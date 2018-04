Slováci na MS v hokeji do 18 rokov deklasovali Francúzov a zaistili si postup do štvrťfinále

ČEĽABINSK 22. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 18 rokov zdolali v nedeľu rovesníkov z Francúzska vysoko 7:1 vo svojom treťom vystúpení na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v Rusku a spečatili tým svoj postup do štvrťfinále. Po úvodnej prehre s Fínmi (2:5) a piatkovom triumfe nad Čechmi (5:2) si pripísali do tabuľky B-skupiny ďalšie tri body.

Zverenci trénera Viliama Čacha síce dovolili súperovi v prvej tretine vyrovnať na 1:1, no ešte pred prvou prestávkou získali najtesnejší náskok, v druhej časti pridali ďalšie tri presné zásahy. Do tretej tretiny Francúzi vymenili brankára, no ten veľmi rýchlo inkasoval dva góly a duel sa potom už len dohrával. Po dva zásahy tímu SR "18" strelili Samuel Kňažko, Oliver Okuliar a Adam Paulíny, jeden pridal Maxim Čajkovič.

Slováci odohrajú záverečné stretnutie v skupine na šampionáte v utorok 24. apríla o 16.30 h SELČ proti domácim Rusom.

MS v hokeji do 18 rokov (B-skupina) Čeľabinsk/Rus. - nedeľa Francúzsko - Slovensko 1:7 (1:2, 0:3, 0:2) Góly: 16. Gallet (Schmitt) - 12. S. Kňažko (Čajkovič, K. Kováčik), 16. Čajkovič (Ilenčík, O. Okuliar), 22. O. Okuliar (Čajkovič, K. Kováčik), 31. S. Kňažko (K. Kováčik, O. Okuliar), 37. Paulíny (K. Kováčik), 41. O. Okuliar (Čajkovič, Ilenčík), 42. Paulíny (Ferenyi, D. V. Tkáč) Vylúčení: 4:5 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Alarie (Kan.), Hoppe (Nem.) - Chaput (Kan.), Nikulainen (Fín.), 4590 divákov Zostavy: Francúzsko: Duquenne (41. Vazzaz) - Couland, Bataille, Schmitt, Bourillon, Allais, Coffy - Plagnat, Dube, Gallet - Dair, Fabre, Quattrone - Bruche, Chautant, Leroux - Mainot, Rousseau, Guer - Rabl Slovensko: Vyletelka - Dlugoš, O. Turan, Ilenčík, S. Kňažko, Zekucia, Bučko, Česánek, S. Hudec - Sojka, Džugan, Mrázik - O. Okuliar, K. Kováčik, Čajkovič - Ferenyi, A. Paulíny, V. D. Tkáč - J. Sarvaš, Zubek, Čederle Tabuľka B-skupiny 1. Fínsko 3 3 0 0 0 17:6 9 - istý postup do štvrťfinále 2. Rusko 3 2 0 0 1 14:8 6 - istý postup do štvrťfinále Slovensko 3 2 0 0 1 14:8 6 - istý postup do štvrťfinále 4. Česko 2 0 0 0 2 4:8 0 5. Francúzsko 3 0 0 0 3 2:21 0 Ďalší program zápasov Slovenska v B-skupine na majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov (časy sú v SELČ): utorok 24. apríla: Slovensko - Rusko (16.30)





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.