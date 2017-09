Slovenská armáda hľadá do záloh ženistov aj delostrelcov, motivačný príspevok je 600 eur

BRATISLAVA 28 septembra (WebNoviny.sk) – Bývalí ženisti, chemici a delostrelci sa môžu hlásiť do aktívnych záloh. Práve tieto odbornosti hľadá ministerstvo obrany pre tento rok.

Záujemcovia o zaradenie do aktívnych záloh môžu od dnešného dňa až do 12. októbra predkladať svoje žiadosti o prijatie Personálnemu úradu Ozbrojených síl SR prostredníctvom regrutačných skupín v každom krajskom meste. Informoval o tom dnes na tlačovej besede minister obrany Peter Gajdoš.

Kto sa môže prihlásiť?

Prihlásiť sa môžu vojaci v zálohe, ktorí spĺňajú zákonné podmienky, predovšetkým bezúhonnosť, sú psychicky a fyzicky pripravení.

Ministerstvo obrany hľadá tento rok do aktívnych záloh 219 vojakov, zmluvy s nimi chcú podpísať na dva až päť rokov. Cvičenie nových záujemcov o aktívne zálohy je naplánované na budúci rok v troch turnusoch od polovice mája do polovice júna.





Za každý kalendárny rok zotrvania v aktívnej zálohe prináleží vojakom motivačný príspevok 600 eur, ktorý mu vyplatia spätne, ak absolvoval aspoň 75 percent cvičenia.

Ďalej je to počas výcviku pomerná časť hodnostného platu, refundácia ušlej mzdy, ako aj náhrada cestovného z miesta trvalého bydliska do miesta určenia . Za techniku, ktorá mu bude zverená, bude niesť hmotnú zodpovednosť.

Nové pravidlá

Na základe pilotného projektu rezort pripravuje aj novelizáciu zákona o brannej povinnosti. Preplácať by sa malo aj poistné, do zákona chcú zakomponovať náhradu príjmu pre SZČO. Aktívni záložáci by mali mať po novom ohlasovaciu povinnosť napríklad pri zmene bydliska. Nové pravidlá by mali platiť ešte pred nástupom na budúcoročné cvičenia, plánuje rezort obrany.

Náčelník generálne štábu Milan Maxim zdôraznil, že výcvik aktívnych záloh považujú za veľmi dôležitý a už sa na ten budúcoročný pripravujú. Tento rok v máji sa na cvičení aktívnych záloh zúčastnilo 37 záujemcov.

Väčšina účastníkov bola spokojná s jeho úrovňou, dodal. Zdôraznil, že v tomto prípade sa nemôže hovoriť iba o finančnej motivácii, ide o službu vlasti a nie zárobkovú činnosť. Celkové náklady na vojakov, ktorí sa prihlásia tento rok a vycvičia ich budúci rok, by mali byť takmer 700 000 eur.

