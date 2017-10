Slovan Bratislava podľahol favoritom v Magnitogorsku, nepomohla ani výmena brankárov

MAGNITOGORSK 16. októbra (WebNoviny.sk) - Hokejisti Slovana Bratislava podľa očakávania nezískali ani bod v pondelkovom zápase KHL na ľade Metallurgu Magnitogorsk, zverenci bieloruského kouča Eduarda Zankovca podľahli favoritovi 1:4.

"Belasí" v prvej polovici úvodnej dvadsaťminútovky odolali tlaku domácich, potom však prišli dva rýchle presilovkové góly z hokejok Sergeja Moziakina a Nikitu Pivcakina.

Mazanca nahradil Štěpánek

Mareka Mazanca v bránke Slovana nahradil Jakub Štěpánek, no ten po 61 sekundách inkasoval tiež, prekonal ho Igor Grigorenko. V 24. min rozhodcovia neuznali bratislavskému tímu gól za príliš veľa hráčov na ľade, za tento priestupok však na trestnú lavicu neputoval nik.





To už mal Slovan za sebou dlhú presilovku o dvoch korčuliarov, v ktorej sa mu nepodarilo zmeniť skóre. Vyšlo to však Colbymu Genowayovi v 26. minúte, keď v páde aj so šťastím poslal za Košečkina odrazený pokus Zacha Boychuka.

Neuznané góly

Ešte pred druhou sirénou arbitri neuznali po porade s videorozhodcom ani presný zásah domáceho kolektívu. Definitívnu podobu výsledku dal v úvode tretej časti Pivcakin, neskôr sa stav napriek viacerým vylúčeniam nezmenil.

Slovan Bratislava má v tejto sezóne na konte 6 víťazstiev a 17 prehier. V ostatných šiestich dueloch zvíťazil iba raz. V tabuľke Západnej konferencie patrí Slovanu 11. miesto s 22 bodmi.

Na ôsmu pozíciu, ktorá zaručí účasť v play-off, má desaťbodové manko. V stredu 18. októbra sa "belasí" od 17.00 h SELČ predstavia na ľade Lady Togliatti

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA



Metallurg Magnitogorsk –& HC Slovan Bratislava& 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 12. Moziakin (Kosov, Pivcakin), 13. Pivcakin (Moziakin), 14. I. Grigorenko (Kazionov), 41. Pivcakin (Kovář) – 26. Colby Genoway (Z. Boychuk, Barker)

Vylúčení: 5:9 na 2 min, navyše: 55. Viedenský (Slovan) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 3:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Odiňš (Lot.), Soin – Zacharov, Sysujov (všetci Rus.), 6888 divákov



Zostavy:&

Magnitogorsk: Košečkin (46. – 47. Samsonov) – Pivcakin, Biriukov, Šaus, Dronov, Chabarov, Tereščenko, Bobriašov – Moziakin, M. Ellison, Kosov – Šenfeľd, Kovář, Osala – Kaletnik, I. Grigorenko, Kazionov – Berestennikov, Timkin, Platonov

Slovan: Mazanec (13. Štěpánek) – Ebert, Després, T. Voráček, Švarný, Bačík, Barker – Řepík, Viedenský, L. Kašpar – Colby Genoway, Sádecký, Z. Boychuk – T. Hrnka, J. Mikúš, Smoleňák – Skalický, Michal Hlinka, A. Šťastný

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.