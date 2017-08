Slováci v prvom zápase predkvalifikácie na majstrovstvá sveta v basketbale podľahli Arménom

JEREVAN 2. augusta (WebNoviny.sk) - Slovenskí basketbalisti prehrali s Arménmi 61:75 (30:46) v stredajšom prvom zápase v rámci A-skupiny európskej predkvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019. Najlepším strelcom SR bol s 20 bodmi veterán Radoslav Rančík, ktorý sa do reprezentácie vrátil po 7 rokoch.

Slováci vstúpili do zápasu v Jerevane odhodlane a vyhrali prvú štvrtinu 20:15. Čo však získali v prvej časti, to v druhej premárnili. Arméni zverencov trénera Ivana Rudeža prevalcovali 31:10. Po polčase zaostávali za domácim výberom výrazne o 16 bodov (30:46). Mužstvo Arménska aj naďalej zvyšovalo svoje vedenie a zápas doviedlo do víťazného konca 75:61.

Slovenský výber nastúpil v zostave bez Richarda Körnera, ktorý sa zranil v poslednom tréningu pred cestou do Arménska.

Majstrovstvá sveta v Číne 2019

európska predvalifikácia o postup

A-skupina:

Hess 22, Boatright 16, Mkrtchjan 14

R. Rančík 20, Jones 12, Sedmák 9, Ihring 4, Baldovský 0 (Žiak 9, Baťka 7, Musil, Bachan, Krajčovič všetci 0)

14/13 - 17/10, 20 - 22, : 6 - 9.

Tabuľka A-skupiny:

1. Arménsko 1 1 0 75:61 2

2. Švédsko 1 1 0 81:73 2

3. Bosna a Hercegovina 1 0 1 73:81 1





