Slovan podľa Ševelu ukázal víťaznú mentalitu, v Spartaku na oslavy titulu majstra ešte nemyslia

BRATISLAVA 29. apríla (WebNoviny.sk) - Keďže tréner brankárov hostí Pavel Kamesch, ktorý po sobotňajšom zápase ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava (2:1) prišiel medzi novinárov namiesto dvojnásobne potrestaného hlavného kouča Nestora El Maestra, nechcel dianie na ihrisku na tlačovej besede zbytočne rozpitvávať, väčší priestor na hodnotenie derby v 7. kole nadstavbovej časti o titul v rámci Fortuna ligy dostal domáci kormidelník Martin Ševela.

Zaslúžené víťazstvo

Podľa Ševelu Slovan v tomto stretnutí dominoval v oboch polčasoch. Jeho zverenci v 151. edícii najslávnejšieho slovenského derby predviedli bojovnosť, nasadenie, hernú kvalitu i veľkú túžbu po víťazstve.

"Herná kvalita tam určite bola. Z oboch strán. Naše víťazstvo je úplne zaslúžené. Mali sme možnosti na strelenie aj väčšieho počtu gólov," uviedol hlavný tréner belasých Martin Ševela.

"Priznám sa, že gól sme inkasovali po takej spletitej situácii. Stál som na čiare a mal som pocit, že lopta pri tom útoku už bola asi päť centimetrov vonku, za čiarou. Chalani v tej chvíli trochu stratili koncentráciu, Pustili súperovho hráča do pokutového územia. Bol tam kontakt a rozhodca nariadil penaltu," opísal Ševela dôležitý moment z 53. min súboja, po ktorom kapitán Trnavy Boris Godál vyrovnal z pokutového kopu na 1:1.

Vyrovnanie ich nepoložilo

"Som rád, že vyrovnanie na 1:1 nás nepoložilo. To bolo veľmi dôležité. Veľmi si cením, že túžba po víťazstve v tomto súboji u mojich hráčov bola väčšia. To je podstatný poznatok. Moji chalani ukázali charakter a víťaznú mentalitu. Zaslúžene sme si pripísali do tabuľky tri body. Dosiahli sme veľmi dôležité víťazstvo pred finálovým zápasom Slovenského pohára, ktorý nás čaká o dva dni," zdôraznil kormidelník belasých.



"Budem rád, keď aj v ďalších zápasoch potešíme hrou a výsledkami fanúšikov, ktorí na tento súboj prišli vo väčšom počte, ako bývalo zvykom v minulosti. Pravda, aj zásluhou trnavských priaznivcov. Atmosféra počas tohto súboja bola výborná.

Bola tam emócia a veľké nasadenie. Hráči oboch mužstiev predviedli všetko, čo k dobrému futbalu patrí. S víťazným koncom pre nás, takže z našej strany po tomto náročnom meraní síl vládne spokojnosť," pochvaľoval si 42-ročný Bratislavčan vytrvalé povzbudzovanie z netradične bohato zaplnených tribún. Zápas sledovalo 6 732 divákov. Pre Slovan to určite bola návšteva sezóny.

Sekulič a Čavrič neboli zdravotne v poriadku

Martin Ševela do tohto dôležitého ligového súboja nepostavil do základnej zostavy Borisa Sekuliča ani Aleksandra Čavriča, ktorí neboli zdravotne celkom v poriadku. O ich absencii sa však rozhodol až krátko pred zápasom po konzultáciách s klubovým lekárom.

"Pre mňa je veľmi dôležité, že na ihrisku dobre hrali tí chalani, ktorí už dlhšie čakajú na svoju šancu. Som rád, že dokážu naskočiť z lavičky rovno do zápasu. Teší ma, že vedia predviesť svoju kvalitu a aj tú našu víťaznú mentalitu. Pretože nie je to pre nich jednoduché.

Ani pre nás trénerov: vedieť nastaviť hráčov po mentálnej stránke tak, aby keď príde ich šanca, sa jej dokázali pevne chytiť. Pre nás je dôležité, aby aj striedajúci hráči ukázali svoju psychickú silu, aby potvrdili, že aj oni dokážu pomôcť mužstvu k víťazstvám. Títo hráči to urobili. Ukázali, že sa na nich môžeme spoľahnúť. Ukázali, že dokážu odohrať dobrý zápas. Aj oni veľkou mierou prispeli k tomuto veľmi cennému víťazstvu," povedal Ševela na margo vynútených zmien v zostave ŠK Slovan Bratislava.

Ešte neoslavujú

Aj keď trnavskí diváci vo veľkom počte merali cestu do Bratislavy, aby si užili prípadné majstrovské oslavy na pôde odvekého rivala (k titulu stačili hosťom tri body, pozn.), realizačný tím aktuálneho lídra tabuľky vraj s takou možnosťou nepočítal, hoci už pred zápasom na Pasienkoch všetci poznali rezultát z Dunajskej Stredy, kde domáci nečakane prehrali s Trenčínom rozdielom triedy 0:3.

Viac ako 1 500 Trnavčanov v hľadisku štadióna na Pasienkoch, ktorí sa zaslúžili o dobrú atmosféru, bolo svedkom prehry svojho mužstva 1:2. Darmo ho svojimi hlasivkami neustále hnali za vytúženými bodmi viac ako 90 minút, stačilo to iba na jeden gól v sieti domácich.

"Aj keď sme poznali výsledok z Dunajskej Stredy, hráčov sme do tohto zápasu posielali s ambíciou, aby na ihrisku Slovana dosiahli čo najlepší výsledok," reagoval Pavel Kamesch na otázku agentúry SITA.

"Na oslavy majstrovského titulu nikto v našom klube ešte nemyslí, my si to v prvom rade musíme vybojovať priamo na ihrisku. Ešte sme od toho ďaleko. O týždeň nás čaká ďalší zápas. Teraz sa musíme pripraviť naň. Budeme sa snažiť v ňom uspieť. Zvíťaziť sme chceli aj teraz na Slovane. Bojovali sme, nevyšlo nám to. Slovanu gratulujem k víťazstvu," zdôraznil 43-ročný rodák z Banskej Bystrice v službách FC Spartak Trnava.

