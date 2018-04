Slovákov čaká prvý zápas v rámci Euro Hockey Challenge, Švédi postavia len 17-ročného bránkara

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu pod vedením trénera Craiga Ramsayho čaká už vo štvrtok večer prvý zo série ôsmich prípravných zápasov v seriáli Euro Hockey Challenge 2018 pred májovými majstrovstvami sveta v Dánsku.

Postupne nastúpia dvakrát proti Švédom, Nemcom, Lotyšom a Francúzom. Navyše, v stredu 25. apríla absolvujú v Piešťanoch aj duel proti výberu Kórejskej republiky. V závere aktuálneho týždňa na Slovákov čakajú súboje vo Švédsku.



Tím SR už v stredu ráno odcestoval do Norrköpingu, kde sa proti domácim predstaví vo štvrtok o 18.30 h. Druhý duel sa uskutoční o deň neskôr v piatok 6. apríla o 18.30 h v Oskarshamne. "Švédsko je kvalitný súper. Sme radi, že proti takémuto súperovi môžeme otestovať mladých hráčov, ktorí dostali príležitosť,“ hovorí generálny manažér tímu Miroslav Šatan.

V tíme sa predstavia viacerí mladíci

Slováci sa vo Švédsku predstavia s viacerými mladíkmi, v tíme sú napríklad brankár Dávid Hrenák, obrancovia Martin Bodák, Mário Grman, Martin Fehérváry či útočník Filip Krivošík. "Švédi proti nám idú postaviť 17-ročného brankára s ročníkom narodenia 2000. Berú to presne tak, ako my. Chcú skúsiť mladých brankárov, ktorí majú za sebou fantastickú sezónu a veria im," prezradil tréner brankárov Ján Lašák, v minulosti vynikajúci gólman.

Slováci odohrali doteraz proti Švédom 36 zápasov, z nich zvíťazili iba v desiatich prípadoch. Slovenská reprezentácia triumfovala naposledy v apríli 2015 v Bratislave v príprave na MS, Švédi ovládli dosiaľ posledný vzájomný duel na minuloročnom svetovom šampionáte v Kolíne nad Rýnom 4:2.



Špecifické dni čakajú na mladého obrancu Martina Fehérváryho. Vo Švédsku by mal absolvovať seniorský debut v reprezentácii, v piatok navyše nastúpi v známom prostredí. Duel sa totiž uskutoční v Oskarhamne, v ktorom Fehérváry strávil väčšiu časť klubovej sezóny 2017/2018.

"V Oskarshamne poznám veľa ľudí, i tamojších fanúšikov. Myslím si, že bude vypredané. Aj my v klube sme v play-off mali skoro stále vypredané, takže keď tam príde reprezentácia, určite bude plná hala," myslí si 18-ročný bek. "Ak budeme dodržiavať systém a hrať ako jeden tím, môžeme uspieť. Vo švédskom tíme poznám veľa hráčov, bude to zaujímavé. Veľa chalanov má väčšie skúsenosti ako ja. Keď však budem môcť, tak pomôžem," doplnil.

Prvý svetový šampionát

O svoj prvý svetový šampionát bude v apríli bojovať 23-ročný gólman Denis Godla, ktorý má zatiaľ na svojom konte dva reprezentačné štarty medzi seniormi.

"Švédi sú silní súperi. Môžeme proti nim iba prekvapiť. Veľa chlapcov ešte majú v mužstvách, ktoré hrajú play-off, takže nenastúpia v tej najkvalitnejšej zostave. Rovnako ako my budú skúšať mladých hráčov, takže to bude otvorené a dúfam, že uhráme dobrý výsledok. Budú na tom určite veľmi dobre korčuliarsky a kombinačne. Je to typický severský hokej. Musíme sa im prispôsobiť najmä korčuliarsky a hrať s dobrou defenzívou, potom výsledok príde aj sám," hovorí bronzový z MSJ v ročníku 2014/2015.

Tréner švédskej hokejovej reprezentácie Rikard Grönborg nominoval na tohtotýždňové zápasy proti Slovensku dovedna 24 hráčov - dvoch brankárov, deviatich obrancov a trinástich útočníkov. Väčšina hráčov pôsobila v sezóne 2017/2018 vo švédskych kluboch, dvaja hrali vo Švajčiarsku, ďalší štyria v KHL.

Kádre hokejových reprezentácií Slovenska a Švédska pred vzájomnými zápasmi v seriáli Euro Hockey Challenge: SLOVENSKO Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín.), Dávid Hrenák (St. Cloud State University, USA/NCAA) Obrancovia: Martin Bodák (Kootenay Ice, Kan./WHL), Marek Ďaloga (Sparta Praha, ČR), Martin Fehérváry (Oskarshamn, Švéd.), Martin Gernát (Lausanne, Švaj.), Mário Grman, Juraj Valach (obaja Piráti Chomutov, ČR), Karol Sloboda, Peter Trška (obaja HC Vítkovice, ČR) Útočníci: Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec, ČR), Dávid Bondra, Dávid Buc, Patrik Svitana, Andreas Štrauch (všetci HK Poprad), Filip Krivošík (HPK Hämeenlinna, Fín.), Andrej Kudrna (Sparta Praha, ČR), Eduard Šimun (HC Nové Zámky), Marek Hovorka, Michel Miklík, Ladislav Nagy, Dávid Šoltés (všetci HC Košice) ŠVÉDSKO Brankári: Magnus Hellberg (Červená hviezda Kchun-lun, Čína/KHL), Adam Aahman (HV 71) Obrancovia: Adam Boqvist (Brynäs), Adam Ginning (Linköping), Adam Almqvist, John Nyberg (obaja Frölunda), Mikael Wikstrand (Färjestad), Linu Arnesson, Jonathan Andersson (obaja Örebro), Lawrence Pilut, Erik Brännström (obaja HV 71) Útočníci: Carl Grundström, Victor Olofsson (obaja Frölunda), Patrick Cehlin (Lulea), Anton Rödin (Davos, Švaj.), Rasmus Asplund, Joakim Nygaard, Michael Lindqvist (všetci Färjestad), Patrik Zackrisson (Novisibirsk, Rus./KHL), Johan Sundström (Omsk, Rus./KHL), Linus Ölund (Brynäs), John Norman (Jokerit Helsinki, Fín./KHL), Olle Liss (Rögle), Carl Klingberg (Zug, Švaj.)

