Slovenská aliancia moderného obchodu má nového člena, slovenský reťazec potravín Terno

BRATISLAVA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) má nového člena. V apríli tohto roka do aliancie vstúpila spoločnosť Terno real estate, ktorá prevádzkuje sieť obchodov Terno, Moja Samoška a Kraj.

Ide tak o prvý slovenský potravinový reťazec, ktorý do aliancie vstúpil. Pridal sa k zahraničným spoločnostiam Billa, dm drogerie markt, Kaufland, Lidl, Tesco a Metro. Aliancia tak momentálne reprezentuje obchodné reťazce, ktoré zamestnávajú takmer 30 tis. ľudí v 726 maloobchodných a šiestich veľkoobchodných prevádzkach.



"Vstup prvého zástupcu slovenských obchodníkov medzi našich členov vnímame ako signál, že na slovenskom maloobchodnom trhu je veľká potreba spájania síl pri jeho rozvoji a pri zastupovaní záujmov obchodníkov aj spotrebiteľov," uviedla predsedníčka SAMO Katarína Fašiangová.

Terno má silnú sieť predajní hlavne v Bratislave. V budúcnosti sa však chce sústrediť aj na regióny mimo hlavného mesta. "Zameriavame sa na modernizáciu a prestavby menších predajní v blízkosti domovov zákazníkov pod značkou Terno," uviedol generálny riaditeľ firmy Stanislav Čajka.

Doplnil, že začiatkom marca predstavili nový koncept predajní s názvom Kraj. Sieť Terno by sa po svojom vstupe do asociácie SAMO mala zapojiť aj do systému duálneho vzdelávania.

