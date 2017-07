Slováci na úvod majstrovstiev Európy do 18 rokov podľahli lotyšským basketbalistom

BRATISLAVA 29. júla (WebNoviny.sk) - Slovenskí basketbalisti do 18 rokov prehrali s rovesníkmi z Lotyšska 61:78 (26:32) v úvodnom zápase základnej D-skupiny na majstrovstvách Európy tejto vekovej kategórie v Bratislave a Piešťanoch (29. júla - 6. augusta). Najlepším strelcom tímu SR bol s 15 bodmi kapitán Jakub Kádaši.

Zverencov Richarda Ďuriša prišli do bratislavskej Hant arény povzbudiť aj seniorskí reprezentanti, ktorí sa pripravujú na budúcotýždňovú európsku predkvalifikáciu o postup na majstrovstvá sveta v Číne 2019. Mladí Slováci vstúpili do premiérového duelu v elitnej kategórii odvážne, po prvej štvrtine viedli 19:12.



V druhej však zaostali za súperom 7:20, Lotyši po polčase viedli 32:26. V ďalšej časti stretnutia sa slovenské mužstvo snažilo súperov bodovo dobehnúť, tretia štvrtina sa skončila nerozhodne 27:27 a náskok lotyšského výberu sa potom začal zmenšovať. Dráma sa však v závere nekonala, Lotyši si vedenie udržali a zvíťazili 78:61.

Na mladých Slovákov čaká v nedeľu druhý súper z D-skupiny, od 18.00 h nastúpia opäť v Hant aréne proti rovesníkom Bosny a Hercegoviny.

Majstrovstvá Európy basketbalistov do 18 rokov

D-skupina (Bratislava), sobotňajšie stretnutia:

Kádaši 15, Zelizňák 10, Ondruš 9, Javorský 7, Majerčák 5 (Páleník 9, Janošov 4, Bizub, Danielič po 1, Pavelka, Mátych, Kubala všetci 0)

: Hermanovskis 18, Atelbauers 14, Kaufmanis 13

29/21 - 15/11, 22 - 23, : 6 - 9.

"V prvom polčase sme sa súpera držali, v prvej štvrtine sme dokonca vyhrávali. Potom sme poľavili a už to s nami išlo dole vodou, prestali sme žiť aj na lavičke. Druhý polčas sme začali dobre, ale už to nebolo ako na začiatku. Nepadali nám otvorené strely, nevracali sme sa do obrany. Proti Bosne chceme hrať lepšie a zabojovať o lepší výsledok."

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.