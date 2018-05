Slováci si podľa Krištofa nechávajú góly na dôležité momenty, proti Švédom cítia šancu

KODAŇ 10. mája (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si pripísali druhé víťazstvo a ďalšie tri body do tabuľky A-skupiny na majstrovstvách sveta 2018 v Dánsku, vo štvrtok zvíťazili nad Francúzmi 3:1.

Slováci viedli 2:0, následne súper znížil a už tretíkrát zverenci Craiga Ramsayho bránili v závere tesný výsledok. V úvodnom dueli sa im to nepodarilo, v ostatných dvoch stretnutiach áno.

"Osobne sa mi hralo veľmi ťažko, nešli mi nohy a nevedel som sa do toho dostať. Našťastie, chalani zabrali, tri body sa rátajú. Teraz musíme dobre zregenerovať a pripraviť sa na ďalší zápas," povedal pre agentúru SITA center prvého útoku Michal Krištof.





Reprezentanti spod Tatier dvojgólový triumf stanovili až 10 sekúnd pred koncom, strelou do prázdnej bránky Francúzska sa presadil obranca Michal Čajkovský. "Mali sme viac šancí, ale nevedeli sme ich využiť. V druhej tretine sme mali dobrú presilovku, ak by sme v nej dali gól, bolo by to úplne iné. Šampionát je dlhý a góly si asi nechávame na dôležité momenty," zamyslel sa útočník, ktorý pred šampionátom podpísal zmluvu s fínskym tímom Kärpät Oulu.

Švédi budú iná káva

Slovenskí hokejisti najbližšie nastúpia v sobotu od 12.15 h proti vlaňajším majstrom sveta Švédom. Hráči "Tre Kronor" sú na turnaji zatiaľ suverénni, triumfovali vo všetkých štyroch stretnutiach a skóre majú 19:2. "Švédi budú iná káva. Musíme najmä dobe zregenerovať. Oni veľmi dobre korčuľujú, hádžu si to v tretine. Keď nám pôjdu nohy a budeme s nimi stíhať korčuľovať, máme šancu uhrať dobrý výsledok. Musíme sa na ten zápas dobre pripraviť a uvidíme, čo sa stane v sobotu," uviedol Krištof.





"Videl som na týchto MS v ich podaní jednu či dve tretiny. Hrajú dobre na puku, vymieňajú si to v tretine, aj obrancovia chodia hore - dolu. Nemôžeme medzi nimi lietať. Musíme hrať to, čo si povieme. Určite si ich zanalyzujeme aj na videu. Pripravíme sa na nich najlepšie ako vieme," uzavrel pre agentúru SITA 24-ročný center.

