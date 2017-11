Slováci sa podľa prieskumu boja viacej terorizmu ako víťazstva Kotlebu vo voľbách

BRATISLAVA 6. novembra (WebNoviny.sk) – Slováci sa najviac obávajú terorizmu (73 %), prehlbovania sociálnych rozdielov (71 %) a stagnácie a úpadku školstva (65 %).





Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu Inštitútu pre verejné otázky. Zber údajov realizovala agentúra FOCUS v dňoch 11. až 18. septembra formou osobného dopytovania. Výberovú vzorku tvorilo 1 005 respondentov.

Respondenti odpovedali na otázku: „V súčasnosti sa veľa hovorí o rôznych skutočnostiach, ktoré môžu ohrozovať priaznivý vývoj na Slovensku. Uveďte, do akej miery ich Vy osobne pokladáte za hrozbu. Svoj názor vyjadrite na škále od 1 do 7, kde 1 znamená, že to nie je vôbec žiadna hrozba a 7 znamená, že je to veľká hrozba pre priaznivý vývoj na Slovensku."

Pokračujúci konflikt Ruska

Výskum ďalej ukázal, že 56 percent respondentov pokladalo za hrozbu možné víťazstvo Mariána Kotlebu v regionálnych voľbách. Ďalšie tri hrozby sú vonkajšieho charakteru - 52 percent opýtaných sa obávalo možného oslabenia Európskej únie, 49 percent videlo hrozbu v pokračujúcom konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou a 41 percent v dezinformačnej kampani, ktorú vedie Rusko proti Západu.





Možný rozpad vládnej koalície Smer-SD – SNS – Most-Híd pociťovalo ako vážnu hrozbu 37 percent respondentov, 34 percent Slovákov sa domnieva, že oslabenie demokracie v Maďarsku a Poľsku by mohlo nepriaznivo vplývať aj na náš domáci vývoj.

Rozpad vládnej koalície

Oslabenie EÚ vnímala ako hrozbu pre Slovensko väčšina prívržencov strán SaS, OĽaNO, SNS, Most-Híd a Sme rodina a polovica prívržencov Smeru-SD a KDH. Najmenšie obavy z takéhoto vývoja pociťovali priaznivci Ľudovej strany Naše Slovensko.

K možnosti rozpadu vládnej koalície pristupovali prívrženci Smeru-SD a SNS s väčšími obavami ako priaznivci Mosta-Híd. Medzi priaznivcami opozície by takýto scenár vo vládnej koalícii pokladala za hrozbu iba malá časť.

Prípadné víťazstvo Mariána Kotlebu vo voľbách v Banskobystrickom kraji vnímali najnegatívnejšie voliči Mosta-Híd. Aj medzi stúpencami ĽSNS sa našlo 11 percent, ktorí takýto scenár nepokladali za prospešný pre Slovensko.





% respondentov pociťujúcich hrozbu (známka 4 až 7 ) Terorizmus, teroristi, teroristické útoky 73 Prehlbovanie sociálnych rozdielov v našej spoločnosti 71 Stagnácia a úpadok nášho školstva 65 Prípadné víťazstvo Mariána Kotlebu v župných voľbách v Banskobystrickom kraji 56 Prípadné oslabenie Európskej únie 52 Pokračujúci konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou 49 Dezinformačná kampaň, ktorú vedie Rusko proti Západu 41 Možný rozpad vládnej koalície Smer – SNS – Most-Híd 37 Oslabenie demokracie v Poľsku a Maďarsku 34

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.