Slovan túži po rýchlom góle, v Kodani zabojuje o postup do 3. predkola Európskej ligy

BRATISLAVA 20. júla (WebNoviny.sk) - Futbalisti slovenského klubu ŠK Slovan Bratislava sú pred štvrtkovou odvetou 2. predkola Európskej ligy (EL) 2017/2018 na ihrisku dánskeho Lyngby BK v neľahkej pozícii.

Ak chcú po minulotýždňovej domácej prehre (0:1) pomýšľať na prienik do ďalšej fázy, musia v Kodani minimálne raz skórovať. Duel v dánskej metropole má výkop o 17.00 h SELČ, z pozície hlavného rozhodcu ho povedie Islanďan Vilhjálmur Thórarinsson. "Slovanistov" v prípade postupu čaká v 3. predkole ruský zástupca FK Krasnodar.



V odvete si veria

"Všetci vieme, ako dopadol prvý zápas. Doma sme si to pokazili sami. Nechceme sa vyhovárať na šťastie či niečo iné. Je to na nás, máme ešte druhý zápas, aby sme to napravili," vyhlásil pri mikrofóne TA3 kapitán bratislavského mužstva Boris Sekulič.

Slovan v úvodnom dueli doplatil na efektivitu v koncovke. Utvoril si množstvo šancí, ale nevyužil ani tie najvyloženejšie a po zásahu Jeppeho Kjaera štvrťhodinu pred koncom stretnutia napokon musel stráviť trpký pohárový rezultát. Bratislavčania sa dušujú, že odvetu na Jutskom polostrove zvládnu lepšie. "Máme pred sebou ďalší veľmi dôležitý zápas. Vieme, o čo budeme hrať. Do Dánska pôjdeme plní odhodlania. Budeme sa snažiť hrať svoju hru. Musíme hlavne premieňať šance, pretože to bol kameň úrazu v prvom zápase. Chceme dať čo najskôr gól. Veríme, že sa nám to podarí, súper znervóznie a následne to už bude o nás," vyhlásil český útočník Jakub Mareš.





Treba zlepšiť efektivitu streľby

Úradujúci slovenský vicemajster v minulosti odohral v Dánsku dve stretnutia v oficiálnych súťažiach pod hlavičkou Európskej futbalovej únie (UEFA), obe sa skončili nerozhodne. Do tejto štatistiky nie sú zarátané zápasy Pohára Intertoto, ktorý až do roku 1995 nebol oficiálnou súťažou UEFA. "Belasí" sa tak vo štvrtok pokúsia o premiérový triumf v tejto krajine, potrebujú však prekonať defenzívu protivníka. "Pre nás sa nič nemení. Na postup treba streliť minimálne dva góly a za tým si pôjdeme. Myslím si, že prvý zápas nebol z našej strany zlý. Celé to bolo o tom, že sme nevyužili sme šance," myslí si mladý gólman Dominik Greif.

"Doma sme si vytvorili veľa šancí. Aj súper mal nejaké príležitosti, zväčša však len po našich chybách. Myslím si, že v odvete musíme tvrdo makať ako jeden tím, zatlačiť Lyngby a dať aspoň dva góly. Treba zlepšiť efektivitu streľby. Takisto sa musíme vyvarovať chýb vzadu. Najlepšie by bolo dať rýchly gól, potom by sa začínalo prakticky od nuly," skonštatoval pre web Slovana holandský záložník Joeri de Kamps a vzápätí naznačil, čo by mohlo platiť na dánskeho súpera: "Treba strieľať, a to aj z väčšej vzdialenosti. Možno aj to bude recept, ako prekonať obranu Lyngby."





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.