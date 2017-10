Slovan ukončil sériu prehier v KHL, pred vlastnými fanúšikmi porazil Dinamo Moskva

BRATISLAVA 23. októbra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava v pondelok ukončili sériu štyroch prehier v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), keď pred vlastnými fanúšikmi zdolali Dinamo Moskva 4:2.

Slovan si strážil náskok až do konca

Zverenci trénera Eduarda Zankovca si proti tomuto súperovi z hlavného mesta Ruska pripísali premiérový domáci triumf počas celého účinkovanie v KHL.

Po bezgólovej prvej tretine poslal Slovan do vedenia Colby Genoway, no neskôr za hostí vyrovnal Vladimir Briukvin. Ešte pred druhou prestávkou za domácich skórovali Zach Boychuk a Lukáš Kašpar. Za hostí síce skorigoval Andrej Kutejkin, ale Slovan si už ustrážil zisk troch bodov. Gólovú bodku za duelom dal v 59. min do prázdnej bránky Lukáš Kašpar.

Do play-off strácajú 11 bodov

Po pondelku má bratislavský klub na svojom konte 25 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 12. pozícia. Na ôsmu priečku Severstaľu Čerepovec, ktorá zaručuje prienik do play-off, strácajú "belasí" jedenásť bodov. Slovan sa najbližšie predstaví v stredu 25. októbra o 19.00 h doma proti Lokomotivu Jaroslavľ.

Kontinentálna hokejová liga

pondelok:



HC Slovan Bratislava – Dinamo Moskva 4:2 (0:0, 3:1, 1:1)

Góly: 28. Colby Genoway (Meszároš, Z. Boychuk), 36. Z. Boychuk (L. Kašpar), 40. L. Kašpar (Viedenský, Řepík), 59. L. Kašpar – 34. Briukvin (Alexejev, Tereščenko), 54. Kutejkin

Vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kuľov, Cyplakov – Ivanov, Streľcov (všetci Rus.), 6832 divákov



Zostavy:

Slovan: Mazanec – Ebert, Després, Meszároš, Bačík, T. Voráček, Švarný – Řepík, Z. Boychuk, L. Kašpar – Colby Genoway, Viedenský, T. Hrnka – Skalický, A. Šťastný, Michal Hlinka – Juraj Mikúš, Sádecký, Marek Hecl

Dinamo Moskva: Jeriomenko – Kutejkin, Rylov, I. Nikulin, A. Volkov, J. Zajcev, Višnevskij, Soloviov – Varnakov, Boyd, Salminen – Arťuchin, Tereščenko, Briukvin – Tarasov, Jakovlev, N. Komarov – Sidľarov, Jefremov, Markovin – od 21. min Alexejev

I. tretina



Slovan mal hneď v úvode duelu výhodu presilovky, ale hákovanie Arťuchina nepotrestal gólom. V závere 9. min previedol Mazanec pekný zákrok pri zakončení Tarasova z otočky, domáci gólman neskôr dobre zasiahol aj pri šanci N. Komarova. V hre štyroch proti štyrom potom pohrozil Višnevskij, na opačnej strane Švarný mieril iba do žŕdky.

II. tretina



Po piatich minútach druhej časti mal Slovan výhodu ďalšej presilovky, ktorú domáci využili sekundu pred jej skončením – strelu Meszároša od modrej čiary zastavil Jeriomenko, no Colby Genoway vydoloval puk a zasunul ho do bránky – 1:0.



Hosťujúci tím sa dočkal vyrovnania v 34. min rovnako v početnej výhode, Mazanca spomedzi kruhov prestrelil Briukvin.



Druhýkrát rozradostil domácich priaznivcov V 36. min Z. Boychuk, ktorý sa po akcii L. Kašpara najlepšie zorientoval pred Jeriomenkom a a bekhendom upravil na 2:1. Ešte pred druhou sirénou sa do streleckej listiny zapísal L. Kašpar, v presilovke využil peknú prihrávku od Viedenského cez celú šírku útočného pásma.

III. tretina



V prvej polovici tretej tretiny sa Slovan úspešne ubránil pri dvoch presilovkách súpera, no v 54. min inkasoval z hokejky Kutejkina. To však bolo zo strany hostí všetko, aj keď mali niekoľko ďalších šancí. Konečná podobu výsledku dal v 59. min gólom do prázdnej bránky L. Kašpar.



Hlasy po zápase:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „V porovnají s predchádzajúcimi súbojmi sme nerobili toľko chýb v obrane, dobre sme hrali v oslabeniach aj presilovkách. Dobre nám zachytal aj brankár a získali sme dôležité tri body.“



Vladimir Vorobiov (tréner Dinama): „Súper nás dnes prevýšil vo všetkom – v bojovnosti aj chuti vyhrať. Slovan zaslúžene získal tri body. Musíme si tento zápas rozobrať, také veci sa nemôžu stávať.“



Lukáš Kašpar (útočník Slovana, autor dvoch gólov): „Konečne mi to tam padlo, nepočuli ste to padnutie kameňa z môjho srdca? Myslím si, že väčšiu časť duelu sme boli lepší. Tlačili sme a máme tri body. Chceme hrať rýchlejšie ako doteraz, dnes sme si to ´odmakali´.“



Zach Boychuk (útočník Slovana, prvý domáci zápas): „Som veľmi rád za tento dnešný triumf. Lukáš Kašpar odohral veľmi dobrý zápas. Získali sme tri body, no pred sebou máme ďalšie dôležité zápasy.“

