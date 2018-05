Slovan chce v Slovnaft Cupe obhájiť triumf, Ružomberok by uspel po dvanástich rokoch

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) - Vo finále 49. ročníka slovenskej pohárovej futbalovej klubovej súťaže, po siedmy raz s názvom Slovnaft Cup, nastúpi v utorok 1. mája o 17.25 h na Štadióne Antona Malatinského v Trnave obhajca prvenstva a tretí tím priebežného poradia Fortuna ligy ŠK Slovan Bratislava proti MFK Ružomberok, aktuálne šiestemu mužstvu najvyššej domácej súťaže.

Favoritom je Slovan

Víťaz tohto prestížneho súboja si okrem trofeje a medailí prevezme aj symbolický šek na 50 000 eur, zabezpečí si miestenku v predkole Európskej ligy UEFA 2018/2019 a predstaví sa 29. júna v zápase o Česko-slovenský superpohár. Zdolaného finalistu Slovnaft Cupu "uteší" finančná odmena 20 000 eur.

Favoritom utorňajšieho duelu je Slovan Bratislava. "Belasí" sú najúspešnejším klubom v doterajšej histórii národného pohára, v dosiaľ odohraných 48 ročníkoch - od premiérového v roku 1970 (predtým aj názov Slovenský pohár, pozn.), triumfovali celkovo až štrnásťkrát, z toho sedemkrát (1994, 1997, 1999, 2010, 2011, 2013 a 2017) získali trofej v novodobej ére samostatnej SR (od sezóny 1993/1994).

Slovan Bratislava v uplynulej sezóne v Slovnaft Cupe zdolal v rozhodujúcom dueli 1. mája 2017 na popradskom trávniku druholigový MFK Skalica presvedčivo 3:0. V bratislavskom klube myslia opäť na pohárový primát.

Chcú pokračovať vo finálových úspechoch

"V utorok nás čaká niečo veľké, chceme sa pobiť o víťazstvo. Pôjdeme do toho s plnou vervou a urobíme všetko, aby sme trofej priniesli do Bratislavy," uviedol tréner ŠK Slovan Martin Ševela, ktorý sa z triumfu v Slovenskom pohári tešil trikrát ako hráč (v drese Interu Bratislava v rokoch 1995, 2000 a 2001) a dva razy ako tréner (na lavičke AS Trenčín v rokoch 2015 a 2016).

"Chcem pokračovať vo finálových úspechoch. Spravím maximum, aby sme spoločne s hráčmi, realizačným tímom a trénermi dvihli trofej nad hlavu. Ak budeme súdržní a tímoví, tak budeme aj úspešní. Prajeme si jeden druhému, dôležitá je v tomto aj lavička, pretože niekedy môže aj striedajúci hráč rozhodnúť zápas,“ skonštatoval 42-ročný bratislavský rodák.

Matematická šanca na zisk titulu

Hráči ŠK Slovan sa na vyvrcholenie domáceho pohára naladili sobotňajším ligovým víťazstvom nad Spartakom Trnava (2:1), napriek súčasnému osembodovému odstupu v tabuľke na spomenutého trnavského lídra majú tri kolá pred koncom najvyššej súťaže ešte matematickú šancu na zisk majstrovského titulu.

Proti utorňajšiemu finálovému súperovi v Slovnaft Cupe sa im v tejto sezóne darí, s Ružomberkom v troch fortunaligových meraniach síl ešte nezaváhali: v základnej časti zvíťazili doma 2:1 (16. septembra 2017 v 8. kole) a vonku 1:0 (10. decembra v 19. kole), v 3. kole nadstavbovej časti v skupine o titul uspeli 31. marca doma na Pasienkoch 1:0.

Nepríjemný protivník

"Ružomberok je nepríjemný protivník. Trikrát sme ho tento rok zdolali, vždy to však bolo tesne a naposledy doma sme sa na víťazstvo dosť natrápili. Vieme, ako hrajú, a verím, že sa na nich dobre pripravíme. Do zápasu pôjdeme maximálne motivovaní. Ja som mal menšie zdravotné problémy, ktoré ma trápili.



Tento týždeň som však už trénoval normálne a som pripravený,“ vyhlásil pre klubový web obranca a kapitán ŠK Slovan Boris Sekulič, ktorý na margo trnavského dejiska finále doplnil, "ihrisko je výborne pripravené a splnené sú všetky parametre, aby to bol dobrý zápas. Verím, že z Bratislavy príde veľa našich fanúšikov a potešíme ich víťazstvom."

Slovan Bratislava v oboch semifinálových zápasoch Slovnaft Cupu s odvekým rivalom Spartakom Trnava remizoval 1:1, v odvete na trnavskom trávniku však lepšie zvládol jedenástkovú "lotériu" (4:3).

Tretí pokus o trofej

Futbalisti Ružomberka sa v historickom meradle po tretí raz dostali do finálového súboja o slovenskú pohárovú trofej. V roku 2001 na trávniku v Dubnici nad Váhom podľahli Interu Bratislava tesne 0:1 o päť rokov neskôr, keď získali double (aj ligový titul), sa tešili dosiaľ z jediného triumfu v národnom pohári.

Ružomberok v roku 2006 v Bratislave zvíťazil v rozstrele z 11 m nad Spartakom Trnava 4:3, v riadnom hracom čase aj po predĺžení sa tento duel skončil nerozhodne 0:0.

V semifinále tohto ročníka Slovnaft Cupu uspel ružomberský tím v konfrontácii s MŠK Žilina: po domácom víťazstve pod Čebraťom 2:1 stačila zverencom trénera Norberta Hrnčára na postup do finále aj bezgólová remíza v odvete na žilinskej pôde.

Majú svoje sny

"Sme plní očakávania. Tešíme sa predovšetkým na atmosféru na štadióne. Vieme, že príde veľa fanúšikov z Ružomberka. To sú všetko pozitívne momenty tohto zápasu. Sústredíme sa na samotný duel a dianie na ihrisku, kde budeme chcieť zvládnuť súboj do úspešného konca - aj keď proti nám bude naozaj veľmi silný protivník a aj favorit zápasu," uviedol kormidelník MFK Norbert Hrnčár.

Odhodlane, no s pokorou doplnil: "Na strane Slovana je obrovská kvalita. Vieme, čo sa tam udialo počas posledného roka: dotiahli naozaj veľmi kvalitných hráčov. My však urobíme všetko, aby sme v utorňajšom zápase boli naozaj dobrým protivníkom, a takisto aj my máme svoje sny i túžby."

Niekoľko zranení

Kouč ružomberského klubu, ktorý sa z triumfu v Slovenskom pohári tešil v sezóne 1998/1999, paradoxne ako hráč Slovana Bratislava, nemôže v utorňajšom trnavskom finále proti "belasým" pre zranenie rátať s obrancom Dominikom Kružliakom a stredopoliarom Matejom Kochanom.

Podľa klubového webu otáznik visí aj nad štartom krídelníka Petra Gála-Andrezlyho a útočníka Nermina Haskiča. Ružomberok figuruje v tabuľke Fortuna ligy na 6. mieste a na účasť v pohárovej Európe v ročníku 2018/2019 môže pomýšľať len v prípade utorňajšieho triumfu v Slovnaft Cupe.

Kapitán Ružomberka Ján Maslo bol členom kádra MFK aj pred dvanástimi rokmi pri spomenutom triumfe v národnom pohári. "Myslím si, že v šatni som asi jediný, kto má takéto skúsenosti s finále. Pre nás je to veľký zápas a berieme ho prestížne. Vtedy som bol mladý hráč, mal som dvadsať rokov a užíval som si to, že som mohol byť v kabíne s výbornými hráčmi,“ povedal Ján Maslo.

Nedostatok šťastia

Na margo nepriaznivej tohtosezónnej bilancie so Slovanom doplnil: "Chýbal nám kúsok šťastia. V utorok musíme hrať dobre, lebo slabší výkon nám nebude stačiť.“ Skúsený 32-ročný stopér vie, že fanúšikovia MFK chystajú výjazd vlakom a prídu podporiť mužstvo v neľahkom boji.

"Na Slovensku je to asi momentálne najkrajší štadión. Veľa ľudí z Ružomberka cestuje na zápas do Trnavy. Dúfam, že budeme mať v hľadisku prevahu," zaželal si Ján Maslo.

Ak sa utorňajší finálový duel Slovnaft Cupu skončí v riadnom hracom čase nerozhodne, nasleduje predĺženie 2x15 minút. Keď bude aj po 120 minútach (neplatí pravidlo o "zlatom" či "striebornom" góle, pozn.) remízový stav, o víťazovi 49. ročníka slovenskej pohárovej klubovej súťaže rozhodne až jedenástkový rozstrel.

Hlavným rozhodcom stretnutia na Štadióne Antona Malatinského v trnavskej City Arene je Patrik Hrčka, na čiarach mu budú pomáhať Dušan Hrčka a Gabriel Ádám, náhradným arbitrom je Miroslav Benko.

Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.