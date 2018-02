Slovenská biatlonistka Kuzminová už býva v horskej dedine v Pjongčangu

BRATISLAVA / PJONGČANG 1. februára (WebNoviny.sk) - Dvojnásobná olympijská víťazka v biatlone Anastasia Kuzminová už je oficiálne obyvateľka horskej dediny športovcov na blížiacich sa zimných olympijských hrách v Pjongčangu. Vo štvrtok dedinu slávnostne otvorili za účasti prezidenta Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomasa Bacha a prezidenta organizačného výboru ZOH 2018 (POCOG) I Hi-boma.

Prílet podľa plánu

Počas ZOH 2018 tam bude bývať dovedna 3894 členov výprav z približne 90 krajín sveta (v druhej dedine v prímorskom Kangnungu sa ubytuje spolu 2900 členov olympijských výprav). Informuje o tom olympijské vydanie portálu olympic.sk.





Vrátane líderky Kuzminovej sa v horskej olympijskej dedine ubytovala kompletná desiatka slovenských biatlonistov. “Biatlonová časť výpravy priletela podľa plánu na soulské letisko Inčchon. Tam ju čakali dobrovoľníci pridelení našej výprave.

Vzhľadom na prílet delegácií v krátkom časovom rozpätí, ako aj na množstvo batožiny, ktoré majú so sebou naši biatlonisti a ich sprievod, trvalo dosť dlho, kým sa im podarilo odísť z letiska a nasadnúť do autobusov smerujúcich do Pjongčangu. Do horskej dediny dorazili približne o štvrtej popoludní,” informoval priamo z dejiska ZOH vedúci slovenskej výpravy, športový riaditeľ SOV Roman Buček.

Problém s ubytovaním

Po ubytovaní absolvovali slovenskí biatlonisti večeru v jedálni, ktorú zriadili v športovej hale v tesnej blízkosti výškových obytných budov. "Od rána bola jedáleň otvorená ešte v obmedzenom režime, teda iba na dve hodiny počas raňajok a obeda, ale počnúc večerou tam nabehli na 24-hodinovú prevádzku. Bolo to už potrebné, pretože v priebehu dňa bolo očividné, ako sa dedina zapĺňa.





Od príchodu do dejiska Hier nás najviac zamestnáva riešenie problému s ubytovaním v horskej dedine. Je obrovský pretlak záujmu, ale jej kapacity na to nie sú dostatočné. Je náročné hľadať riešenia, ako to čo najuspokojivejšie zvládnuť. Obzvlášť preto, že ubytovanie v hoteloch v blízkosti dediny bude možné až krátko pred otvorením ZOH,” dodal Roman Buček.

