Slováci nastúpia proti Švédom s mladou brankárskou dvojicou, Godla verí štýlu trénera Ramsayho

BRATISLAVA 4. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia odcestovala na prípravné zápasy proti Švédsku v rámci Euro Hockey Challenge (5. a 6. apríla) s mladou brankárskou dvojicou Denis Godla - Dávid Hrenák.

Prvý menovaný má 23 rokov, druhý je ešte o štyri roky mladší. Godla ešte vo štvrtok sedel na striedačke svojho tímu KalPa Kuopio, ktorý neúspešne bojoval vo štvrťfinále play-off najvyššej fínskej súťaže a už v utorok sa hlásil reprezentačnému koučovi Craigovi Ramsaymu. "Hneď po zápase som si našiel esemesku, že sa mám ozvať ľuďom z reprezentácie. Hneď sme spolu komunikovali a v sobotu som už letel z Fínska," prezradil rýchlu reakciu realizačného tímu SR.

Môžu iba prekvapiť

V pôvodnej nominácii figuroval skúsený brankár Ján Laco, práve jeho však Godla nahradil. "Je to zaujímavé, asi prvýkrát máme takéto mladé brankárske duo. Dostali sme šancu, môžeme iba prekvapiť a ukázať, čo je v nás," povedal aj pre agentúru SITA po úvodnom tréningu s reprezentačnými spoluhráčmi. Mladší z dvojice brankárov Hrenák sa prezentoval zvučným hlasom, naopak rodák z Kežmarku bol na zraze tichší. "V šatni som mu niečo hovoril a vôbec ma nepočul, iba kričal: čo? čo? čo?. Tak som mu povedal, nech hovorí tichučko a pomaly," smial sa Godla.



Vo Fínsku pôsobí od roku 2015 a teda má bohaté skúsenosti so škandinávskym hokejom. Myslí si, že najbližší súperi Slovákov Švédi budú hrať veľmi podobne. "Sú to silní súperi. Môžeme proti nim iba prekvapiť. Veľa chlapcov ešte majú v mužstvách, ktoré hrajú play-off, takže nenastúpia v tej najkvalitnejšej zostave. Rovnako ako my budú skúšať mladých hráčov, takže to bude otvorené a dúfam, že uhráme dobrý výsledok. Budú na tom určite veľmi dobre korčuliarsky a kombinačne. Je to typický severský hokej. Musíme sa im prispôsobiť najmä korčuliarsky a hrať s dobrou defenzívou, potom výsledok príde aj sám," uviedol.

Godlovi sa páči nový herný štýl

"Sú to pre nás prvé stretnutia, pár chlapcov dlhšie nehralo, ani ja som v play-off nechytal a mal som zápasovú pauzu. Treba sa dostať do tempa - pomaličky a jednoduchými krokmi a odohrať súboje proti Švédom dôstojne. Možno v prvom zápase budeme ešte pozerať, že čo sa to deje a bude to ťažšie, ale verím, že to pôjde," zaželal si Godla. Zatiaľ nevedel, či absolvuje prvý alebo druhý zápas. "Bavili sme sa, že kto chce kedy chytať, ale ešte sme to nedali dokopy."

Godlovi sa páči nový herný štýl, ktorý do reprezentácie priniesol kanadský kouč Ramsay. "Musíme všetko zanalyzovať na mítingoch a povedať chlapcom, čo sa deje a čo chcem hrať. Myslím si, že systém je vhodne nastavený. Je dôležité, aby sme si všetci plnili svoje povinnosti, ktoré od nás tréner vyžaduje a bude to dobré," vyhlásil bronzový medailista a najlepší gólman majstrovstiev sveta juniorov 2015.

V aktuálnej príprave bojuje o svoju premiérovú účasť na seniorskom svetovom šampionáte, na jeho post sa však hlási veľa konkurentov. Azda najväčší kandidáti na reprezentačný dres Marek Čiliak a Patrik Rybár ešte hrajú play-off v najvyššej českej súťaži, v hre je i príchod Jaroslava Haláka z New Yorku Islanders. "Uvidíme, ako dlho tu pobudnem, možno to bude týždeň a možno mesiac," uzavrel Godla.

Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.