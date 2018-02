Slováci napriek nižšej DPH zmeny v cene potravín nepocítili, obchodným reťazcom nedôverujú

BRATISLAVA 10. februára (WebNoviny.sk) - Až 89 % obyvateľov Slovenska si myslí, že cena základných potravín sa po znížení dane z pridanej hodnoty (DPH) na ne vôbec nezmenila.

Vyplýva to zo štvormesačného prieskumu hodnotiaceho systému Staffino medzi spotrebiteľmi. Podľa vyše 1 950 hodnotení, ktorými spotrebitelia vyslovili svoj názor na znižovanie DPH vybraných produktov, sa ukázalo, že väčšina Slovákov nedôveruje obchodným reťazcom a ani úradom, ktoré by mali ceny kontrolovať.

Slabá kontrola

Od prijatia zákona uplynuli vyše dva roky. Ceny vybraných produktov sa mali po znížení DPH upraviť smerom nadol, no ľudia to podľa prieskumu vôbec nepociťujú. Tomuto zisteniu mala podľa prieskumu dopomôcť aj minuloročná situácia s cenou masla. To patrí medzi potraviny, ktorých cena sa mala po zmene DPH znížiť, no v praxi sa tak podľa spotrebiteľov nestalo. Podľa výsledkov prieskumu môže za to aj slabá kontrola. Až 92 % opýtaných si myslí, že úrady tieto ceny vôbec nekontrolujú a iba 8 % z nich je presvedčených o opaku.

„Dva roky po uvedení zákona do praxe sa ukázalo, že Slováci nižšie ceny v maloobchodných predajniach necítia a v prípade masla sa z toho stala kauza. Dlhodobý prieskum medzi spotrebiteľmi ukázal, že napriek tejto nedôvere až 61 % zákazníkov tieto produkty so zníženou DPH pravidelne kupuje,“ hovorí Dominik Miša zo spoločnosti Staffino, ktorá prieskum realizovala.

Ľuďom chýba v zozname ovocie a zelenina

Znižovanie DPH sa malo dotknúť cien u vybraných produktov každodennej spotreby. Prieskum však ukázal, že až 70 % ľudí so zoznamom týchto potravín nesúhlasí, chýba im tam najmä ovocie a zelenina.

Ďalší by v ňom privítali viac mliečnych či mäsových výrobkov, čisto slovenské produkty, niektorí by DPH na vybrané potraviny najradšej zrušili.

