Slováci prichádzajú na chuť zánovným autám

Nastupujúci trend pred takmer piatimi rokmi na samom začiatku zachytila spoločnosť AAA AUTO, ktorá predaj zánovných vozidiel združila pod obnovenú značku Mototechna. Za úplne nové auto zaplatíte napríklad 30 tisíc eur, no u predajcu jazdeniek si zaobstaráte rovnaké, ani nie ročné vozidlo, za 22 tisíc eur a stále ešte so zárukou od výrobcu. Rozdiel medzi obomi autami z hľadiska ich stavu je iba 10 tisíc kilometrov na odometri. „Stále viac ľudí chápe, že nemá zmysel investovať do úplne nového vozidla, ktoré prestáva byť novým už v okamžiku, kedy s ním odídete z autosalónu, a s tým súčasne okamžite dramaticky klesá jeho cena. Osem tisíc eur, ktoré môžete ušetriť, ak si dobre prepočítate plusy a mínusy kúpy zánovného vozidla, je dosť veľká suma, ktoré sa dá určite využiť zmysluplnejšie, ako na maržu pre obchodníka,“ vysvetľuje generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.