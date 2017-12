Slovan strelil na ľade Torpeda Nižnij Novgorod iba gól a nezískal ani bod

Kľúčovou fázou zápasu bola druhá tretina, keď síce najprv Jan Buchtele v 26. min v presilovke vyrovnal na 1:1, no o dve minúty išli domáci gólom Michaila Grigorieva opäť do vedenia, ktoré už nepustili. Na domácej strane sa v tomto dueli presadili aj Jurij Sergijenko, Sergej Kosticyn a do prázdnej brány Jevgenij Gračiov.