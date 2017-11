Slováci sa stretli pred prípravnými zápasmi, Kozák bude so staršími hráčmi hovoriť o budúcnosti

SENEC 6. novembra (WebNoviny.sk) - Tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák privítal v Senci 23 z 24 nominovaných hráčov počas pondelkového popoludňajšieho zrazu národného tímu pred novembrovými medzištátnymi prípravnými stretnutiami proti Ukrajine (v piatok 10. 11. o 19.00 h SEČ v Ľvove) a Nórsku (v utorok 14. 11. o 18.00 h v Trnave).

"Sú tu všetci okrem Tomáša Hubočana, ktorý príde až na večerný tréning. Pred nami je nová výzva, príprava na Ligu národov a kvalifikáciu ME 2020," povedal Ján Kozák počas tlačovej konferencie.

Ďuricova rozlúčka s reprezentáciou

V Kozákovom kádri nechýbajú opory Marek Hamšík a Martin Škrtel, pozvánku dostali aj stredopoliari Filip Kiss a Matúš Bero. Pre zranenie chýba stredopoliar FC Kodaň Ján Greguš. Jediným zástupcom slovenskej Fortuna ligy je obranca MŠK Žilina Róbert Mazáň. Zdravotné problémy podľa kormidelníka SR aktuálne trápia viacerých členov kádra. "Najhoršie je na tom Ďuro Kucka, ktorý od zápasu v Glasgowe nehral. Uvidíme, ako dlho bude s nami, chcel som, aby prišiel. Isté problémy má aj Maťo Škrtel. Verím, že bude použiteľný na niektorý zápas," uviedol kormidelník SR a priblížil jeden zo svojich plánov počas novembrového asociačného termínu: "Nájdeme si čas a porozprávame sa so staršími chlapcami o ich budúcnosti v národnom tíme."





Novembrové súboje budú posledné v národnom tíme pre 35-ročného stopéra tureckého Trabzonsporu Jána Ďuricu. Dosiaľ za reprezentáciu odohral 90 zápasov a strelil 4 góly."Tento chlapec bol srdciar, v každom zápase vydal zo seba maximum. Keď sa máte s niekým takým rozlúčiť, je to pre mňa nepríjemná vec. Život je taký. Boli sme dohodnutí už pred kvalifikáciou, že je jeho posledná. Túžil sa dostať do Ruska, kde roky pôsobil nevyšlo to. Čo sa dá robiť," skonštatoval Ján Kozák.

Sklamanie z kvalifikácie dlho neprejde

Vyjadril sa aj k Milanovi Škriniarovi, ktorému sa darí v Interi Miláno: "Keď som Milana bral na prípravu pred vlaňajšími ME, vtedy bol v Sampdorii Janov. Bol smutný, chcel odísť, lebo nehrával. Je vnútorne silný. Vzali sme ho na ME, dostal šancu proti Nemecku. Odrazu bol členom zostavy a po roku prišiel prestup do Interu Miláno. Myslím si, že hrá veľmi dobre. Je v dobrom klube, dostáva veľa priestoru a má dobrého trénera. Ak neuletí, verím, že bude futbalovo napredovať a odvádzať dobré služby v klube aj národnom mužstve."

Slovensko, Ukrajina a Nórsko zhodne neuspeli v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS do Ruska, nevybojovali ani miestenku v novembrovej baráži. Slovensko obsadilo v dodatočnej tabuľke tímov z druhých miest poslednú 9. pozíciu a nepreniklo do osemčlennej baráže v rukách mu zostal Čierny Peter. Ukrajina v I-skupine skončila na treťom mieste za Islandom a Chorvátskom, ktorému doma podľahla 0:2 v záverečnom priamom súboji o barážovú miestenku. Nóri v C-skupine nemiešali postupové karty nad ich sily boli Nemci, Severní Íri aj Česi. "Som presvedčený, že všetci by sme radšej hrali vážne zápasy o postup, život však priniesol niečo iné. Určité veci neviem prehltnúť, ešte ma to neprešlo. Asi to dlho neprejde. Vnútorne mám stále pocit, že mužstvo malo na to, aby hralo baráž. Urobili sme chyby v úvode kvalifikácie, boli sme rozhádaní. Stav nebol optimálny. Ušiel nám minimálne bod. V závere prišli ťažké zápasy v Anglicku a Škótsku. Hra nebola zlá, ale nezapadlo to do seba tak, ako malo. Jeden bod nám chýbal," vyhlásil Kozák.

Veľký šok z úmrtia

V októbrovom vydaní rebríčka krajín Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) patrí Slovensku 24. miesto, Ukrajine 30. pozícia a Nórsku 58. priečka. "Ani na chvíľu som nezaváhal, keď sme mali možnosť hrať s Ukrajinou. Disponuje veľmi kvalitným kádrom. Majú veľmi dobrých hráčov, štadióny na úrovni. Verím, že príde dosť ľudí. Chcem dať šancu chlapcom, ktorí hrali menej. Je to súper približne na našej úrovni. Uvidíme, ako sa bude zápas v Ľvove vyvíjať. Sledoval som ich kľúčový kvalifikačný zápas proti Chorvátom. V prvom polčase boli lepší, no prepálili tempo a neudržali ho. Teším sa na tento duel, pre našich hráčov je dostatočná motivácia, aby proti silnému tímu odohrali dobrý zápas," povedal Ján Kozák.





Na záver sa vyjadril k nečakanému úmrtiu 25-ročného niekdajšieho mládežníckeho reprezentanta SR Dionatana Teixeiru: "Keď odíde mladý človek, je to smutná vec. Mal som možnosť v jeho začiatkoch ho formovať. Do Košíc prišiel v 15 či 16 rokoch. Dal som mu šancu hrať našu ligu. Tešilo ma jeho napredovanie. Keď som sa to dozvedel, bol to veľký šok. Je to nepríjemné."













NOMINÁCIA SLOVENSKA



Brankári: Matúš Kozáčik (Viktoria Plzeň/ČR), Martin Dúbravka (Sparta Praha/ČR), Martin Polaček (Zaglebie Lubin/Poľ.)

Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem/Izr.), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul/Tur.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Ján Ďurica, Tomáš Hubočan (obaja Trabzonspor/Tur.), Norbert Gyömbér (FC Bari/Tal.), Róbert Mazáň (MŠK Žilina), Lukáš Štetina (Sparta Praha/ČR)

Stredopoliari: Stanislav Lobotka (Celta Vigo/Šp.), Patrik Hrošovský (Viktoria Plzeň/ČR), Juraj Kucka, Matúš Bero (obaja Trabzonspor/Tur.), Filip Kiss (Al-Ittifaq/Saud. Arábia), Róbert Mak (PAOK Solún/Gréc.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/MLS), Marek Hamšík (SSC Neapol/Tal.), Ondrej Duda (Hertha Berlín/Nem.), Vladimír Weiss (Al-Gharafa/Kat.), Jaroslav Mihalík (Cracovia Krakov/Poľ.)

Útočník: Adam Nemec (Dinamo Bukurešť/Rum.)



Náhradníci:&

Brankári: Ján Novota (VSC Debrecín/Maď.), Marek Rodák (Rotherham United/Angl.)

Obrancovia: Lukáš Pauschek (Mladá Boleslav/ČR), Ľubomír Šatka (FC DAC 1904 Dunajská Streda), Martin Valjent (Ternana Calcio/Tal.), Jakub Holúbek (MŠK Žilina)

Stredopoliari: Ivan Schranz (Dukla Praha/ČR), Róbert Pich (Slask Vroclav/Poľ.)

Útočník: Marek Bakoš (Viktoria Plzeň/ČR)

