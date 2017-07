Slovan sa v najbližších dňoch posilní o ďalších hráčov, avizuje tréner Říha

BRATISLAVA 26. júla (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava majú za sebou už tri prípravné zápasy na novú sezónu v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL), po dvoch minulotýždňových prehrách v Pardubiciach si v utorok v domácom prostredí pripísali triumf nad Spartakom Moskva.



Zverenci trénera Miloša Říhu ruského súpera zdolali až po samostatných nájazdoch. "Je to stále príprava. Mužstvo sme zostavili z hráčov, ktorí prišli a hrali prvý zápas. Začiatok nebol dobrý, Spartak bol v prvých dvoch tretinách lepší a prestrieľal nás. Po každej tretine sme si niečo povedali a naša hra sa zlepšovala. V tretej časti to už bolo optimálne, dostávali sme sa aj do šancí a vyrovnali na 2:2. V závere to už bolo len o tom, že sme si chceli vyskúšať hru troch proti trom a vidieť, či máme strelcov na nájazdy,“ povedal po zápase pred slovenskými médiami tréner Říha.

V ostatných dňoch Slovan získal brankára Jakuba Štěpánka, Lukáša Kašpara a Michala Řepíka, v kádri si udržal Radka Smoleňáka. "V tomto týždni sme získali dosť zaujímavé mená, ale stále je to pre nás málo. Stále na tom budeme pracovať. Či to bude Taffe alebo niekto iný, ešte nemôžem povedať. Myslím si, že už v ďalšom týždni prídu ďalší hráči," dodal Miloš Říha.

