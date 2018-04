Slovák Hrádecký pomohol Frankfurtu do finále Nemeckého pohára, tréner Kovač je na hráčov hrdý

GELSENKIRCHEN 19. apríla (WebNoviny.sk) - Finálový zápas Nemeckého pohára vo futbale 2017/2018, ktorý sa uskutoční 19. mája na Olympijskom štadióne v Berlíne, napokon nebude záležitosť dvoch najlepších tohtosezónnych mužstiev I. bundesligy.

Novopečený šampión Bayern Mníchov síce v utorok zvládol semifinálový duel na ihrisku Bayeru Leverkusen (3:2), avšak tím Schalke 04 o deň neskôr nestačil na Eintracht Frankfurt (0:1) a so súťažou sa rozlúčil.

Jovič strelil jediný gól

Hesenské mužstvo podalo v Gelsenkirchene sympatický výkon, bratislavský rodák v bránke Eintrachtu Lukáš Hrádecký ani raz neinkasoval a Frankfurt si tak po roku zopakuje účasť vo finále DFB Pokal-u.

Jediný gól v zápase zaznamenal v 75. min mladý bosniansky útočník Luka Jovič. Kmeňový hráč portugalského klubu Benfica Lisabon si pekne nabehol na center z rohového kopu a hlavičkou rozvlnil sieť za domácim brankárom Ralfom Fährmannom.



"Dnes ste mohli v celej kráse vidieť, čo znamená Eintracht Frankfurt - od prezidenta, realizačný tím, hráčov až po fanúšikov. Je to absolútne šialenstvo. To, čo naše mužstvo dokázalo, podčiarkuje jeho neuveriteľnú morálku. Druhýkrát po sebe sme sa prebojovali do finále Nemeckého pohára," neskrýval radosť tréner Eintrachtu Niko Kovač.

Stane sa trénerom finálových súperov

Štyridsaťšesťročný kouč 1. júla oficiálne zasadne na lavičku mníchovského Bayernu. Práve Bavori budú súperom Frankfurtčanov vo finále nemeckej pohárovej súťaže.

"Samozrejme, viem, kto proti nám bude stáť vo finále. Momentálne si však užívame krásny triumf nad Schalke. Prevláda vo mne hrdosť na týchto hráčov. Za to, čo dokázali, by si zaslúžili Nobelovu cenu," doplnil niekdajší chorvátsky reprezentant, ktorý vo Frankfurte nad Mohanom pôsobí od roku 2016. V minulosti viedol aj reprezentačný tím svojej vlasti, trénerské skúsenosti získaval aj pri chorvátskej "dvadsaťjednotke" a v rakúskom klube RB Salzburg.

Nemecký pohár vo futbale DFB Pokal - semifinále streda: Schalke - Frankfurt 0:1 (0:0) - Frankfurt postúpil do finále





