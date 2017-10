Slovenská ekonomika porastie o takmer štyri percentá, prognózujú analytici

BRATISLAVA 26. októbra (WebNoviny.sk) - Slovenské hospodárstvo v budúcom roku zrýchli svoj rast na 3,9 %. V tomto roku by pritom mal hrubý domáci produkt na Slovensku reálne stúpnuť o 3,3 %.

Očakávajú to v najnovšom októbrovom prieskume analytici komerčných bánk, ktorí tak zostávajú konzistentní vo svojich prognózach a už tri mesiace v poradí ponechávajú odhad hospodárskeho rastu na tento aj budúci rok bez zmeny. Prieskum medzi bankovými analytikmi vykonáva pravidelne Národná banka Slovenska (NBS).





V porovnaní so septembrom sa pritom nemenia ani odhady vývoja spotrebiteľských cien. V tomto roku by mala inflácia meraná národnou metodikou dosiahnuť 1,3 %, kým harmonizovaná inflácia by mala byť o 0,1 percentuálneho bodu vyššia na úrovni 1,4 %.

Budúci rok analytici predpokladajú zrýchlenie rastu cien a koncoročná inflácia by podľa národnej metodiky aj podľa harmonizovaného indexu Európskej únie mala dosiahnuť zhodne 1,9 %.

