Balaj), Jirka

I. polčas



Štyroch hráčov vymenil Pavel Hapal v základnej zostave v porovnaní s nevydareným októbrovým meraním síl so Španielmi v Poprade (1:4).



„Vykartovaného“ Denisa Vavra nahradil v strede obrany Dominik Kružliak a napravo vzadu sa objavil Juraj Chvátal. Do bránky sa postavil Adam Jakubech namiesto Mareka Rodáka, kapitánsku pásku opäť prevzal Jakub Hromada a vpredu od začiatku pobehoval Samuel Mráz.



Slováci predviedli nebojácny začiatok. V úvodnej štvrťhodine aktívnym prístupom držali loptu ďaleko od svojej bránky, na rohové kopy to bolo 1:1 a na gólové šance 0:1. V 14. min po centri sprava Hromada umne prenechal Jirkovi a ten prekonal Simóna v bránke Španielov. Škoda len, že pred bránkovou čiarou ho zastúpil stopér Vallejo. V 23. min však už v Cartagene zahrmelo zásluhou hostí. Loptu po rohovom kope Káčera dezorientovaný Ruiz nasmeroval za chrbát prekvapeného Solera – 0:1.



V 27. min sa Španieli konečne dostali k prvej strele na bránku. Nedôraznú hlavičku však Soler adresoval len do náruče Jakubecha. Po polhodine hry sa pripomenul strelou bez prípravy Hancko, ktorá nemierila medzi tri žrde. V 38. min sa odohrala situácia, ktorá zmenila chod zápasu. Káčer si v šestnástke domácich pýtal pokutový kop, ale rozhodca nechal pokračovať v hre.



Španieli sa aj po faule Čmelíka dostali do prečíslenia a ich ofenzívny líder Ceballos s pomocou pravej žrde vyrovnal na 1:1. Čmelík navyše dostal žltú kartu a tréner výberu SR Hapal po protestoch musel preč z lavičky a zvyšok zápasu dosledoval z tribúny.

II. polčas



V druhom polčase sa v španielskej zostave objavil Iňigo Córdoba a po ôsmich minútach na ihrisku strelil vedúci gól domácich – 2:1. O ďalšie dve minúty sa opäť predviedol Ceballos. V plnej rýchlosti sa pred šestnástkou otočil o 180 stupňov a vzápätí nechytateľne prekonal Jakubecha – 3:1.



Bolo predčasne rozhodnuté, Španieli na ihrisku aj v hľadisku sa začali baviť futbalom. A hráč Realu Madrid stále nemal dosť. Po hodine hry po ďalšej skvelej individuálnej akcii skompletizoval hetrik – 4:1.



V 66. min mohli Slováci znížiť, ale kapitán Hromada sa v dobrej pozícii v šestnástke dobre nezorientoval a nevystrelil. Piaty klinec do slovenskej rakvy pridal v 86. min Borja Mayoral – 5:1.. V závere sa už len dohrávalo, skóre bolo jednoznačné a slovenská snaha nestačila na vysokú kvalitu domácich.

Hlasy

zdroj: futbalsfz.sk



Pavel Hapal (tréner SR „21“): „Nemyslím si, že sme odohrali zlé stretnutie. Kvalita Španielov sa však prejavila. Mohli sme ísť aj skôr do vedenia, mali sme šancu, keď to vykopávali z prázdnej bránky. Neskôr sme strelili gól, ale v druhom polčase španielski hráči ukázali kvalitu najmä v zakončení. Čokoľvek poviem k môjmu vylúčeniu, bude to proti mne. Nechcem teda o tom hovoriť, iba poviem, že v tom boli emócie a je to moja chyba. Bol som však slušný k rozhodcom, to môžem povedať. Celkovo si myslím, že ak budeme pristupovať k všetkým zápasom tak ako teraz v Španielsku, budeme víťaziť. Dnes to nešlo, lebo Španieli sú iná kategória.“



Dávid Hancko (obranca SR „21“): „Vstup do zápasu sme mali taký, aký sme si predstavovali. Boli sme aktívni, získavali sme loptu. V prvom polčase sme hrali vyrovnanú partiu a na ihrisku plnili to, čo sme mali. V druhom polčase sme chceli hrať to isté, ale asi musíme uznať súperovu kvalitu. Španieli sú výkonnostne inde ako my a pre nás musí byť motivácia dostať sa na ich úroveň. Každý z nás odviedol maximum, no treba športovo priznať, že boli nad naše sily. Máme ešte päť zápasov a určite sa pobijeme o druhé miesto.“



Jakub Hromada (stredopoliar a kapitán SR „21“): „V prvom polčase sme hrali dobre. Snažili sme sa aj po zmene strán v tom pokračovať, ale rozhodla španielska kvalita. Pred domácim vyrovnaním prišiel sporný moment, trošku máme ťažké srdce na rozhodcu. Myslíme si, že ´Kačku´ faulovali, ale už to je jedno… Potom rozhodli individuálne schopnosti Španielov. Ceballos prešiel cez štyroch hráčov, otočil sa a trafil to na zadnú…, takže asi sú Španieli právom tam, kde sú a my sa musíme poučiť. Kvalifikácia je dlhá, čaká náš ešte päť zápasov, treba myslieť pozitívne.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.