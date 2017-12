Slovan nezvíťazil ani pred vlastnými fanúšikmi, Barysu Astana nestrelil gól

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) - Hráči Slovana Bratislava v pondelok nezískali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) ani bod, pred vlastnými fanúšikmi podľahli Barysu Astana 0:2.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca zaznamenali už šiestu prehru v rade, naposledy v KHL bodovali 28. novembra doma proti Vladivostoku.





Slovan v tomto súboji dvakrát trafil žŕdku, ale brankára Henrika Karlssona neprekonal ani raz. Tri body pre hostí zariadil v 50. min Dmitrij Ševčenko, poistku pridal do prázdnej bránky Kevin Dallman.

Po pondelku má bratislavský klub na svojom konte 40 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí predposledná 12. pozícia. Na ôsmu priečku Spartaka Moskva, ktorá zaručí prienik do play-off, majú "belasí" 21-bodové manko.

Slovan sa najbližšie predstaví v stredu 20. decembra opäť doma proti Lade Togliatti.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

pondelok



HC Slovan Bratislava – Barys Astana 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Góly: 50. Ševčenko (Semionov), 60. Dallman

Vylúčení: 2:2 na 2 min, navyše: Sagadejev (Barys) 10 min za napadnutie hlavy a krku, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Gamalej, Gusev – Golovľov, Černyšov (všetci Rus.), 7180 divákov



Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Meszároš, Sersen, Ebert, Barker, T. Voráček, Švarný, Bačík – Kašpar, Z. Boychuk, Colby Genoway – J. Mikúš, Réway, Buchtele – Lamper, Ščerbatov, Skalický – Marek Hecl, Sádecký, Marek Sloboda

Barys: H. Karlsson – Dietz, Dallman, Makľukov, Savčenko, Orechov, Semionov, Polochov, Lipin – Wright, Vey, Frattin – Starčenko, Gurkov, Žajlauov – Puškariov, Ševčenko, Michajlis – V. Nikulin, Sagadejev, Akoľzin



Hlasy:



Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Obe družstvá veľmi bojovali a chceli získať tri body. Žiaľ, nám sa nepodarilo skórovať a odchádzame sklamaní. Bol to vyrovnaný duel, no v koncovke sme zlyhali.“



Jevgenij Koreškov (tréner Barysu): „Podarilo sa nám získať tri body, ktoré veľmi potrebujeme. Chlapci bojovali, bolo na nich vidieť veľkú vôľu. Urobili sme aj chyby, niektoré veci som si predstavoval inak. Sme radi, že to takto dopadlo.“



Patrik Lamper (útočník Slovana, debut v KHL): „Zo seba nemám veľmi dobrý pocit, pretože som mal nejaké šance a mal som dať gól. V porovnaní s extraligou som pri debute v KHL necítil veľký rozdiel, je to však spôsobené tým, že som bol na reprezentačnej akcii a tam sme hrali proti Rusom. Cítil som však trochu nohy.“



Andrej Meszároš (obranca Slovana, kapitán): „Ešte to nebalíme, každý z nás má o čo hrať. Škoda dneška, no dúfam, že v stredu proti Lade to bude lepšie.“



Eliezer Ščerbatov (útočník Slovana): „Som sklamaný a nahnevaný z prehry. Odohrali sme dobrý zápas, ale nedokázali sme dať gól. Chceli sme potešiť skvelých fanúšikov, bojovali sme za nich. Bol to zápas o jednom góle, brankári previedli kvalitné výkony. Myslím si, že sme boli lepší. Mali sme dosť šancí, ale nepremenili sme ich. Neviem, v čom je problém.“

I. tretina



V prvej tretine hokejisti Slovana nevyužili dve presilovky, počas ktorých si nevypracovali výraznejšiu príležitosť. Ešte pred početnými výhodami mohli domáci prehrávať, keď V. Nikulin trafil žŕdku Štěpánkovej bránky.

II. tretina



Druhú časť začal aktívnejšie Slovan a Ščerbatov opečiatkoval žŕdku za gólmanom H. Karlssonom. Po ubránenom oslabení potom nepochodili Z. Boychuk a T. Voráček, ešte pred druhou sirénou neuspeli ani Lamper a Marek Hecl.

III. tretina



Taktický súboj o každý milimeter ľadu pokračoval aj v tretej tretine, v úvode ktorej trafil žŕdku domáci Z. Boychuk. Nulovú streleckú efektivitu Slovana potrestal v 50. min D. Ševčenko, ktorý za Štěpánka poslal odrazenú strelu Semionova. Slovanu sa nepodarilo vyrovnať ani v záverečnej hre bez brankára, inkasoval z hokejky Dallmana a zaznamenal už šiestu prehru za sebou.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.