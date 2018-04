Slováci na Euro Hockey Challenge zvíťazili nad Francúzmi, strelecky sa chytil dvojgólový Haščák

NITRA 27. apríla (WebNoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia zvíťazila nad výberom Francúzska 4:0, piatkový prípravný súboj v Nitre bol súčasťou seriálu Euro Hockey Challenge 2018. V aprílovej príprave na MS zverenci trénera Craiga Ramsayho absolvovali už osem duelov a dosiahli v nich šesť víťazstiev.

Na nitrianskom ľade, kde sa lúčil s kariérou rozhodca Juraj Konc (jeden z dvojice hlavných arbitrov duelu, pozn.), strelil prvé dva góly slovenského družstva útočník Marcel Haščák, ktorý v 6. min skóroval po prihrávke od Juraja Mikúša a v polovici druhej časti sa najlepšie zorientoval v skrumáži pred bránkou súpera. Tretí presný zásah pridal Dávid Bondra. Gólovú bodku za duelom dal v 59. min Tomáš Jurčo.





V jubilejnom tridsiatom vzájomnom stretnutí sa zrodil už 22. triumf Slovákov, tri súboje sa skončili nerozhodne a päťkrát sa z víťazstva tešili Francúzi.

Odveta je na programe v sobotu od 17.00 h v Piešťanoch, bude to generálka Slovákov na MS. Šampionát v Dánsku sa začne v piatok 4. mája, slovenskí hokejisti odohrajú prvý súboj v sobotu 5. mája o 20.15 h proti Čechom.

Euro Hockey Challenge 2018 piatok Slovensko - Francúzsko 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Góly: 6. Marcel Haščák (J. Mikúš, Sekera), 31. Marcel Haščák (Krištof), 38. D. Bondra (Svitana, Sekera), 59. Jurčo (Jaroš, Krištof) Vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, rozhodovali: Baluška, J. Konc - Tvrdoň, Šefčík, 3480 divákov Zostavy: Slovensko: Čiliak - Graňák, Fehérváry, Čajkovský, Sekera, Marek Ďaloga, Grman, Jaroš, A. Jánošík - Jurčo, Krištof, L. Nagy - M. Bakoš, J. Mikúš, Marcel Haščák - Svitana, Buc, D. Bondra - A. Kudrna, T. Marcinko, Cingeľ Francúzsko: Quemener - Besch, Auvitu, Hecquefeuille, Chakiachvili, Manavian, Gallet, Janil - D. Fleury, S. Da Costa, S. Treille - T. Da Costa, Guttig, Rech - Clareaux, Texier, Leclerc - Perret, Ritz, Douay - Lamperier Hlasy (zdroj RTVS): Craig Ramsay (tréner SR): "Odohrali sme dobrý zápas, jeden z najlepších vôbec v príprave. Všetky päťky hrali super. Chcem vyzdvihnúť našu hru, keď sme držali puk v hĺbke útočného pásma. Ocenil by som výkon dvojgólového Marcela Haščáka a pochválil aj brankára Čiliaka." Michal Krištof (útočník SR): "Som rád, že prišlo veľa fanúšikov, ktorí nás podporovali. Sme radi, že sme vyhrali a odvďačili sa divákom za priazeň víťazstvom."

I. tretina

Slovenskí hokejisti začali duel omnoho aktívnejšie a odmenou im bola presilovka. V nej síce súpera zvierali a mali aj šance, ale nepodarilo sa im skórovať. Skóre zápasu otvoril už v rovnovážnom stave Marcel Haščák, ktorého na ľavom krídle našiel J. Mikúš - 1:0. Aj potom mali Slováci prevahu, no nedarilo sa im prekonať brankára Quemenera. Hneď niekoľko šancí mal Jurčo.

II. tretina

Práve Jurčo nepremenil na začiatku druhej časti trestné strieľanie. Slovenský brankár Čiliak musel občasne čeliť brejkom súpera, aj v 26. min si poradil so šancami elitného útoku súpera. Od 31. min viedli Slováci už 2:0, do streleckej listiny sa zapísal opäť Marcel Haščák - spoza bránky pretlačil puk pred Quemenera a vzápätí sa presadil v skrumáži. Ďalšie desiatky sekúnd patril tíme trénera Craiga Ramsayho, ktorí nebezpečne ostreľovali gólmana súpera. Ešte pred druhou sirénou bolo 3:0, keď D. Bondra prekonal Quemenera strelou švihom spomedzi kruhov.

III. tretina

Začiatok tretej tretiny patril Francúzom, ale slovenská defenzíva stála na pevných nohách a za ňou bol ešte spoľahlivý Čiliak. V 46. min pálil do žŕdky M. Bakoš a ten istý hráč o tri minúty neskôr vo veľkej šanci trafil len do Quemenera. Neskôr nepochodil ani Jurčo, v závere súboja práve on stanovil na konečných 4:0.

