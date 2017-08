Slovan Bratislava získal kanadského centra Colbyho Genowaya

BRATISLAVA 16. augusta (WebNoviny.sk) - HC Slovan Bratislava získal pred svojou šiestou sezónou v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) do kádra kanadského útočníka Colbyho Genowaya. Tridsaťtriročný center podpísal s "belasými" zmluvu na jednu sezónu. Referuje o tom oficiálny web Slovana.



Colby Genoway pôsobí od leta 2008 v Európe, predtým sa neúspešne pokúšal preraziť do zámorskej NHL. Ostatné dva súťažné ročníky odohral v KHL v Medveščaku Záhreb, v závere oboch sezón zamieril do Švajčiarska - do Fribourgu resp. Klotenu.

V NLA hral aj za Lausanne a Lugano, v Česku pôsobil v Pardubiciach, vo Fínsku v Ilvese Tampere a vo Švédsku v More. Jeho mladší brat Chay tiež hrá v Európe, v KHL aktuálne za Ladu Togliatti.

