Slováci v príprave na MS v hokeji zdolali Nemcov, strieborných medailistov zo ZOH 2018

WEISSWASSER 14. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia uspela až vo svojom treťom aprílovom prípravnom zápase pred májovými majstrovstvami sveta, v sobotu večer v nemeckom mestečku Weisswasser zdolala v stretnutí seriálu Euro Hockey Challenge 2018 domáci výber 2:1 po samostatných nájazdoch. Počas predchádzajúceho týždňa slovenský tím dvakrát prehral so Švédmi.

Slováci nad úradujúcimi striebornými medailistami z februárových ZOH v juhokórejskom Pjongčangu Nemcami zvíťazili druhýkrát za sebou, predtým ich zdolali aj v novembri v Augsburgu na Nemeckom pohári.



Domáci hokejisti v úvodnej časti nevyužili jednu presilovku, v slovenskom tíme mal najväčšiu šancu debutant Tomáš Mikúš. V úvode druhej časti nepremenil tím SR 54-sekundovú početnú výhodú. V druhej tretine slovenskí hokejisti nezužitkovali ani 84-sekundovú presilovku o dvoch korčuliarov.

Skóre otvoril v 39. min v početnej výhode Nicolas Krämmer. V 44. min po peknej kombinačnej akcii troch popradských hráčov vyrovnal Dávid Buc. Ten si otvoril strelecký účet v reprezentácii v trinástom súboji v najcennejšom drese. V predĺžení víťazný gól nepadol, v nájazdoch sa z desiatich exekútorov presadil iba Martin Bakoš.

V 55. vzájomnom zápase sa zrodil 30. triumf Slovákov Slovákov. Tím SR má na svojom konte aj 24 prehier a jeden duel sa skončil nerozhodne. Odveta je na programe v nedeľu 15. apríla o 17.00 h v Drážďanoch.

Euro Hockey Challenge 2018 Weisswasser - sobota Nemecko - Slovensko 1:2 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0, 0:1) Góly: 39. Krämmer (Marcel Müller, Ebner) - 44. Buc (D. Bondra, P. Svitana), rozhodujúci sam. nájazd: M. Bakoš Nájazdy: L. Nagy nedal, Pietta nedal, M. Bakoš 0:1, Loibl nedal, Miklík nedal, Höfflin nedal, Krištof nedal, Marcel Müller nedal, M. Hovorka nedal, Michaelis nedal Vylúčení: 4:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Bauer, Steinecke - Flad, Hofer (všetci Nem.), 2750 divákov Zostavy: Nemecko: Niederberger (32. Strahlmeier) - Zerressen, Ebner, Wagner, Nowak, Brückner, Bender, Sezemsky - Krämmer, Höfflin, Uvira - Michaelis, Pietta, Marcel Müller - Kammerer, Loibl, Hafenrichter - Holzmann, Danner, Schmölz Slovensko: Godla - Fehérváry, Čajkovský, Grman, Marek Ďaloga, Stehlík, Gernát, Trška, J. Valach - M. Bakoš, M. Hovorka, Miklík - T. Mikúš, Krištof, Paulovič - P. Svitana, Buc, D. Bondra - A. Kudrna, Šimun, L. Nagy

I. tretina

Po opatrnejšom úvode z oboch strán sa do prvej vážnejšej šance dostali Slováci, no v 7. min debutant T. Mikúš trafil spomedzi kruhov len do brankára Niederbergera. Na opačnej strane vzápätí nemusel zasahovať Godla, keď Höfflin vystrelil tesne vedľa.

D. Bondra sa potom neúspešne snažil dotlačiť puk za nemeckého gólmana, stav sa nezmenil. Nemci následne nezužitkovali presilovku, rovnakú výhodu nepremenili na prvý gól ani Slováci v závere prvej a na začiatku druhej tretiny.

II. tretina

Rovnako tím SR naložil s 84-sekundovom dvojnásobnou početnou výhodou, počas ktorej trafil obranca Čajkovský žŕdku.

Neskôr prišlo ďalšie vylúčenie domáceho hokejistu, no rovnako bez gólovej odpovede. V závere druhej časti však prišiel trest pre obrancu J. Valacha, ktorý potrestal Krämmer gólom od žŕdky a masky brankára Godlu - 1:0.

III. tretina

Vyrovnať sa slovenskému tímu podarilo v 44. min v rovnovážnom stave - trio Popradčanov sériou prihrávok prevýšilo domácu defenzívu a Buc v otočke z bekhendu upravil na 1:1.

Na opačnej strane sa potom riadne zapotil Godla, no Marcelovi Müllerovi nedoprial gól. Obaja súperi sa snažili o strelenie víťazného zásahu, no nestalo sa. V 60. min mal veľkú šancu T. Mikúš, ale skóre sa nezmenilo.

Predĺženie a sam. nájazdy

V predĺžení putoval na trestnú lavicu Marek Ďaloga, no Slováci sa ubránili. V závere nadstaveného času mali Nemci výhodu trestného strieľania, ale Kammerer neprekonal Godlu.

V nájazdoch z desiatich exekútorov uspel iba slovenský útočník Martin Bakoš a rozhodol o triumfe hokejistov spod Tatier - 1:2.

