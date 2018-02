Slováci sa začlenili do olympijskej rodiny na ZOH 2018 v Pjongčangu, vztýčili slovenskú vlajku

PJONGČANG 7. februára (WebNoviny.sk) - Slovenská výprava sa už oficiálne začlenila do olympijskej rodiny v dejisku zimných olympijských hier v kórejskom Pjongčangu.

V rámci jedného zo stredajších ceremoniálov v centre olympijskej dediny krátko po 3.00 h SEČ slávnostne vztýčili aj slovenskú vlajku. Spolu s ňou stúpali nahor aj národné symboly Azerbajdžanu, Filipína a Macedónska.

"O 11 h miestneho času sme boli ako výprava oficiálne privítaní a začlenení medzi ostatných členov olympijskej rodiny. Slávnosť sa uskutočnila v horskej časti olympijskej dediny v Pjongčangu. Športovcov z našej strany nebolo veľa - približne do desať, keďže viacerí boli v tom čase v tréningovom procese, zastúpení boli bežcami na lyžiach, respektíve reprezentantmi zjazdového lyžovania," povedal pre agentúru SITA z miesta podujatia športový riaditeľ Slovenského olympijského výboru a vedúci výpravy SR na ZOH 2018 Roman Buček.





Na slávnostnej akcii sa zúčastnili aj prezident SOV Anton Siekel a veľvyslanec SR v Kórejskej republike Milan Lajčiak.

"Odohrali sa hymny zúčastnených krajín, v rámci kultúrneho programu odzneli kórejské skladby za sprievodu bubnov a takisto boli prezentované ukážky národného tanca. Bolo to veľmi pôsobivé, vyústilo to až do takého hip-hopu. Dostali sme krásny spomienkový dar od starostu olympijskej dediny, ktorému sme zase my venovali sklenenú plastiku," dodal Buček. Podľa jeho slov sa slávnosť uskutočnila v slnečnom, ale mrazivom počasí, keď ortuť teplomera klesla na 4-5 stupňov pod nulu.

