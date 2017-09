Slovanu sa nedarí, fanúšikovia počas zápasu proti Kazani kričali „Říha von“

BRATISLAVA 21. septembra (WebNoviny.sk) - Tréner hokejového Slovana Bratislava Miloš Říha to aktuálne nemá veľmi jednoduché. Jeho zverenci v základnej časti KHL odohrali už dvanásť duelov a dosiahli v nich len tri víťazstvá, na ich konte je dvanásť bodov a v tabuľke Západnej konferencie im patrí 11. miesto.

V hľadisku bolo 6674 divákov

V stredu večer "belasí" prehrali doma s Kazaňou 3:6. Domácim sa podarilo otočiť z 0:1 na 2:1, no ich súper potom získal viacgólové vedenie a ustrážil si ho až do konca. Na tribúny si našlo cestu 6674 divákov a v tretej tretine z nich nahlas vyzvali M. Říhu, aby odstúpil zo svojho postu.





"Ja som to nepočul, prípadne som tomu nerozumel. Je však normálne, že to kričia. Na niekoho sa to hodiť musí. Chcú, aby hrali iní hráči, ale oni nemôžu hrať. Oni sa ľuďom páčia, ale napríklad do taktiky tímu sa nehodia,“ povedal hlavný kouč Slovana.

Návrat Desprésa do zostavy

Proti favorizovanému tímu v závere duelu nemal k dispozícii dvojicu skúsených obrancov, zápas nedohrali Cam Barker ani kapitán Andrej Meszároš. "Barker mal podozrenie na otras mozgu, ale v nemocnici ho nepotvrdili. U Meszároša neviem. Má natiahnutý sval vzadu a na boku, ale neviem, ako to s ním vyzerá," informoval M. Říha.

V stredu sa do zostavy vrátil po zranení Simon Després. "Veľmi sa chcel ukázať, ale nevyhol sa zaváhaniam. Možno to vyzeralo dobre z tribúny, ale mám k jeho hre výhrady. Jeden gól šiel cez neho a útočníci od neho čakali prihrávky, ktoré neprišli. Takto nemôžeme hrať s Kazaňou,“ poznamenal skúsený kormidelník.

