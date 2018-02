Slovenská akadémia vied by mala naozaj dosahovať výsledky, tvrdí predseda Pavel Šajgalík

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Slovenská akadémia vied (SAV) by mala podľa slov jej predsedu Pavla Šajgalíka plniť tri úlohy.

Ako povedal v rozhovore pre agentúru SITA, prvou úlohou je ostať špičkovou vedeckou inštitúciou na Slovensku, „špičková vedecká inštitúcia znamená, že by sme naozaj mali dosahovať výsledky na hranici poznania a tieto výsledky by sme mali publikovať v tých najlepších médiách a mali by sme prispievať k osvetovému poznaniu, pretože je to nesmierne dôležitá činnosť. My nemôžeme napríklad pri vývine lieku proti rakovine čakať, že Nemci ho vymyslia za nás. My musíme byť schopní sa na tom podieľať. To je podľa mňa veľmi dôležitá úloha SAV.“

Automatizácia či autonómne autá

Slovensko ešte nemá zabehnutý systém transferu a predaja poznatkov, ktoré u nás vygenerujeme. „SAV by mala v tomto zohrať kľúčovú úlohu a všetci, ktorí tu pracujeme, by sme sa mali naučiť uvažovať aj v komerčnom duchu, lebo vedomosť je produkt. Isté vedomosti treba odovzdávať do svetového bazénu vedomostí, ale tie, ktoré sa dajú komercionalizovať, by sme naozaj mali komercionalizovať. Toto je podľa mňa druhá veľmi významná úloha, ktorú zatiaľ nemáme celkom dotiahnutú do úrovne, kde by sme ju chceli mať, ale je to rozhodne naša úloha,“ popísal predseda druhú úlohu SAV.





Treťou úlohou vzhľadom na to, že SAV má spoločensko-vedné a humanitné ústavy, je odpovedať na otázky spoločnosti. „Spoločnosť prechádza zásadnými zmenami. Prechádzame akousi ďalšou technologickou revolúciou, objavujú sa pojmy ako Priemysel 4.0, automatizácia či autonómne autá. Mám taký pocit, že technológie výrazne predbehli naše mentálne nastavenie.

Používame ich, ale neuvedomujeme si žiadne dôsledky, neuvedomujeme si, ako ich používať a využiť v tom pozitívnom zmysle," a dodáva, že robotizácia vytvára tlak na spoločnosť „mali by sme byť schopní vysvetliť, že nová technologická revolúcia neznamená nič zlé. Už sme ich niekoľko zažili. Toto sú úlohy, ktoré by mala SAV vedieť vysvetliť spoločnosti," vysvetlil Šajgalík.

Ide o vzájomnú interakciu

SAV chce priblížiť prácu vedeckých pracovníkov širokej verejnosti aj projektom Otvorená akadémia, ktorá má dve etapy. „V prvej etape sme zosumarizovali všetky typy výskumov, ktoré robíme, ale snažili sme sa ich prepísať do ľudskej reči. Napríklad, ak niekto povie v televízii, že v Nórsku skúma diamanty, ktoré sú súčasťou evolúcie Zeme, snažíme sa vysvetliť, prečo Slovensko do toho investuje peniaze.

Snažíme sa vysvetliť ľuďom prečo robíme to, čo robíme," povedal na margo projektu predseda SAV. Druhá etapa Otvorenej akadémie bude o tom, aby ľudia akadémii navrhli, čo majú skúmať. „Ide o vzájomnú interakciu a komunikáciu. Práve spoločnosť by mala generovať ďalšie otázky. Otvorená akadémia by mala byť taká komunikačná báza medzi SAV a spoločnosťou," uzavrel Šajgalík.

