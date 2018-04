Slováci odohrajú posledné dva prípravné zápasy pred MS v hokeji 2018

PIEŠŤANY/NITRA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu v príprave na májové majstrovstvá v Dánsku čakajú posledné dva súboje.

Súperom zverencov trénera Craiga Ramsayho bude výber Francúzska, súboje sú na programe v piatok v Nitre a v sobotu v Piešťanoch zhodne o 17.00 h.

Program tohtotýždňových prípravných duelov Slovákov piatok 27. apríla: Slovensko - Francúzsko (17.00, Nitra) sobota 28. apríla: Slovensko - Francúzsko (17.00, Piešťany)

V porovnaní so stredajším víťazným duelom proti výberu Kórejskej republiky (2:1) v tíme SR už nepokračujú brankár Dávid Hrenák a útočníci Eduard Šimun s Matejom Paulovičom.

Do kádra pribudli gólman Marek Čiliak a kvarteto útočníkov - Pavol Skalický a Tomáš Hrnka z majstrovskej Banskej Bystrice, Marcel Haščák z Brna a Tomáš Marcinko z Třinca.

Stav Sekeru sa zlepšuje

Stretnutia proti Francúzsku budú súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge rovnako predtým ako zápasy vo Švédsku, Nemecku a doma proti Lotyšom. V aprílovej príprave na MS majú Slováci zatiaľ bilanciu 5 víťazstiev a dve prehry.



Skúsený obranca Andrej Sekera sa síce už takmer dva týždne pripravuje s tímom SR, no doteraz nezasiahol do prípravných zápasov. Stále si totiž doliečuje zranenie kolena, ktoré utrpel v závere základnej časti zámorskej NHL ako hráč Edmontonu Oilers.

"Jeho situácia sa zo dňa na deň zlepšuje a veríme, že v piatok bude hrať. Andrej sám chce hrať, no musí to dovoliť jeho koleno. Nechceme však nič unáhliť, no plán je, že v piatok bude hrať," hovorí generálny manažér slovenskej reprezentácie Miroslav Šatan.

Káder Slovenska sa pomaly formuje

V minulosti ešte ako hráč absolvoval Šatan mnoho duelov proti Franúzsku, preto o tomto súperovi veľa vie.

"Francúzi sú už niekoľko rokov stabilní účastníci elitnej kategórie MS a dokazujú svoj kvalitu. Aj v súboji proti Kórejskej republike bolo zrejmé, že dnes už slabý súper neexistuje. Ani Francúzsko nie je slabý súper. Pamätám si, že vedia využiť presilovky a prekvapiť aj silných súperov. Je to mužstvo, ktoré nehodno podceňovať," poznamenal.



Keďže príprava na MS vrcholí, aj káder tímu SR sa pomaly ale isto formuje. "Veľa možností tam už nie je, zo dňa na deň sa nám to pomaly skladá," dodal Šatan.

V stredu v súboji proti Kórejskej republike nastúpil už aj mladý obranca Chrisián Jaroš, ktorý sezónu strávil v zámorí, zväčša vo farmárskej AHL. "Myslím si, že máme mladý a dravý tím. Myslím si, že keď budeme na tom dobre korčuliarsky, máme šancu potrápiť každého súpera," skonštatoval Jaroš.

Košický rodák boj o miestenky na svetový šampionát nevypúšťa, aj keď nomináciu má takmer istú. "Boj o miestenky vrcholí a ja to nevnímam tak, že mám miesto isté. Všetko sa rozhodne v súbojoch proti Francúzsku," pokračuje. V súvislosti s ambíciami tímu SR na MS v Kodani doplnil: "Bol by som rád, keby sme v Dánsku postúpili do štvrťfinále."

V nominácii Francúzska aj Auvitu

Slovenská hokejová reprezentácia má v dueloch s francúzskou pozitívnu bilanciu. Obaja súperi doteraz odohrali 29 duelov a Slováci sa v nich 21-krát tešili z víťazstva. Francúzi uspeli päťkrát a tri zápasy sa skončili nerozhodne. Naposledy spolu hrali v decembri 2017 v nórskom Hamare, tím SR triumfoval 4:2.

Vo francúzskom výbere sú hráči z domácich klubov, ale aj viacero legionárov zo Švédska, Fínska, Švajčiarska, Nemecka, Česka, Maďarska či Poľska. Zabudnúť nemožno ani na obrancu Yohanna Auvitua, ktorý pôsobil po boku slovenského zadáka Andreja Sekeru v NHL v tíme Edmonton Oilers.

Slovenská reprezentácia sa pripravuje na majstrovstvá sveta, ktoré sa už v piatok 4. mája začnú v dánskych mestách Herning a Kodaň. Prvý duel na šampionáte odohrá tím SR v sobotu 5. mája o 20.15 h v Kodani proti Čechom.

Nominácie na zápasy Euro Hockey Challenge SLOVENSKO Brankári: Denis Godla (KalPa Kuopio/Fín., 6 zápasov / 0 gólov), Marek Čiliak (Kometa Brno, ČR, 3/0), Patrik Rybár (Mountfield Hradec Králové, ČR, 3/0) Obrancovia: Adam Jánošík (Bílí Tygři Liberec, ČR, 52/3), Michal Čajkovský (Avtomobilist Jekaterinburg, Rus./KHL, 37/4), Marek Ďaloga (Sparta Praha, ČR, 67/4), Martin Fehérváry (Oskarshamn, Švéd., 7/1), Dominik Graňák (Mountfield Hradec Králové, ČR, 182/10), Mário Grman (Piráti Chomutov, ČR, 7/0), Juraj Valach (Piráti Chomutov, ČR, 35/2), Andrej Sekera (Edmonton Oilers, Kan./NHL, 62/8), Christián Jaroš (Belleville Senators, Kan./AHL a Ottawa Senators, Kan./NHL, 17/2) Útočníci: Martin Bakoš (Bílí Tygři Liberec, ČR, 50/10), Lukáš Cingeľ (Mountfield Hradec Králové, ČR, 42/4), Dávid Bondra (HK Poprad, 7/1), Dávid Buc (HK Poprad, 17/1), Patrik Svitana (HK Poprad, 11/1), Michal Krištof (HK Nitra, 15/0), Andrej Kudrna (Sparta Praha, ČR, 42/11), Marek Hovorka (HC Košice, 41/3), Ladislav Nagy (HC Košice, 100/32), Tomáš Jurčo (Rockford IceHogs, USA/AHL a Chicago Blackhawks, USA/NHL, 18/4), Pavol Skalický (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 28/3), Tomáš Hrnka (HC 05 iClinic Banská Bystrica, 36/5), Marcel Haščák (Kometa Brno, ČR, 79/9), Tomáš Marcinko (HC Oceláři Třinec, ČR, 55/9), Juraj Mikúš (HC Litvínov, ČR, 88/18) FRANCÚZSKO Brankári: Florian Hardy (Angers), Ronan Quemener (Bordeaux), Sebastian Ylönen (Jokijopat, Fín.) Obrancovia: Yohann Auvitu (Edmonton Oilers, USA/NHL), Nicolas Besch, Jonathan Janil (obaja Bordeaux), Florian Chakiachvili (Rouen), Hugo Gallet (TPS Turku, Fín.), Kévin Hecquefeuille (IK Pantern, Švéd.), Antonin Manavian (Fehérvár, Maď.), Damien Raux (Gap), Thomas Thiry (Zug, Švaj.) Útočníci: Maurin Bouvet (Gap), Valentin Claireaux (Lukko Rauma, Fín.), Stéphane da Costa, Floran Douay (obaja Servette Ženeva, Švaj.), Teddy da Costa (Cracovia Krakov, Poľ.), Damien Fleury, Anthony Rech (obaja Schwenningen, Nem.), Nicolas Ritz, Anthony Guttig, Loic Lamperier (všteci Rouen), Guillaume Leclerc (Grenoble), Jordann Perret, Sacha Treille (obaja Pardubice, ČR), Alexandre Texier (KalPa Kuopio, Fín.)





