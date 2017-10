Slovan opäť nezvíťazil, zo súboja proti Spartaku Moskva bral iba bod

BRATISLAVA 1. októbra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava pred vlastnými fanúšikmi neuspeli v nedeľňajšom súboji jubilejného 10. ročníka Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL), keď Spartaku Moskva podľahli 1:2 po predĺžení. Zverenci trénera Miloša Říhu majú zo šestnástich duelov na svojom konte iba štyri víťazstvá.

Domáci v nedeľu prehrávali od 16. min, keď Mareka Mazanca prekonal v presilovke Ryan Stoa. Domáci sa dočkali v 36. min, vyrovnanie zariadil obranca Nick Ebert strelou spomedzi kruhov. Druhý bod pre Spartak zariadil v predĺžení Alexander Chochlačov.

Po nedeli má bratislavský klub na svojom konte 16 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu priebežne patrí 12. pozícia. Najbližšie sa Slovan predstaví opäť doma, v utorok 3. októbra o 19.00 h privíta Severstaľ Čerepovec slovenského brankára Júliusa Hudáčka.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

nedeľa

36. Ebert – 16. Stoa (Aľajev, Lajunen), 63. Chochlačov4:4 na 2 min, navyše: L. Kašpar (Slovan) DKZ za nešp. správanie,0:1,0:0,Bondar, Ščeňov – Šalagin, Šišlo (všetci Rus.), 6993 divákov



Zostavy:

Slovan: Mazanec – Meszároš, Després, Barker, Ebert, T. Voráček, Švarný, Bačik – Kašpar, Colby Genoway, Řepík – Buchtele, T. Hrnka, Smoleňák – A. Šťastný, J. Mikúš, Skalický – Michal Hlinka, Sádecký, Marek Hecl

Spartak: Bespalov – Lajunen, Aľajev, Kulik, D. Kalinin, Bondarev, Judin, V. Sorokin – Chochľačov, Stoa, Truňov – Radil, Maxwell, V. Komarov – J. Orlov, Voronin, Nikoncev – M. Cypľakov, A. Kuznecov, V. Bobrov



Slovan začal aktívnejšie, no prvú vážnejšiu šancu mal Spartak, Barker však odstavil Radila od puku. Na opačnej strane to skúšal kapitán „belasých“ Meszároš, ale Bespalov si udržal čisté konto. Obaja súperi potom nevyužili po jednej presilovke. Prvý gól stretnutia dosiahli hostia v početnej výhode, keď vylúčenie Smoleňáka využil Stoa, ktorý za Mazanca doklepol odrazenú strelu Lajunena – 0:1.



V úvode druhej časti prišiel Slovan o L. Kašpara, ktorý dostal trest do konca duelu za nešportové správanie. „Belasí“ si potom vypracovali niekoľko dobrých príležitostí, ale dlho nevedeli nájsť recept na Bespalova. Podarilo sa to až v 36. min obrancovi Ebertovi, ktorý spomedzi kruhov prestrelil spleť tiel medzi ním a bránkou súpera – 1:1.



Na začiatku tretej tretiny Truňov nevyužil zaváhanie Mazanca, ktorý pri rozohrávke za bránkou stratil puk. Vzápätí mal Ebert šancu na svoj druhý gól v nedeľňajšom zápase, ale jeho pokus po ľade zneškodnil Bespalov. Hralo sa obojstranne opatrne, ani jeden z tímov nechcel urobiť rozhodujúcu chybu.



Duel napokon dospel až do predĺženia, v ktorom druhý bod pre Spartak zariadil Chochlačov – 1:2.



Hlasy:



Miloš Říha (tréner Slovana): „Vstúpili sme do zápasu s tým, že chceme často strieľať, ale chýbala nám efektivita, jednoduchosť a priamočiarosť. Súper začal hrať trochu agresívnejšie a my sme sa toho akoby zľakli. Nedoťahovali sme veci do konca a to nás stálo body.“



Vadim Jepančincev (tréner Spartaka): „Bol to veľmi dobrý zápas s kvalitným súperom. Ani jednému tímu sa nedarilo v koncovke. Hrali sme dobre v obrane a podržal nás aj brankár. V predĺžení sme dnes mali viac šťastia. Náš generálny manažér dnes má narodeniny a chlapci mu dali pekný darček v podobe víťazstve.“



Ivan Švarný (obranca Slovana): „Zápas bol za našej strany dobrý. Ukázalo sa, že sa vieme dotiahnuť, aj keď prehrávame o gól. Škoda toho, že v predĺžení sme to neustáli, tam to je vabank. Chceli sme tri body, máme len jeden. Spartak je súper, s ktorým by sme doma mali brať viac bodov.“



Marek Mazanec (brankár Slovana): „Niekedy v zápase padne do bránky všetko, inokedy vôbec nič. V predĺžení by nás bod navyše potešil, pre nás je každý bod cenný. Škoda, že sme v predĺžení nepridali ten druhý.“

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.