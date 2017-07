Slovan predstavil ďalšie posily, angažoval dvoch českých majstrov sveta

BRATISLAVA 18. júla (WebNoviny.sk) - Hokejový Slovan Bratislava angažoval českého brankára Jakuba Štěpánka. Ako informuje oficiálny web "belasých", Štěpánek podpísal zmluvu na jeden rok.

Tridsaťjedenročný gólman chytal v predchádzajúcej sezóne za Pardubice a Lukko Rauma. Rodák zo Vsetína v minulosti pôsobil v KHL v tímoch Severstaľ Čerepovec, SKA Petrohrad (pod vedením Miloša Říhu, pozn.) a HC Lev Praha.



Nejasný stav ohľadom Brusta

"Vzhľadom na aktuálny nejasný stav ohľadom Barryho Brusta - do dnešného dňa nenastúpil do spoločnej letnej prípravy - a situáciou okolo jeho pôsobenia v Slovane sa bude zaoberať aj disciplinárka - manažment HC Slovan Bratislava operatívne reagoval a do kádra získal českého brankára Jakuba Štěpánka," uvádza sa na webe Slovana. V predchádzajúcich dňoch sa objavila správa, že o Barryho Brusta sa zaujíma švajčiarsky tím HC Fribourg-Gottéron.

Jakub Štepánek reprezentoval Česko na štyroch svetových šampionátoch - z Nemecka 2010 má zlato a z nasledujúcich dvoch bronz.

Kašpar sa vracia po roku

Český hokejový útočník Lukáš Kašpar je späť v Slovane Bratislava. Tridsaťjedenročný krídelník strávil ostatný súťažný ročník v Diname Moskva, predtým odohral rok práve v "belasých" farbách. So Slovanom teraz podpísal kontrakt na jeden rok.

Rodák zo severočeského mesta Most za Slovan absolvoval 62 zápasov s bilanciou 16 gólov a 33 asistencií. V KHL hral aj za Barys Astana, Donbass Doneck a Jugru Chanty-Mansijsk.

Lukáš Kašpar s českou reprezentáciou odohral tri svetové šampionáty - na svojom konte má zlato z Nemecka 2010 a bronz z MS 2012 v Helsinkách.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.