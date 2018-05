Slovan Bratislava obhájil prvenstvo v Slovnaft Cupe, finále poznačili výtržnosti fanúšikov „belasých“

TRNAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Futbalisti ŠK Slovan Bratislava obhájili prvenstvo v slovenskej pohárovej súťaži Slovnaft Cup, v utorkovom trnavskom finále edície 2017/2018 zvíťazili 3:1 nad hráčmi MFK Ružomberok.

Skóre duelu na Štadióne Antona Malatinského otvoril v 25. min útočník Andraž Šporar, druhý gól dominujúcich "belasých" pridal tesne po zmene strán stopér Vasil Božikov. Obaja sa presadili presnou hlavičkou.

Záverečnú tretinu súboja poznačilo dlhé prerušenie stretnutia - priaznivci Slovana opakovane použili pyrotechniku, čo malo za následok najskôr prerušenie, neskôr odchod mužstiev do šatní a napokon vyprázdnenie sektora bratislavského klubu.

Zobraziť fotogalériu k článku:



Zverencom Martina Ševelu patrí za triumf v 49. ročníku národného pohára miestenka do predkola Európskej ligy 2018/2019, právo účasti v zápase o Česko-slovenský superpohár (29. júna) a šek na 50-tisíc eur.

V ére samostatnosti SR (od sezóny 1993/1994) je to pre "belasých" ôsmy triumf v národnom pohári (1994, 1997, 1999, 2010, 2011, 2013, 2017, 2018), vlani v popradskom finále zdolal druholigový MFK Skalica (3:0).

Ružomberok sa vo finále predstavil tretíkrát, nepridal druhý triumf dosiaľ uspel len v roku 2006. Uteší ho odmena 20-tisíc eur za účasť v rozhodujúcom súboji.

V úvode finálového stretnutia ani jedno z mužstiev nebolo excelentné v defenzíve, z čoho pramenil strelecký pokus Ružomberčana Gešnábela a na opačnej strane pološance Bajriča a Čavriča. Neskôr Slovan prevzal iniciatívu, o aktivitu sa na krídlach starali Moha a Čavrič.

Odmenou pre "belasých" bol v 25. min úvodný gól, o ktorý sa presnou hlavičkou zblízka postaral Šporar, ideálnym centrom na zadnú žrď ho našiel Moha - 1:0. V 42. min bol Slovan blízko k ďalšiemu zásahu, loptu v poslednej chvíli v pokutovom území "upratala" ružomberská obrana.

V poslednej minúte úvodnej štyridsaťpätminútovky hlavný arbiter Patrik Hrčka nepochopiteľne neodpískal pokutový kop po Pikkovom zákroku na Šporara v šestnástke, do šatní sa tak išlo za stavu 1:0 pre bratislavský klub.

Slovan hneď po zmene strán udrel opäť - Božikov si ukážkovo nabehol na Holmanov rohový kop a presnou hlavičkou zvýšil na 2:0. S ružomberskými nádejami to v tej chvíli nevyzeralo dobre, no MFK po hodine hry dosiahol kontaktný gól - Gerec prenikol po krídle a našiel Gála-Andrezlyho, ktorý nemal problém skórovať - 2:1.

Slovan ihneď odpovedal: o dve minúty sa na opačnej strane po veľmi podobnej akcii a Čavričovej prihrávke presadil Holman - 3:1. Vzápätí niektorí priaznivci Slovana opakovane použili pyrotechniku, čo viedlo k prerušeniu duelu.

O upokojenie situácie sa snažili kapitán Sekulič, Rabiu, náhradník Róbert Vittek i funkcionár Ivan Kmotrík mladší. Po ďalšej neprípustnej intervencii zo sektora Slovana rozhodca poslal tímy na dlhší čas do šatní a neskôr tento sektor vyprázdnili.

Ružomberčania sa v záverečnej dvadsaťminútovke aj siedmich minútach nadstaveného času usilovali o obrat, no neúspešne, ich najväčšiu príležitosť v 84. min nezužitkoval Gešnábel. Slovan tak dokráčal k obhajobe pohárového prvenstva, nemohol ho však na štadióne osláviť so svojimi priaznivcami.

Hlasy

zdroj: TV Dajto

Martin Ševela (tréner Slovana): "V zápase bola emócia, priebeh sme kontrolovali. Mrzí ma tá škvrna, ktorou bolo prerušenie duelu, nemalo by sa to stávať. Pribrzdilo to tempo, ktoré nebolo také vysoké, ako by som si predstavoval. Mrzí ma aj gól, ktorý sme inkasovali, bolo to pre stratu koncentrácie. Zareagovali sme však a po našom ďalšom zásahu sa už iba dohrávalo. Súper riskoval, my sme mali príležitosti z brejkov, mohli sme to uzavrieť skôr, takto to bolo napäté až do konca. Priebeh finále pre nás bol jednoduchší než priebeh semifinálových duelov proti Trnave, ktoré boli výsledkovo vyrovnané, aj keď sme v nich herne dominovali. Dnes naša reakcia na inkasovaný gól bola výborná, vyšiel nám útok a finalizácia, Holmanov gól nás dostal do pokojnejších vôd. Inak sa hrá, keď tím vedie o dva góly. Je smutné, že oslavy sú bez fanúšikov, no môžu si za to sami - teda tí, ktorí narobili problémy. Takéto niečo skôr je charakteristické pre južanské krajiny. Myslím si, že prerušenie bolo na mieste, išlo o zdravie hráčov. Dopadlo to dobre."

Norbert Hrnčár (tréner Ružomberka): "V tejto chvíli nám zostáva len pogratulovať Slovanu k zisku pohára. Ja ďakujem hráčom za peknú cestu do finále. Slovan bol favoritom a potvrdil to. Samozrejme, chceli sme uspieť, no Slovan bol dnes lepší. Nesústredili sme sa len na pohár, neuprednostňovali sme tento zápas pred ligovými. Z nášho mužstva iba Ján Maslo zažil jedno pohárové finále, aj to skôr ako náhradník, chýbali nám skúsenosti. Chalanom poďakujem za celú púť do finále a chcem poďakovať našim fantastickým fanúšikom, že prišli v hojnom počte a neúnavne nás povzbudzovali. Vo fáze, keď sme dali kontaktný gól, by pre nás bolo dobré trochu ten stav udržať, no súper hneď strelil svoj tretí gól a aj keď sme za gólom ešte išli, Slovan má kvalitu, aby si to ustrážil a tak to aj dohral. Nebudem sa vyjadrovať k iným veciam, ja riešim futbal."